மின்சாரம் தாக்கி ஆண் யானை பலி; மின்சார வாரியத்தின் அலட்சியத்தால் நேர்ந்த சோகம்

தரையிலிருந்து 30 அடி உயரம் இருக்க வேண்டிய உயர் மின்னழுத்த மின்மாற்றியை 10 அடி உயரத்தில் வைக்கப்பட்டதால் இந்த சோகம் அரங்கேறியுள்ளது.

மின்சார் தாக்கி உயிரிழந்த ஆண் காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 8, 2026 at 8:01 PM IST

கோவை: கரடிமடை பகுதியில் உணவு தேடி வந்த ஆண் யானை மின்சாரம் பாய்ந்து பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை மாவட்டம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது, ஆனைகட்டி. கேரளா வனப்பகுதியை இணைக்கும் இந்த பகுதியில் ஏராளமான வன விலங்குகள் உள்ளன. யானை, புலி, சிறுத்தை மற்றும் காட்டு மாடுகள் என பல வகையான உயிரினங்கள் இந்த பகுதியில் வசிக்கின்றன. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் நிலவும் கடும் வறட்சி காரணமாக வனப்பகுதியில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அடிக்கடி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி அருகில் உள்ள கிராமங்களில் புகுந்து வருகின்றன. இவ்வாறு ஊருக்குள் புகும் யானைகளால் விவசாய பயிர்கள் சேதமாவதாக தொடர்ந்து விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி வந்தனர்.

யானை உயிரிழந்த இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்ட வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், மதுக்கரை வனச்சரகம் கரடிமடை பகுதியில் நடராஜன் என்பவரது தோட்டத்திற்குள் நேற்று இரவு உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி ஆண் காட்டு யானை ஒன்று நுழைந்துள்ளது. அப்போது அங்கிருந்த மாந்தோப்பில் புகுந்து யானை, அங்கு அமைந்திருந்த மின் மாற்றியை தள்ளியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் மின்சாரம் பாய்ந்து யானை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளது.

இதுகுறித்து ரோந்து பணியில் இருந்த வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். இவர்களைத் தொடர்ந்து, வனத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கும் யானை இறப்பு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதன் அடிப்படையில், ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குநர் வெங்கடேஷ், கோயம்புத்தூர் வனத்துறை உதவிப் பாதுகாவலர் விஜயகுமார் உள்ளிட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும், மின்வாரிய செயற்பொறியாளர், உதவிப் பொறியாளர் மற்றும் வனத்துறை கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் உள்ளிட்டோர் வரவழைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

குறிப்பாக, மருத்துவ குழுவிடம் யானையின் இறப்புகுறித்து விசாரிக்கையில், அது மின்சாரம் தாக்கித்தான் உயிரிழந்தது என்பது உறுதியானது. இதை அடுத்து சம்பவம் குறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, மின்மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்கம்பம் 30 அடி உயரம் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும், அதில் 5 அடி தரைக்கு அடியிலும் 25 அடி தரைக்கு மேலேயும் இருக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறை எனத் தெரியவந்தது.

இதில் உயர் மின்னழுத்த மின்மாற்றி தரையிலிருந்து 10 அடி உயரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததால், யானை எளிதாக அதை எட்டும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. பொதுவாக மின்மாற்றியில் இருந்து வரும் ஒருவித சத்தத்தினால் யானைகள் அதன் அருகே வராது எனக் கூறப்பட்டாலும், இந்த யானை எதிர்பாராத விதமாக கம்பியை இழுத்ததால் இந்த விபரீதம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மதுக்கரை வனச்சரகத்தில் ஏற்கனவே தாழ்வாகச் செல்லும் மின் கம்பிகளைச் சரிசெய்யுமாறு வனச்சரகர் தரப்பில் மின்வாரியத்திற்குப் பலமுறை கடிதங்கள் எழுதப்பட்டு, அத்தகைய இடங்கள் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், மின்மாற்றிகள் நிலையான உயரத்தில் மட்டுமே அமைக்க முடியும் என மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

சம்பவம் குறித்து சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், "மதுக்கரை மற்றும் போளூவாம்பட்டி வனச்சரகத்தில் தாழ்வாக உள்ள மின் கம்பங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். வனவிலங்குகளின் உயிருக்கு ஆபத்துகளை விளைவிக்கும் மின்மாற்றிகளை மாற்று இடத்தில் அமைக்க வேண்டும்" என்றனர்.

மின்சாரம் தாக்கி யானை உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

