தமிழ்நாட்டில் விஜய் சிறப்பாக ஆட்சி நடத்துவார் - மலேசியா அமைச்சர் பாராட்டு
Gen-Z இளைஞர்களின் எழுச்சி தமிழ்நாடு, மலேசியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் பிரதிபலிப்பதாக மலேசியா அமைச்சர் யுனேஸ்வரன் ராமராஜன் தெரிவித்தார்.
Published : May 22, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: அதிக பொறுப்பும், எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்ததாக தவெக அரசு உள்ளது என மலேசியா அமைச்சர் யுனேஸ்வரன் ராமராஜன் தெரிவித்தார்.
மலேசியா நாட்டின் தேசிய ஒற்றுமைத் துணை அமைச்சர் யுனேஸ்வரன் ராமராஜன், அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன்முறையாக தமிழ்நாடு வருகை தந்தார். சென்னை விமான நிலையம் வந்த அவரை அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மலேசியாவில் ஒற்றுமைத்துறை துணை அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு தமிழ்நாடு வருகை தந்துள்ளேன். 'எடிசன் விருது' வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்காக எனக்கு அழைப்பு கொடுத்துள்ளனர். அதற்காக சென்னை வந்துள்ளேன்.
மலேசியா - இந்தியா உறவை இன்னும் வலுப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டிற்கும், மலேசியாவுக்கும் இடையே உறவு வலுபட வேண்டும். ஏனென்றால், மலேசியாவில் இருக்கும் அதிக தமிழ் மக்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வந்தவர்கள். காலம் காலமாக இருக்கும் நமது உறவு பாலமாக நீடிக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பாக, அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் தங்கி மலேசியாவை சேர்ந்த மக்கள், தொழிலதிபர்கள், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளோம். தமிழ்நாடு அரசுடன் புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏதாவது போடப்படும். அது குறித்து இன்னும் 2 நாட்களில் தெரிவிக்கிறேன்” என்றார்.
தவெக அரசு குறித்த கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சியமைத்துள்ள தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய்க்கு எனது மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள். முன்னதாக, மலேசியா பிரதமரும் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் அவருக்கு ஆதரவு தருகின்றனர். கடைசியாக மலேசியாவில் நடந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிலும் அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியான இளைஞர்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர். இதை மாற்றத்திற்கான வாக்காகத்தான் பார்க்க முடிகிறது. தமிழக மக்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அதன்படி, தவெக அரசு பொறுப்பும், எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்த அரசாக உள்ளது. விஜய் சிறப்பான ஆட்சியை நடத்துவார்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “Gen Z இளைஞர்களின் எழுச்சி என்பது தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் பிரதிபலிக்கிறது. இளைஞர்கள் நல்ல வேலைவாய்ப்பு, தரமான கல்வி உள்ளிட்டவற்றை எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதனை முன் வைக்கும் அரசுக்கே இளைஞர்கள் ஆதரவளிக்கிறார்கள். இந்தியா மட்டுமல்ல, அனைத்து நாடுகளிலும் இளைஞர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் அரசு அமைய வேண்டும்.
மலேசியாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு தொடர்ச்சியாக போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்டு வருவது குறித்து, சுங்கத்துறைதான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அது குறித்து என்னிடம் போதிய தரவுகள் இல்லை. மலேசியா சுங்கத்துறை குடியுரிமை அதிகாரிகள் அனைத்து விவகாரங்களையும் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். மலேசியா அரசு போதைப்பொருளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது” என அவர் கூறினார்.