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கோவையில் மலேசியா சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அரிவாள் வெட்டு: துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டியதால் அதிர்ச்சி

சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியதுடன், சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த பொதுமக்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆயுதத்தால் வெட்டியதில் உடைந்த சுற்றுலா பயணிகள் வந்த வேனின் ஜன்னல் கண்ணாடி
ஆயுதத்தால் வெட்டியதில் உடைந்த சுற்றுலா பயணிகள் வந்த வேனின் ஜன்னல் கண்ணாடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 8:02 PM IST

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கோவை: மதுக்கரை அருகே வேனில் வந்த மலேசிய சுற்றுலா பயணிகளை அரிவாளால் தாக்கி துப்பாக்கியால் சுட முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மலேசியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவிற்கு சுற்றுலா வந்த 10 பேர் கொண்ட சுற்றுலா பயணிகள் வேனில் கேரளம் மாநிலம் ஆழப்புழாவில் இருந்து கோவை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்.

அவ்வாறு கோவை பாலக்காடு நெடுஞ்சாலை க.க.சாவடியை அடுத்த நவக்கரை அருகே வேன் வந்த போது, அப்பகுதியில் இருந்த பெட்ரோல் பங்கில் வேன் ஓட்டுநர் வாகனத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்பியுள்ளார். அப்போது, வேனில் பயணித்த சிலர் பெட்ரோல் பங்க்கில் இருந்த கழிவறையை பயன்படுத்த சென்றிருந்தனர். அந்த நேரத்தில், அங்கு வந்த இரண்டு பேர், சுற்றுலா பயணிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர் சுற்றுலாப் பயணிகள் பயணித்த வேனில் ஏறி தகராறில் ஈடுபட்டதுடன், பயங்கர ஆயுதத்தால் பயணிகளையும், வேனையும் தாக்கியதாக தெரிகிறது. அத்துடன், துப்பாக்கியையும் காட்டி மலேசிய சுற்றுலா பயணிகளை மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஆர்3 மதுக்கரை காவல் நிலையம்
ஆர்3 மதுக்கரை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், மலேசியாவைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி லோகநாதன் மற்றும் அவரது மகனான யுகேந்திரன் ஆகியோருக்கு வயிறு மற்றும் தோள்பட்டை ஆகிய இடங்களில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டது. இந்த தாக்குதலை நிகழ்த்திய கையோடு இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் வந்த அந்த மர்ம நபர்கள் உடனடியாக அங்கிருந்து தப்பி ஓடி விட்டனர்.

தொடர்ந்து, ரத்த காயத்துடன் இருந்த இருவரையும் மீட்ட அப்பகுதி பொதுமக்கள், மதுக்கரை மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அத்துடன் இச் சம்பவம் தொடர்பாக மதுக்கரை காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்தனர்.

இதன் பேரில் விரைந்து வந்த காவல் துறையினர் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியதுடன், சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த பொதுமக்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அத்துடன், தப்பியோடிய இருவரையும் பிடிக்க ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், மாவட்ட எல்லை பகுதிகளில் தீவிர வாகன தணிக்கையிலும் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் கூறுகையில், "மலேசியாவில் இருந்து வந்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பானது. அதில், பைக்கில் வந்தவர்கள் அரிவாளால் தாக்கியுள்ளனர். மேலும் அவர்களை பின் தொடர்ந்து சென்று துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி உள்ளனர்.

இதனால், பயத்தில் ஓட்டுநர் பொதுமக்கள் அதிகம் உள்ள இடத்தில் வாகனத்தை நிறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக 100 அவசர எண்ணுக்கும் அவர் போன் செய்து தகவல் தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற மதுக்கரை மற்றும் க.க.சாவடி போலீசார் தப்பி ஓடிய இருவரை தேடி வருகின்றனர். மேலும், அந்த பகுதி முழுவதும் தீவிர வாகன தணிக்கை செய்யப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் கைது செய்யப்படுவார்கள்" என தெரிவித்தார்.

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சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அரிவாள் வெட்டு
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