ஆசிரியையிடம் அத்துமீறிய ஆசிரியர் - கைது செய்து காவலில் வைத்த போலீசார்!

நட்புரீதியாக பழகிய ஆசிரியையிடம், ஆசிரியர் ஒருவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் தேனி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர் மாரிச்செல்வம்
கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர் மாரிச்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 1:54 PM IST

தேனி: சின்னமனூரில் ஆசிரியைக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த பள்ளி ஆசிரியரை கைது செய்து போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரிச்செல்வம். 40 வயதான இவர் தற்போது அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளி ஒன்றி பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியில் பயின்றபோது, உடன் பயின்ற பெண் ஒருவரின் அறிமுகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த பெண் போடி பகுதியில் உள்ள நடுநிலை பள்ளியில் இப்போது ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே திருமணமாகிய அந்த ஆசிரியையுடன் ஏற்பட்ட நட்பை தவறாக பயன்படுத்திக்கொண்ட மாரிச்செல்வம், அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். குறிப்பாக, செல்போனில் தொடர்புகொண்டு பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவ்வபோது வீட்டிற்கும் சென்று அங்கும் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் எரிச்சலடைந்த ஆசிரியை அவருடனான நட்பை முறித்துக்கொண்டதாக தெரிகிறது.

ஆனால் மாரிச்செல்வம், அந்த ஆசிரியை பற்றி அவதூறு பரப்பி விடுவேன் என்று மிரட்டி உள்ளார். பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு மற்றும் மிரட்டலால் மனமுடைந்த ஆசிரியை உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயற்சித்துள்ளார். ஆனால் தன்னை உடல்ரீதியாகவும், உணர்வுரீதியாகவும் துன்புறுத்துகிற அந்த நபருக்கு தக்க தண்டனை வாங்கித்தர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த அவர், கடந்த அக்டோபர் 10ஆம் தேதியன்று, தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று இதுகுறித்து புகார் அளித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ரூ.119 கோடியில் ஆட்சியர் அலுவலகம்: இன்னும் திறக்கப்படாதது ஏன்? நீதிபதிகள் அதிரடி கேள்வி!

பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியையின் புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய சின்னமனூர் போலீசார், கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதியன்று ஆசிரியர் மாரிசெல்வம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இன்று மாரிசெல்வத்தை கைது செய்த போலீசார் அவரை நீதிமன்ற காவலில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சமீப காலமாகவே பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளிடம் ஆசிரியர்கள் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடுவது, ஆபாச படங்களை வாட்ஸ்-அப் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் அனுப்பி துன்புறுத்துவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது அதிகரித்திருக்கிறது. அதேபோல், விடுதிகளில் தங்கி படிக்கிற மாணவர்களிடமும் வார்டன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அத்துமீறுவது அதிகரித்திருக்கிறது. இதுபோன்று மாணவர்களுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளிக்கும் ஆசிரியர்கள்மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் நட்புரீதியாக பழகிய ஆசிரியையிடம் ஆசிரியர் ஒருவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் தேனி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

HARASSING TEACHER
SEXUAL HARASSMENT
SEXUAL ABUSE CASE
தேனி பாலியல் வழக்கு
THENI TEACHER ARREST

