தமிழக மீனவர்களுக்கு ரூ.4.80 கோடி அபராதம்; அதிர்ச்சியில் உறவினர்கள் - நடந்தது என்ன?
3 விசைப்படகுகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.4.80 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த அபராதத் தொகை மீனவர்களின் குடும்பத்தினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 1:43 PM IST
தூத்துக்குடி: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்டு மாலத்தீவு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்கக் கோரி அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுதர்சன், சங்கர், சூசை பாக்கியம் ஆகியோருக்கு சொந்தமான 3 விசைப்படகுகளில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 1 ஆம் தேதி 25 மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றனர். இதனிடையே இந்த மீனவர்கள் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 13 ஆம் தேதி மாலத்தீவு கடற்பகுதி அருகே மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு வந்த மாலத்தீவு நாட்டின் கடற்படையினர், தங்களது கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, மீன் பிடித்ததாக கூறி 3 விசைப் படகுகளையும், 25 மீனவர்களையும் சிறை பிடித்து மாலத்தீவு துறைமுகத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.
இந்த நிலையில், சிறை பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்குச் சொந்தமான 3 விசைப் படகுகளுக்கும் மாலத்தீவு அரசின் மீன்வளம், வேளாண்மை மற்றும் கடல்சார் வளங்கள் அமைச்சகம் அபராதம் விதித்துள்ளது.
அதாவது, உரிய முன் அனுமதியின்றி மாலத்தீவு கடல் எல்லைக்குள் நுழைந்ததற்காக 1 லட்சம் மாலத்தீவு ரூஃபியாவும், மீன்பிடி உரிமம் இன்றி மீன் பிடித்ததற்காக 5 லட்சம் ரூஃபியாவும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தடை செய்யப்பட்ட மீன்பிடி வலையை பயன்படுத்தியதாகக் கூறி 20 லட்சம் மாலத்தீவு ரூஃபியா அபராதமாகவும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி. மொத்தம் 26 லட்சம் மாலத்தீவு ரூஃபியா (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ 1 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய்) அபராதமாக செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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3 விசைப் படகுகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.4.80 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அபராதத் தொகை மீனவர்களின் குடும்பத்தினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனை அடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த மீனவ சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் கிராம மக்கள், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக தலையிட்டு அபாரதம் ஏதுமின்றி மீனவர்களையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அவர்களது 3 விசைப் படகுகளையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.