‘சிற்பக் கலைக்கு அழிவே இல்ல’ - உலகையே கலக்கும் மாமல்லபுரம் சிற்பி
சிற்பக் கலைஞர் பாஸ்கர் செய்த சிலைகள் மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி, இத்தாலி, பிரான்ஸ், இலங்கை, பர்மா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கின்றன.
Published : December 23, 2025 at 7:41 PM IST
By - சுபாஷ் தயாளன்
"எனது சொந்த முயற்சியால் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துள்ளேன். ஒரு துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலுடன் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் நம்மை வந்து சேரும்” என்று கூறினார் சிற்பக் கலைஞர் பாஸ்கர்.
சென்னை: சமைப்பது பெரிய விஷயமல்ல... அனைவராலும் சமைக்க முடியும். ஆனால், அந்த சாப்பாட்டை மற்றவர்கள் விரும்பி சாப்பிட வைப்பதே சமையல் கலையின் திறமை. அது போல தான், அனைத்து சிற்பிகளாலும் ஒரு கல்லை சிலையாக மாற்ற முடியும். ஆனால், அந்த கலையால் பிற நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பது என்பது தான் சாதனை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார் மாமல்லபுரத்தை சேர்ந்த சிற்பக் கலைஞர் பாஸ்கர்.
கடந்த 36 ஆண்டுகளாக, கற்சிற்பக் கலையில் பாரம்பரியத்தையும், நவீனத்தையும் இணைத்து பல்வேறு சிலைகளை உருவாக்கியது மட்டுமல்லாமல், அதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் கொடிகட்டிப் பறக்கிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஏன் சமீபத்தில் அவர் வடிவமைத்த சிவபெருமான் நடனம் ஆடுவது போன்ற சிலைக்கு, 2024-25 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த சிற்பக்கலைக்கான தேசிய விருதையும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்.
யார் இந்த பாஸ்கர்?
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அம்மாபேட்டை பகுதியை சேர்ந்த பாஸ்கர் (61). இவர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள அரசு கட்டட சிற்பக் கலை கல்லூரியில் கற்சிற்பக் கலையில் பட்டம் பெற்றுள்ளார். மேலும், தான் படித்த கல்லூரியிலேயே 4 ஆண்டுகள் பணியாற்றி விட்டு, அதன் பிறகு அங்கிருந்து விலகி சிற்பக்கூடம் ஒன்று தொடங்கினார். அங்கு பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனத்தை இணைத்து பல்வேறு சிலைகளை வடிவமைத்து வருகிறார்.
பாஸ்கர் உருவாக்கிய பாரம்பரியமிக்க சிலைகள் தமிழ்நாடு, இந்தியாவையெல்லாம் தாண்டி, வெளிநாடுகளில் உள்ள பூங்காக்களிலும், கோயில்களிலும் காட்சிப் பொருட்களாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கற்சிற்ப கலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் சிற்பக் கலைஞர் பாஸ்கரை சந்திக்க ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு மாமல்லபுரம் சென்றது. அங்கு அவர் 'கிரியேட்டிவ் ஸ்கல்பெஸ்' என்ற கூடத்தில் அமர்ந்து சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். மேலும், அங்கு 10-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் சிலை வடிவமைக்கும் பணி மற்றும் கற்களை உளி கொண்டு செதுக்கும் பணியிலும், பெரிய பாறைகளை இயந்திரங்கள் வைத்து உடைக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
அதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு, சிற்பி பாஸ்கரிடம் நம்மை அறிமுகம் செய்து கொண்டு பேசத் தொடங்கினோம். அப்போது, அவரது கலைப் பயணம், தேசிய விருது கிடைத்த அனுபவம் உள்ளிட்டவற்றை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அப்போது அவர், “நான் படித்த கல்லூரியிலேயே விரிவுரையாளராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த போது அயர்லாந்தில் வாழ்வியல் பற்றிய புரிதலுக்காக, சிற்பக் கலைகள் கொண்டு பூங்கா ஒன்று வடிவமைக்க உள்ளதாக என்னிடம் அணுகி, சிலைகளை வடிவமைத்து கொடுக்க கேட்டுக் கொண்டனர்.
