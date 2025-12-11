இது பெருமைக்குரிய தருணம் - தேசிய விருது பெற்ற மாமல்லபுரம் சிற்பிக்கு உற்சாக வரவேற்பு
மாமல்லபுரம் சிற்பிகளுக்கு சிற்பம் செதுக்குவதற்கான கல் கிடைப்பது மிகவும் சிரமமாக ஒன்று. எனவே தமிழக அரசு சிற்பிகளுக்காக ஒரு குவாரியை ஒதுக்க வேண்டும் என மல்லை சத்யா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : December 11, 2025 at 1:09 PM IST
செங்கல்பட்டு: தேசிய விருது பெற்று மாமல்லபுரத்திற்கு பெருமை சேர்த்த சிற்பிக்கு அங்குள்ள மக்கள் மாலை அணிவித்து மேளதாளங்கள் முழங்க கோலாகலமாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிற்பி பாஸ்கரன். இவர் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக கற்சிற்பம் செய்வதில் கைதேர்ந்த நபராக விளங்கி வருகிறார். குறிப்பாக, பல அரிய வகை சிற்பங்களை செய்து உலக நாடுகள் பலவற்றிற்கும் அனுப்பியுள்ளார். அந்த வகையில் கடந்த சில வருடங்களாக கற்சிற்பக் கலைக்கான தேசிய விருது பெறுவதற்கான பல கட்ட முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்த பாஸ்கரன், 2024ஆம் ஆண்டு கற்சிற்ப தேசிய விருதுப் போட்டியில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
இந்தியாவிலேயே சிறந்த சிற்பியாக மாமல்லப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து பெருமையடைந்த அப்பகுதி மக்கள் பாஸ்கரனின் திறமையை வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள சிற்பிகளுக்கும், அங்குள்ள மக்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக தேசிய விருது வென்று திரும்பிய பாஸ்கரனுக்கு மாலை அணிவித்து, பட்டாசு வெடித்து, மேளதாளங்கள் முழங்க வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிற்பி பாஸ்கரன், “கற்சிற்ப பிரிவிற்கான தேசிய விருதிற்கு என்னை தேர்வு செய்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. குடியரசு தலைவர் கையால் விருது வாங்கியதை பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த விருதை பொருத்தவரை கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு என மண்டலங்கள்வாரியாக 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றனர்.
தெற்கு மண்டலத்திலிருந்து நமது பெயர் மற்றும் வேலைகள் அடங்கிய விவரங்களை சமர்பிக்க வேண்டும். அதில் தேர்வான பிறகு அடுத்தகட்டமாக அந்த பட்டியல் டெல்லிக்கு அனுப்பப்படும். அங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் இறுதிகட்ட தேர்வு செய்யப்பட்டு, இந்தியாவிலேயே சிறந்த கலைஞருக்கு விருது வழங்கப்படும். அதில் எனக்கு கிடைத்திருப்பதை மகிழ்ச்சியான தருணமாக கருதுகிறேன்” என்று தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திராவிட வெற்றிக் கழக தலைவர் மல்லை சத்யா, “மாமல்லபுரம் பகுதிக்கு கலை செம்மல்லாக விளங்கும் பாஸ்கரன் தற்போது தேசிய விருது பெற்றிருப்பது மாமல்லபுரம் சிற்பிகளுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது. சிற்பம் என்றாலே உலகமெங்கும் நினைவுக்கு வருவது மாமல்லபுரம் தான். ஆனால் அங்குள்ள சிற்பிகளுக்கு சிற்பம் செதுக்குவதற்கான கல் கிடைப்பது மிகவும் சிரமமாக ஒன்று. எனவே தமிழக அரசு சிற்பிகளுக்காக ஒரு குவாரியை ஒதுக்க வேண்டும்” என்றார். மேலும், தேசிய விருது பெற்ற பாஸ்கரனுக்கு கலைமாமணி விருது வழங்க பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கையும் வைத்துள்ளார்.