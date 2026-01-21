ETV Bharat / state

சென்னை அருகே 'மாமல்லன்': 13 லட்சம் மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க வரும் புதிய திட்டம்!

342 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், மாமல்லன் புதிய நீர் தேக்கம் அமைப்பதற்கான பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஜனவரி 19 ஆம் தேதி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார்.

மாமல்லன் நீர் தேக்கத் திட்டத்தின் பணிகளை குறித்த கோப்புப்படம்
மாமல்லன் நீர் தேக்கத் திட்டத்தின் பணிகளை குறித்த கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 4:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ். உசேன் மற்றும் எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

''69 ஏரிகளின் உபரி நீர் கடலில் கலப்பதை தடுத்து 13 லட்சம் மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்கும் வகையில் அமைக்கப்படவுள்ளது மாமல்லன் நீர் தேக்கம். இதனால் 1.5 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும். இதற்காக கடந்த 40 ஆண்டுகளில் பெய்த மழை அளவு தரவுகளின் அடிப்படையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகளை 3 ஆண்டுகளுக்குள் முடிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம்'' என கூறினார் அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதாரத்துறை பேராசிரியர் ரவிக்குமார்.

மாமல்லன்... வரலாற்றில் முதலாம் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் இவ்வாறு தான் அழைக்கப்படுகிறார். கி.பி. 3 முதல் 9-ம் நூற்றாண்டு வரை தொண்டை மண்டலத்தை காஞ்சிபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர்கள் பல்லவர்கள். அவர்களில் மிக முக்கியமானவர் முதலாம் நரசிம்மவர்ம பல்லவன். இவர் உருவாக்கியது தான் காலத்தால் அழிக்க முடியாத, இன்றளவும் உலக சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் மாமல்லபுரம் நகரம். இதன் அருகே தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக உருவாக்கும் நீர்த்தேக்கத்திற்கு மாமல்லன் என்ற பெயரை வைத்துள்ளது. இனி மாமல்லன் என்பது சென்னையை சுற்றியுள்ள மக்களின் தாகத்தை தீர்க்கப் போகும் அட்சயபாத்திரம்.

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1,000 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீரும், ஒரு மாதத்திற்கு 1 டிஎம்சி தண்ணீரும் தேவைப்படுகிறது. இந்த தேவையை பூண்டி, சோழவரம், புழல், செம்பரம்பாக்கம், கண்ணன் கோட்டை - தேர்வாய் கண்டிகை ஆகிய ஏரிகள் பூர்த்தி செய்கின்றன. இது தவிர, கடலூர் மாவட்டத்தில் 1,465 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்ட வீராணம் ஏரியில் இருந்தும் குழாய்கள் மூலமாக குடிநீர் கொண்டு வரப்படுகிறது. மேலும் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் கீழ் நெம்மேலி, மீஞ்சூர் பகுதியில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு 100 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் கிடைக்கிறது.

பருவமழை காலங்களில் மழை அதிகமாக பெய்தால் கோடை காலத்தில் சென்னைக்கு பிரச்சினை இல்லை. ஆனால், மழை சரியாக பெய்யாவிட்டால் ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை சென்னை குடிநீர் பிரச்சினையை சந்திக்கும். சென்னைக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் ஏரிகளின் கொள்ளளவை பார்க்கலாம்...

ஏரி கொள்ளளவு
பூண்டி 3,231 மில்லியன் கன அடி
சோழவரம்1,081 மில்லியன் கன அடி
புழல்3,300 மில்லியன் கன அடி
செம்பரம்பாக்கம்3,645 மில்லியன் கன அடி
கண்ணன்கோட்டை- தேர்வாய்கண்டிகை500 மில்லியன் கன அடி
வீராணம் ஏரி1,465 மில்லியன் கன அடி
மொத்தம்13,222 மில்லியன் கன அடி

இந்த 6 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு 13.2 டிஎம்சி. இதில் சென்னைக்கு கிடைப்பது 12.5 டிஎம்சி தண்ணீர் தான்.

மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் குறித்த வரைகலை படம்
மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் (ETV Bharat)

மேலும், குடிநீர் பிரச்சினை ஏற்படாமல் இருக்க மழைநீர் அதிகளவில் கடலில் கலப்பதை தடுப்பதற்காக கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் 4 குளங்களை சென்னை மாநகராட்சி அமைத்துள்ளது. அதே போல, ஏற்கனவே உள்ள ஏரிகளை தூர்வாரி தண்ணீர் கொள்ளவை அதிகரிக்கவும், அதன் மூலம் நிலத்தடியில் நன்னீர் கிடைப்பதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இருந்தாலும், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு என சென்னைக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தினந்தோறும் படையெடுத்து வருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. இவர்களும், இங்கேயே நிரந்தரவாசியாகியும் விடுகின்றனர்.

சென்னையின் தற்போதைய மக்கள்தொகை 1.3 கோடி. இவர்களுக்கு தான் ஒரு மாதத்திற்கு 1 டிஎம்சி தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. சென்னையின் மக்கள்தொகை அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மேலும் அதிகரிக்கலாம். எனவே அதிகரிக்கப் போகும் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப குடிநீர் வழங்குவதற்கு நீர்த்தேக்கம் அமைக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் தான் தமிழ்நாடு அரசு 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் மற்றும் திருக்கழுக்குன்றம் வட்டங்களில் புதிய நீர்த்தேக்கம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தது.

அதன்படி 342 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், மாமல்லன் புதிய நீர் தேக்கம் அமைப்பதற்கான பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜனவரி 19 ஆம் தேதி அடிக்கல் நாட்டி, பணிகளை தொடங்கி வைத்தார்.

நாள் ஒன்றுக்கு 170 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - திருப்போரூர் மற்றும் திருக்கழுக்குன்றம் வட்டங்களில், கிழக்கு கடற்கரை சாலை - பழைய மாமல்லபுரம் சாலை எனும் ராஜீவ் காந்தி சாலைக்கும் இடையே கோவளம் உப வடிநிலத்தில், இந்த மாமல்லன் நீர் தேக்கம் அமைய உள்ளது. இந்த நீர்த்தேக்கம் அமைக்கப்படுவதால் மானாமதி பகுதியில் உள்ள 69 ஏரிகளில் இருந்து வரும் உபரி நீர் வீணாக கடலில் கலப்பது தடுக்கப்படும்.

திருவிடந்தை முதல் கோகிலமேடு வரை 5,161 ஏக்கர் பரப்பளவுடன், மொத்தம் 1.65 டி.எம்.சி. கொள்ளளவில், 34 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள கரை, மதகு உடன் மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் அமைக்கப்பட இருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு 170 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீரை மக்களுக்கு வழங்க முடியும்.

சென்னையின் தாகம் தீர்க்கும் ஏரிகள்
சென்னையின் தாகம் தீர்க்கும் ஏரிகள் (ETV Bharat)

13 லட்சம் மக்களுக்கு குடிநீர்

அந்த வகையில், சென்னை சோழிங்கநல்லூர், மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை, சிறுசேரி, கேளம்பாக்கம், திருப்போரூர், மாமல்லபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் வசிக்கும் 13 லட்சம் மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்கு இந்த புதிய நீர் தேக்கம் பயன்படும். மேலும், சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கின்ற திருவிடந்தை, கோகிலமேடு, மாமல்லபுரம், திருப்போரூர், தண்டலம், பையனூர் ஆகிய பகுதிகளில் நீர் தேக்கத்தின் மூலம் தரையில் நன்னீர் சென்று, கடல் நீர் உட்புகுதலை தடுத்து, நிலத்தடி நீரின் மட்டம் மற்றும் அதன் தரம் மேம்படும்.

முதற்கட்ட பணிகள்

அதே சமயம், இந்த பகுதியில் உள்ள பக்கிங்காம் கால்வாயை 15 கிலோ மீட்டர் நீளம் மற்றும் 311 ஏக்கர் பரப்பளவில் சீரமைப்பதால், மீன் வளத்தை நம்பி உள்ள மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமும் மேம்படும்.

இந்நிலையில், அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதார மையம், மாமல்லன் நீர்த்தேக்கத்தை வடிவமைப்பது, கட்டுமானப் பணிகளை மேற்பார்வை செய்வது, திட்டமிடுவது, புதிய வடிகால் அமைப்பதற்கான வரைப்படம் தயாரித்து கொடுப்பது, கட்டுமானம் நடைபெறும் போது பணிகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்வது போன்ற அனைத்து பணிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளது.

நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் விருது பெறுகிறார் அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதாரத்துறை பேராசிரியர் ரவிக்குமார்
நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் விருது பெறுகிறார் அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதாரத்துறை பேராசிரியர் ரவிக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

'1.5 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும்'

இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதாரத்துறை பேராசிரியர் ரவிக்குமார் கூறுகையில், ''நீர்த்தேக்கம் அமைய உள்ள பகுதியில் ஏற்கனவே ஆய்வுகளை நடத்தி, மழை பெய்யும் போது 4 பகுதியில் இருந்து நீர் தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வரும் என்பதை கண்டறிந்துள்ளனர். கடந்த 40 ஆண்டுகளில் பெய்த மழை அளவு தரவுகளின் அடிப்படையில் அந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. மாமல்லன் நீர்த்தேக்கத்தில் 1.5 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.

கடலோர நிலத்தடி நீரில் உப்பு நீர் கலக்கிறது. ஆனால், மழை நீரை தேக்கி வைக்கும் போது அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் நிலத்தடி நீரில் உப்பு தன்மை குறைந்து நன்னீர் கிடைக்கும். மேலும், நீர் தேக்கம் அமைப்பதால் கடல் நீர் உட்புகுதலை தடுக்க முடியும்'' என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், ''முட்டுக்காடு பகுதியிலிருந்து சுமார் 3 கி.மீ தொலைவிற்கு மட்டுமே அலைகள் உயர்ந்து வரும் போது பக்கிங்காம் கால்வாய் வழியாக கடல் நீர் உள்ளே வருகிறது. அதே போல கோகிலமேடு முகத்துவாரத்திலிருந்து சுமார் 4 கி.மீ தொலைவிற்கு மட்டுமே கடல் நீர் உள்ளே வருகிறது. இதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் பக்கிங்காம் கால்வாய் தூர்ந்து கடல்நீர் உள்வருவதில்லை. மேலும் மழை காலங்களில் இப்பகுதி முழுவதும் மழை நீர் மட்டுமே தேங்கி அதன் பின் கடலில் மெதுவாக கலக்கிறது.

புதிய நீர் தேக்கம் அமைப்பதற்கு 34 கி.மீ நீளத்திற்கு மண் கரை அமைக்கும் பணி, கோகிலமேடு முகத்துவாரத்திற்கு வெள்ள நீர் செல்வதற்கு ஏதுவாக நீர்த் தேக்கத்தின் தெற்குப் பகுதியில் மதகு அமைத்தல், நீர் உள்வாங்குவதற்கும் மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கும் தேவையான மதகு அமைத்தல், தேவைக்கு அதிகமான வெள்ள நீரினை மேற்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதி வெளிப்புற வடிகால்கள் மூலமாகவும், முட்டுக்காடு மற்றும் கோகிலமேடு முகத்துவாரங்கள் வழியாகவும் வெளியேற்ற வடிகால்கள் அமையவுள்ளன'' என்றார்.

மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் குறித்த வரைகலை படம்
மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் (ETV Bharat)

பயன்பாட்டுக்கு எப்போது வரும்?

தொடர்ந்து மாமல்லன் நீர்த்தேக்கம் என்பது முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கேட்ட போது, ''நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கு முன்னதாக அந்தப் பகுதியில் உள்ள உவர் நில மண் அகற்றப்படும். அதன் பின்னர் நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து நன்னீர் சேமிக்கப்பட்டு, கடலில் முழுவதும் திறந்து விடப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து தண்ணீரில் உப்பின் தன்மை குறையும். அதன் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டு அளிக்கப்படும். இந்தப் பணிகளை 3 ஆண்டுகளுக்குள் முடிப்பதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம். மேலும் மழை காலங்களில் நீர்த்தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வருவதற்கான நீர் வழிப்பாதைகளை சரியாக அமைக்கவும் திட்டமிட்டு வருகிறோம்.'' என அண்ணா பல்கலைக்கழக நீர்வள ஆதாரத்துறை பேராசிரியர் ரவிக்குமார் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல வைரத்தையும் உருவாக்கும் சென்னை ஐஐடி - எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்? வெளியானது 'அப்டேட்'

TAGGED:

CHENNAI SUBURBAN WATER SUPPLY
THIRUPORUR MAMALLAN RESERVOIR
மாமல்லன் நீர் தேக்கத் திட்டம்
பக்கிங்காம் கால்வாய்
MAMALLAN RESERVOIR PROJECT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.