'ஆண் காவலர்கள் என்னை கேலி செய்தனர்’ - ஜாமீனில் வெளியில் வந்த நாதக கார்த்திகா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஜாமீன் வெளியில் வந்த கார்த்திகாவுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியினர் மேள தாளம் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Published : October 23, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:49 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் இருந்து கோவை மத்திய சிறைக்கு அழைத்து வரும் வழியில் வேனில் ஆண் காவலர்கள் என்னை வீடியோ, புகைப்படம் எடுத்து கேலி, கிண்டல் செய்தனர் என நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட கார்த்திகா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலின்போது, கடந்த அக்டோபர் 4ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் அத்தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது நாதகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனுடன், அனுமதி இன்றி பேனர் வைத்ததாக, காவல்துறையினரை தரக்குறைவாக பேசி பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக, முதலமைச்சர் குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் அவதூறாக பதிவிட்டதாக என 15-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் நாதகவினர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்குகளில் தாராபுரம் நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா, அவரது கணவர் முருகு சந்திரகுமார், விக்னேஷ் பாண்டியன், கந்தசாமி, கோவிந்தராஜ், சஞ்சய் காந்தி, இசை மதிவாணன், சூர்யா, ஷேக் பரித் உள்ளிட்ட 12 பேரை அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தாராபுரம் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கார்த்திகாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 12 பேரும் ஜாமீன் கோரி தாராபுரம் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை நேற்று (அக்.22) நடைபெற்றது. அப்போது, கார்த்திகா, அவரது கணவர் முருக சந்திரகுமார் உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி உத்தரவிட்டார்.
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷ், சென்னையைச் சேர்ந்த கோகுல், கோவையைச் சேர்ந்த மோகன் பிரசாத் ஆகிய மூவரின் ஜாமீன் மனுக்கள் மீதான விசாரணை இன்று நடைபெறுகிறது.
நீதிமன்றத்தின் ஜாமீன் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, கார்த்திகா உள்ளிட்ட 9 பேரும் கோவை மத்திய சிறையிலிருந்து இன்று (அக்.23) வெளியே வந்தனர். அப்போது சிறை வாசலில் திரண்டிருந்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் மேள தாளம் முழங்க அவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், கட்சி நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆண் காவலர்கள் என்னை கேலி செய்தனர்
இதனைத்தொடர்ந்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த கார்த்திகா, “அதிகாலை 4 மணியளவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது தொடர்ச்சியாக போலீசார் போன் செய்தனர். வீட்டிற்கு வந்த போலீசார் சுவர் ஏறி குதித்து வந்து எனது கணவரை கைது செய்யப் போவதாக தெரிவித்தனர்.
அதற்கான அனுமதி குறித்து கேள்வி எழுப்பியபோது, பதில் ஏதும் சொல்லாமல் இருவரையும் கைது செய்து பல்லடம் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் அங்கிருந்து தாராபுரம் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தும் வரை எந்த வழக்குக்காக கைது செய்துள்ளோம் என்பது குறித்து தெரிவிக்கவில்லை. செல்போனையும் வாங்கி வைத்துகொண்டனர். யாருக்கும் தகவல் சொல்லவும் அனுமதிக்கவில்லை.
நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே முதல் தகவல் அறிக்கையை தாக்கல் செய்தனர். இவர்கள் புகார் கூறியுள்ள அனைவரும் பொதுக்கூட்ட மேடையில் இருந்தபோது எப்படி தகராறில் ஈடுபட்டிருக்க முடியும்? இது வேண்டுமென்றே போடப்பட்ட அரசியல் பொய் வழக்கு. இதனை சட்டரீதியாக எதிர்கொண்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளோம்.
நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பும்போது தாராபுரத்தில் இருந்து கோவை மத்திய சிறை வரும் வரை சுமார் 3 மணி நேரம் காவல்துறை வேனில் அழைத்து வரும்போது, ஆண் காவலர்கள் என்னை வீடியோ, புகைப்படம் எடுத்தும் கேலி, கிண்டல் செய்து அவமானப்படுத்தும் நோக்கில் நடந்து கொண்டார்கள்.
நாங்கள் எந்த ஒரு குற்றமும் செய்யாதபோது இவர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்வது அரசியல் பொய் வழக்கை காண்பிக்கிறது. தனியாக ஒரு பெண் இருக்கும்போது ஆண் காவலர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்வதில் இருந்து வழக்கின் நோக்கம் புரிகிறது.
விவசாயிகள், செவிலியர்கள் என அனைவரும் போராடுகின்றனர். விலைவாசி உயர்வு என பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருக்கும்போது, அரசியல் நோக்கில் பழி வாங்குவதை இந்த அரசு கையில் எடுத்துள்ளது. இதனை கைவிட்டு ஆக்கப்பூர்வமான செயலில் ஈடுபட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
பின் தொடர்ந்து வந்து கைது செய்தது அதிர்ச்சியளிக்கிறது
கைது குறித்து நாதக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் இசை மதிவாணன் கூறுகையில், “நான் சென்னையில் இருந்து பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சொந்த ஊருக்கு சென்றுகொண்டிருந்தேன். அப்போது என்னை பின் தொடர்ந்து வந்த காவலர்கள் விருதுநகர் ரயில் நிலையம் வந்தவுடன் நான் ரயிலில் இருந்து இறங்குவதற்கு முன்பாகவே என்னை கைது செய்வதாக கூறினர். என்னுடைய உடமைகள், செல்போனை பறித்துக் கொண்டனர்.
கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் எனது உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என கூறினேன். நாங்கள் தகவல் தெரிவித்து விட்டோம் என கூறினர். ஆனால், மாலை வரை எங்கள் வீட்டிற்கு அவர்கள் கைது தொடர்பான எந்த ஒரு தகவலையும் தெரிவிக்கவில்லை.
பின்னர் நான் சண்டையிட்டபோது காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஒருவரின் செல்போனை தந்து எனது உறவினர்களிடம் கைது செய்யப்பட்ட விவரத்தை தெரிவிக்குமாறு கூறினார்கள். கைது செய்த பின்னர் எங்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பது குறித்தும் தெரிவிக்கவில்லை.
நான் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய குற்றவாளி போல் செல்போன் சிக்னலை வைத்து என்னை தொடர்ந்து வந்து கைது செய்துள்ளனர். இது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அரசியல் வழக்கிற்காக இப்படி எல்லாம் செய்வார்களா? இந்த அரசு இந்த வழக்கை அரசியல் வழக்காக பார்க்கவில்லை. கட்டாயம் எங்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே செயல்பட்டு உள்ளது.
இதனை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வோம். காவல்துறையினர் எங்களை அடித்து துன்பப்படுத்தவில்லை. ஆனால், வார்த்தையால் வசை பாடினார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.