அயர்லாந்து விக்டர்ஸ்வே பூங்காவில் சிலைகள்
அதனால், கல்லூரி பணியிலிருந்து விலகி, சுமார் 16 வருடங்கள் அந்த பணிகளை மேற்கொண்டேன். 22 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள அயர்லாந்து விக்டர்ஸ்வே பூங்காவில், மிகப் பெரிய மாஸ்டர் பீஸ் எனப்படும் தனித்துவமான சிலைகளை வடிவமைத்து கொடுத்துள்ளேன். இன்றும் அது அந்த பூங்காவில் கம்பீரமாக நிற்கின்றன. அந்த பூங்காவிற்கு முதன்முதலில் புத்தர் தியான நிலையில் இருக்கும் சிலையை தான் வடிவமைத்தேன். தொடர்ந்து, பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் விதமாக அங்கு சிலைகளை வடிவமைத்தேன். அதுமட்டுமில்லாமல் நுழைவாயிலில் விநாயகர் நடனமாடுவது, மேளம் வாசிப்பது போன்ற சிலைகளையும் தயார் செய்து கொடுத்துள்ளேன்.
சமீப காலத்தில், அது போன்ற சிலைகளை இங்கு யாரும் செய்யவில்லை என்பது பெருமையளிக்கிறது. எனது சிற்பக்கலை கூடத்தில் தயாராகும் சிலைகள் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்கள், மிகப் பெரிய ஹோட்டல்கள், கல்லூரிகள், பூங்காக்களில் இடம் பெறுகின்றன.
சிங்கப்பூரில் ஜொலிக்கும் சிலைகள்
சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்கு ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் சிலையை (2 மீட்டர் நீளம், 6 மீட்டர் அகலம்) செதுக்கி கொடுத்துள்ளேன். அரிஸ்டாட்டில், கான்ஃபூசியஸ், சாக்ரடீஸ் உள்ளிட்ட 10 உலகப் புகழ் பெற்ற அறிஞர்கள் சுற்றி நிற்பது போன்றும், நடுவில் திருவள்ளுவர் அமர்ந்திருப்பது போன்றும் அந்த சிலையை வடிவமைத்தேன்.
சமீபத்தில், சென்னை பூந்தமல்லியில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனத்திற்கு ஒரே கல்லில் 40 அடி முருகர் சிலை ஒன்றை வடிவமைத்து கொடுத்துள்ளேன். நான் தயார் செய்த சிலைகள் மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி, இத்தாலி, பிரான்ஸ், இலங்கை, பர்மா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் ஜொலித்து கொண்டிருக்கின்றன. மலேசியாவில் நான் செய்த ஆஞ்சநேயர் சிலை, சிங்கப்பூரில் செண்பக விநாயகர் சிலை வழிபாட்டு தலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன“ என்று பெருமையாக கூறினார்.
உழைப்புக்கான அங்கீகாரம்
சிற்பி பாஸ்கர், இதுவரை பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். 2010-ல் மாநில அரசு விருது, 2015-ல் சிற்பக்கலை துறையில் சிறந்த ஏற்றுமதியாளர் விருது, மாநில கலைசெம்மல் விருது ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளார். தொடர்ந்து, அவரது கலை திறமையும், பணியையும் பாராட்டி 2024-25-ல் ‘தேசிய விருது’-ஐ குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார். இந்த விருதுகள் அனைத்தும் சிற்பகலையில் தனது உழைப்புக்கான அங்கீகாரமாகவே பார்க்கிறார் சிற்பி பாஸ்கர்.
கோயிலில் வைத்து வழிபடும் எனது தயாரிப்புகள்
தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய அவர், “நான் தயாரிக்கும் சிலைகள் 3D தொழில்நுட்பத்தில் இருப்பது போன்று அனைத்து பக்கமும் ஒரு நுணுக்கத்துடனும், நேர்த்தியுடனும் இருக்கும். அதே போல, ஒரு சிலையை பார்த்தவுடன் பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட வேண்டும், அதுதான் ஒரு கலைஞரின் உழைப்புக்கு கிடைக்கும் மரியாதை. நான் செய்யும் அனைத்து சிலைகளிலும் ஒரு முழுமை இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது குறிக்கோள்.
