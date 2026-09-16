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வைகோ தனது மகனுக்காக மிகப்பெரிய அரசியல் பிழையை செய்திருக்கிறார் - மல்லை சத்யா விமர்சனம்

இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுகவின் வெற்றிக்கு திராவிட வெற்றி கழகம் முழு மூச்சாக பணியாற்றும் என மல்லை சத்யா தெரிவித்துள்ளார்.

மல்லை சத்யா பேட்டி
மல்லை சத்யா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 1:48 PM IST

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திருச்சிராப்பள்ளி: ம.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் வைகோ தனது மகனுக்காக மிகப்பெரிய அரசியல் பிழையை செய்திருப்பதாக திராவிட வெற்றி கழக தலைவர் மல்லை சத்யா பேட்டியளித்துள்ளார்.

திராவிட வெற்றி கழகம் கட்சி சார்பாக தந்தை பெரியாரின் 148வது பிறந்தநாள், பேரறிஞர் அண்ணாவின் 118வது பிறந்த நாள், திராவிடர் ரத்னா விருதுகள் வழங்கும் விழா என முப்பெரும் விழா திருச்சி மன்னார்புரம் அருகே உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

அக்கட்சியின் தலைவர் மல்லை சத்யா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முப்பெரும் விழாவில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கராத்தே எம். பழனிசாமி, பொருளாளர் வாசுகி பெரியார் தாசன், முதன்மை செயலாளர் வல்லம் பஷீர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மல்லை சத்யா, “சிறந்த ஆளுமைகளை தேர்வு செய்து ‘திராவிடர் ரத்னா’ விருதுகளை நாங்கள் வழங்கி இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதில் ஏமாற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் தவறு செய்து விட்டோமே என்று எண்ணுகிறார்கள். தவறு செய்த நாமே எப்படி கேள்வி எழுப்ப முடியும்? என்று நினைக்கிறார்கள். தங்கள் விரல் கொண்டு தங்கள் கண்களையே குத்திக்கொண்டதாக எண்ணி வருந்துகிறார்கள்.

பொதுவாக, ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இயற்கை எய்தினாலோ அல்லது நீதிமன்றத்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை பெற்றிருந்தாலோ தான் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும். ஆனால் இங்கு இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் சுய லாபத்திற்காக ராஜினாமா செய்துவிட்டு இடைத்தேர்தல் நடத்தும் சூழலை ஏற்படுத்தி உள்ளனர்.

இந்த இடைத்தேர்தலில், அறிவாலயத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து எங்களது ஆதரவை நாங்கள் தெரிவித்துள்ளோம். திமுகவின் வெற்றிக்கு திராவிட வெற்றி கழகம் முழு மூச்சாக பணியாற்றும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய மல்லை சத்யா, “ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் நிலையை பார்த்து பரிதாப்படுகிறோம். திராவிட இயக்கத்தின் போர் வாளாக பார்க்கப்பட்ட வைகோ, இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யுடைய ரசிகர் மன்ற தளபதி போல் இருக்கிறார். வைகோ தனது மகனுக்காக மிகப்பெரிய அரசியல் பிழையை செய்திருக்கிறார்.

என்னை இழந்தது மட்டுமல்லாமல், என்னை போன்ற ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களை இழந்து தனி மரமாக நிற்கிறார். சமூக வலைதளங்களில் வைகோ மீது மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இப்போது வைகோவை திமுக காரர்களும் பொருட்படுத்தவில்லை, மற்றவர்களும் பொருட்படுத்தவில்லை. அவரை நகைச்சுவை நடிகரை போல் தான் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுள்ளனர்” என்றார்.

ஏற்கனவே பாஜகவின் பி - டீமாக தி.மு.க இருந்தது என்ற திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டுக்கு, “அப்படிப் பார்த்தால் அவரும் தான் கூட்டணியில் இருந்திருக்கிறார். ஆனால், இப்போது வேறு இடத்தில் அமைச்சர் பதவி கிடைத்திருக்கிற காரணத்தினால் வேண்டுமென்றே அவதூறு பரப்புகிறார் என்று நினைக்கிறேன்” என பதிலளித்தார்.

TAGGED:

VAIKO
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MALLAI SATHYA

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