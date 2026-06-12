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பழக்கூடைகளைச் சுமந்தவாறு 16 கி.மீ. நடந்துச் சென்ற ஆண் பக்தர்கள்; மதுரையில் விநோத திருவிழா

பெண் தெய்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் விழாவாக மதுரையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கனி மாற்றுத்திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பழக்கூடைகளைச் சுமந்துச் சென்ற ஆண் பக்தர்கள்
பழக்கூடைகளைச் சுமந்துச் சென்ற ஆண் பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 10:31 PM IST

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மதுரை: கனி மாற்றுத் திருவிழாவை முன்னிட்டு மேலாடையின்றி பழக்கூடைகளைச் சுமந்தவாறு நடைப்பயணமாக ஆண் பக்தர்கள் 16 கி.மீ. தூரம் சென்றனர்.

மதுரை மாவட்டம், சிட்டம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீதேவி அம்மன்- மதுரை வீரன் சுவாமி திருக்கோயிலில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வைகாசி மாதத்தில் விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும், மழை பெய்ய வேண்டியும் கனி மாற்றுத் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான கனி மாற்றுத் திருவிழா இன்று (ஜூன் 12) நடைபெற்றது. இதற்காக 10 நாட்கள் கடும் விரதம் இருந்த ஆண் பக்தர்கள் மதுரை யானைக்கல் பகுதியில் பஜனைக் கூடத்தில் மேலாடையைக் கழற்றி உடல் முழுவதும் சந்தனம் பூசிக் கொண்டனர்.

பின்னர் அங்கு சிறுமலைப் பகுதியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மலை வாழைப் பழங்கள் ஓலைக் கூடையில் கட்டி வைக்கப்பட்டு, அதனை தலையில் சுமந்தபடி பாதயாத்திரையாகச் சென்றனர். முன்னதாக மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயில் முன்பிருந்து பூக்கூடைகளை அம்மன் சாமியாடியாக உள்ள பெண் ஒருவர் எடுத்துக் கொடுக்க அதன்பின்னர் ஆண் பக்தர்கள் பழக்கூடைகளை தலையில் சுமந்தவாறு மேலாடையின்றி வெறும் கால்களில் நடந்து சிட்டம்பட்டி ஸ்ரீதேவி அம்மன் திருக்கோயில் வரை 16 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு பாதயாத்திரையாகச் சென்றனர்.

சந்தனம் பூசிக் கொள்ளும் பக்தர்கள்
சந்தனம் பூசிக் கொள்ளும் பக்தர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

500- க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக கட்டுக் கோப்புடன் மதுரை மாநகரப் பகுதியான சிம்மக்கல், கோரிப்பாளையம், கே.கே.நகர், மாட்டுத்தாவணி, ஒத்தக்கடை வழியாக சிக்கம்பட்டி சென்றனர். திருக்கோயிலின் அம்மன் சாமியாடியான பெண் முன்பு நடந்து செல்ல ஆண் பக்தர்கள் அவருக்கு பின்பாக தலையில் பழக்கூடைகளை சுமந்தவாறு சென்றனர்.

4 மணி நேரம் நடந்தே சென்ற பக்தர்கள் ஸ்ரீதேவி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சென்றடையும்போது பெண் பக்தர்கள் அவர்களை வரவேற்றனர். பின்னர் பழக்கூடைகளில் உள்ள பழங்கள் அம்மனுக்கு படைக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தொன்று தொட்டு நடைபெறும் இந்த விழாவில் பெண் தெய்வத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் விழாவாக நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்விழாவின்போது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பெண் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்படும். மேலும் திருமண தடை நீங்கும் கோவிலாகவும் ஸ்ரீதேவி அம்மன் கோவில் திகழ்கிறது.

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இதுகுறித்து ஊர் அம்பலகாரரான ரவிக்குமார் கூறுகையில், "பண்டைய காலத்திலிருந்து ஸ்ரீதேவி அம்மன் திருக்கோயில் கனிமாற்று திருவிழா நடைபெறுகிறது. விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும், மழை பெய்ய வேண்டியும் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவில் ஆண் பக்தர்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டு பழக்கூடையை சுமந்து சென்று அம்மனுக்கு சாத்துவார்கள்.

இந்த பிரசாதம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும். வெயிலின் தாக்கம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக உடல் முழுவதிலும் சந்தனம் பூசப்படும். அம்மன் சாமியாடி முன்னே செல்ல, பின்னால் ஆண் பக்தர்கள் செல்வோம். ஊருக்குள் வரும்போது பெண் பக்தர்கள் வரவேற்பு அளிப்பார்கள். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களும் வேண்டிக் கொண்டால் அவர்களுக்கான வேண்டுதல் நிறைவேறும்" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MALE DEVOTEES
MADURAI DISTRICT
கனி மாற்றுத் திருவிழா
ஸ்ரீதேவி அம்மன்
MADURAI FAMOUS FESTIVAL

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