சிற்பக் கலை ஒரு போதும் அழியாது. ஏனெனெறால், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கற்களை கையால் உடைக்க வேண்டும். அனைத்தையும் கையால் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தது. அப்போது, சிலைகளை செதுக்கும் போது கல்லில் விரிசல் விடும்.
தற்போது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், ஒரு சிலையை செதுக்கும் போது கற்கள் உடைவது குறைந்துள்ளது. கல்லை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதன் தரத்தைப் பார்த்து, சரியான கல்லை தேர்ந்தெடுத்துவிட்டால் சிலையை செதுக்கும் போது விரிசல் விழாது. மேலும், நான் தயாரிக்கும் சிலைகளை கோயிலுக்கு கொண்டு சென்று, பூஜை செய்து வழிபடுவதை பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்” என பூரிப்புடன் பதிலளித்தார்.
ஜெயிக்கணும் என்ற வெறி வேண்டும்
மேலும், “நான் இந்த துறைக்கு வருவதற்கு முன்பு எனது குடும்பத்திற்கும், இந்த துறைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. எனது தந்தை நெசவாளராக இருந்தவர். நான் பள்ளியில் படிக்கும் போது இருந்தே, ஓவியம் வரைதல், சிற்பங்களை வடிவத்தில் ஆர்வம் இருந்ததால் இத்துறையை தேர்ந்தெடுத்தேன். எனது சொந்த முயற்சியால் நான் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துள்ளேன். ஒரு கலையை ஆர்வத்துடன் கற்க வேண்டும். ஒரு துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலுடன் முயற்சி செய்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
அரசுக்கு கோரிக்கை
வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன சிலை வேண்டும் என்பதை முதலில் கேட்டறிந்து, அவர்கள் சொல்லும் சிலைக்கான ஒரு வரைபடத்தை தயார் செய்ய வேண்டும். அதை எந்த வடிவில் அவர்களுக்கு வேண்டும் என்பதையும் கேட்டு, அதற்கேற்ப டிசைன்களை வரைந்து, பின்னர் கற்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு கல்லை வெட்டி எடுப்பது, பாலிஸ் செய்வது, ட்ரிம்மிங் செய்வது என பல வேலைகளுக்குப் பிறகு தான் சிலையை வடிவமைக்க வேண்டும்.
இந்த துறையில் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அப்படி உழைத்தால் அதற்கேற்ற பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். எனக்கு மாதம் ரூ.1.50 லட்சம் முதல் 2 லட்சம் வரை வருவாய் கிடைக்கிறது. பெரிய சிலைகள் செய்ய ஆர்டர்கள் வந்தால் லட்சக்கணக்கில் வருவாய் கிடைக்கும். ஆனால், சிற்பங்களை செதுக்குவதற்கு கல் பற்றாக்குறை அதிகமாக உள்ளது. இதனால், சிற்ப கலைஞர்களுக்காக ஒரு குவாரியை உருவாக்கி, அதை அரசே நடத்தி, என்னை போன்றவர்களுக்கு கற்களை விற்க வேண்டுமென பலமுறை வலியுறுத்தியுள்ளோம். இந்த கோரிக்கையை அரசு நிவர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
கட்டட சிற்பக் கலை கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் பலரும் இவரிடம் பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகளை சேர்ந்த சிற்ப கலைஞர்கள் இங்கு பணிபுரிந்து வருகின்றனர். தற்போது, சிற்பக் கலையில் பாரம்பரியத்தையும், நவீனத்தையும் இணைத்து தமிழ்நாட்டின் பெருமையை உலக மேடைகளில் உயர்த்தி நிறுத்திய சிற்பி பாஸ்கரின் பயணம் இளம் தலைமுறையினருக்கு உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது.