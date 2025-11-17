"ராமதாஸ் போன்று வைகோவும் ஒரு நாள் வருத்தப்படுவார்" - மல்லை சத்யா விமர்சனம்!
துரை வைகோவிற்கு மத்திய அமைச்சராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளது. அதனால் தான் பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என நினைக்கிறார் என மல்லை சத்யா குற்றம்சாட்டினார்.
Published : November 17, 2025 at 3:39 PM IST
சென்னை: அன்புமணியை ஏன் கட்சிக்கு அழைத்து வந்தோம் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வருத்தப்படுவது போன்று, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் ஒருநாள் வருத்தப்படுவார் என மல்லை சத்யா விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ மற்றும் அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த மல்லை சத்யாவுக்கும் இடையே நிலவி வந்த மோதல் போக்கு காரணமாக, கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் மல்லை சத்யாவை நீக்கி கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உத்தரவிட்டார்.
அரசியல் பயணமா அல்லது சங்கமா?
இந்த நிலையில் மதிமுக முன்னாள் துணை பொதுச் செயலாளர் மல்லை சத்யா, சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவரது மகனுக்காக கட்சியிலிருந்து என்னை நீக்கிய பின்னர், எதிர்கால பயணம் அரசியல் இயக்கமா? அல்லது சங்கமா? என்று ஆலோசிக்க 15 பேர் கொண்ட குழு அமைத்தோம்.
தற்போது அந்த குழு வழங்கியுள்ள ஆலோசனையின் படி, வருகிற 20 ஆம் தேதி சென்னை அடையாறில் உள்ள முத்தமிழ் பேரவையில் எங்கள் பயணம் அரசியல் பயணமா? அல்லது சங்கமா? என்பதை அறிவிக்க உள்ளோம். அரசியல் இயக்கமாக இருந்தாலும் அதன் பெயர் எனக்கு தெரியாது. தீர்மானிக்க அமைக்கப்பட்ட குழுவினருக்கு மட்டுமே புதிய அரசியல் இயக்கத்தின் பெயர் தெரியும். திராவிட இயக்க கருத்தியலில் இருந்து பின்வாங்கக் கூடாது என உறுதியாக இருக்கிறோம்” என்றார்.
ராமதாஸ் போன்று வைகோவும் வருத்தப்படுவார்:
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வைகோ மகன் துரை வைகோ அரசியல்படுத்தப்பட்டவர். ஜனநாயக பண்பற்றவராக உள்ளார். துரை வைகோவிற்கு மத்திய அமைச்சராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளது. அதனால் தான் பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என நினைக்கிறார். கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதியாக உள்ள துரை வைகோ மீது, கட்சியில் பலர் எதிர்ப்பு மனநிலையில் உள்ளனர். பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அன்புமணியை ஏன் கட்சிக்கு அழைத்து வந்தோம் என வருத்தப்படுவது போன்று, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் ஒருநாள் வருத்தப்படுவார்” என்றார்.
திமுகவிலும் வாரிசு அரசியல் உள்ளதே என்று செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “திமுகவில் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் பண்பு இருக்கிறது. ஆனால், துரை வைகோவிடம் அந்த பண்பு இல்லை. மதிமுகவில் இருந்து வெளியேறிய பின்னர் என்னுடன் இருந்த தோழர்கள் அனைவரும் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என்று விரும்பினர். ஆனால், மதிமுக நிர்வாகிகள் சிலர் திமுகவில் இணைவதற்கு வைகோ தடையாக இருந்தார்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கூட்டணி குறித்து தற்போது நாங்கள் சிந்திக்கவில்லை. வாய்ப்பு கிடைத்தால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவோம். கூட்டணியில் அணி மாறிக் கொண்டே இருந்ததால் மதிமுக பலவீனமானது. சரியான நேரத்தில் தவறான முடிவு எடுக்கும் தலைவராக வைகோ இருந்தார் என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து, வைகோ போதைக்கு எதிராக நடைபயணம் மேற்கொள்ள உள்ளாரே என்ற கேள்விக்கு, “துரை வைகோ சிகரெட் கம்பெனியை தற்போது நடத்தாமல், உறவினரிடம் கொடுத்துவிட்டதாக சொன்னாலும் அதனுடைய வருமானம் துரை வைகோவிற்கு தான் வருகிறது. தமிழகத்தில் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான நடைப்பயணம் என்றால் திமுகவுக்கு எதிராக வைகோ நடைபயணம் போகிறாரா? என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், அரசியலில் துரை வைகோ பயிற்சி விமானி போன்று தான் என்றும் மல்லை சத்யா விமர்சனம் செய்தார்.