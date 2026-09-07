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மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் 'திடீர்' இயந்திர கோளாறு; பரபரப்பான சென்னை விமான நிலையம் - நடந்து என்ன?

தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்ட பிறகு விமானம் சென்னையில் இருந்து ஜெட்டாவுக்கு புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 8:04 PM IST

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சென்னை: கோலாலம்பூரில் இருந்து ஜெட்டா சென்ற மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிரக்கப்பட்டது.

கோலாலம்பூரில் இருந்து ஜெட்டா செல்லும் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் 186 பேருடன் இன்று நண்பகலில் கோலாலம்பூரில் இருந்து புறப்பட்டது. இந்த விமானம் சுமார் 42 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென விமானத்தில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டதை விமானி கண்டறிந்தார். இதனால் விமானத்தை உடனடியாக தரையிறக்க முடிவு செய்தார்.

அப்போது சென்னை வான்வெளி அருகே விமானம் கடந்து சென்று கொண்டிருப்பதை அறிந்த விமானி உடனடியாக டெல்லியில் உள்ள இந்திய தலைமை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் தொடர்பு கொண்டு, விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்க அனுமதி கேட்டார்.

இதையடுத்து டெல்லியில் உள்ள விமான தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் தொடர்பு கொண்டு, மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறங்க அனுமதிக்க உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் மலேசிய விமானத்துக்கு அனுமதி அளித்தனர்.

இதையடுத்து அந்த விமானம் இன்று மாலை 4.50 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிரங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து மலேசிய விமானம் நடைமேடை பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டது. பயணிகள் அனைவரும் விமானத்தில் இருந்து கீழே இறக்கப்பட்டு சென்னை விமான நிலைய ஓய்வறையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்ந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள விமான பொறியாளர்கள் குழுவினர், விமானத்தை பழுது பார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்ட பிறகு விமானம் சென்னையில் இருந்து ஜெட்டாவுக்கு புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விமானம் பழுது பார்ப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் பயணிகள் அனைவருக்கும் தற்காலிக விசா வழங்கப்பட்டு பயணிகளை சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வாகனங்கள் மூலம் அழைத்து செல்லப்பட்டு ஓட்டல்களில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

விமானத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் இயந்திர கோளாறை விமானி தகுந்த நேரத்தில் கண்டுபிடித்ததால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டு விமானத்திலிருந்து 186 பேரும் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர். இந்த சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

இயந்திர கோளாறு
ENGINE FAILURE
MALAYSIA AIRLINES FLIGHT
மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம்

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