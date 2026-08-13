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விசிட் மலேசியா 2026' சுற்றுலாத் திட்டம் அடுத்த ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு

விசிட் மலேசியா - 2026 சுற்றுலாத் திட்டத்தை இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ள, மலேசிய சுற்றுலாத் துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

Tourism மலேசியா அமைப்பின் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சி
Tourism மலேசியா அமைப்பின் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 9:14 PM IST

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சென்னை: 'விசிட் மலேசியா - 2026 சுற்றுலாத் திட்டம்' அடுத்த ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் விதமாக, மலேசிய அரசு முன்னெடுத்திருக்கும் ஒரு முக்கிய முயற்சியே விசிட் மலேசியா சுற்றுலா திட்டம் (Visit Malaysia 2026).

மில்லியன் கணக்கனான சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதுடன், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சுற்றுலா வருவாய் மூலம் மேம்படுத்தவும், கலாச்சார பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுமே இதன் முக்கிய நோக்கமாக கருதப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் Tourism மலேசியா அமைப்பின் சார்பில் "விசிட் மலேசியா 2026 சுற்றுலாத் திட்டம்" தொடர்பாக, Tourism மலேசியா அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் முகமது அமீருல் ரிசல் அப்துல் ரகீம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "உலகளாவிய சுற்றுலாத் துறை தொடர்ந்து மாறிவரும் சூழலில், மலேசியாவின் முக்கிய சர்வதேச சுற்றுலா சந்தைகளில் ஒன்றாகிய இந்தியாவில், தனது ஈடுபாட்டை மேலும் வலுப்படுத்த, மலேசிய சுற்றுலாத் துறை தனது "சேல்ஸ் மிஷன் சீரிஸ் -2" (Salos Mission Series 2) என்னும் சுற்றுலா வர்த்தக நிகழ்வை நடக்கிறது.

இது, ஆகஸ்ட் 12 முதல் ஆக 20, 2026 வரை சென்னை, மும்பை மற்றும் புது டெல்லி ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் நடத்தி வருகிறோம். இதன் மூலம் இந்திய சுற்றுலா சந்தையுடனான வலுவான தொடர்பை மலேசியா மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது” என்றார்.

மேலும், “வழக்கமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் தேர்வு செய்யும் கோலாலம்பூர் (Kualalumpur) மற்றும் கென்டிங் ஹைலண்ட்ஸ் (Genting Highlands) பயணத் திட்டங்களைத் தாண்டி, மலேசியாவின் பிற பகுதிகளையும் கண்டு களிக்க இந்தியப் பயணிகளை ஊக்குவிக்க விரும்புகிறோம்” எனக் கூறினார்.

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அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மலேசியா டூரிசம் தென்னிந்திய பொது மேலாளர் சரவண குமார் கூறும்போது, விசிட் மலேசியா 2026' சுற்றுலாத் திட்டம், 2027ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கூறினார்.

மேலும் பொதுமக்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளவேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட அவர், ஈரான் போரினால் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை சற்று பாதிப்படைந்ததாக கூறினார். ஆனால், மீண்டும் அவை செயல்பட தொடங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

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விசிட் மலேசியா சுற்றுலாத் திட்டம்
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