வெளிநாட்டுகளில் இருந்து வரும் உத்தரவுகளை நாங்கள் ஏற்பதில்லை- கமல்ஹாசன் பதிவு
இறையாண்மைக் கொண்ட நாடுகளுக்கு இடையிலான பரஸ்பர மரியாதை ஒன்றே உலகளாவிய அமைதிக்கான ஒரே அடித்தளம் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 8, 2026 at 10:01 AM IST
சென்னை: ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யை வாங்க இந்தியாவிற்கு தற்காலிக அனுமதி வழங்கிய விவகாரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பிற்கு சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்.பி. பதிலடி அளித்துள்ளார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இராணுவக் கூட்டுப்படைகள் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில் உலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கிடுக்கிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. மேலும், ஈரான் நாட்டின் எண்ணெய் கிடங்குகள் மீதும் தாக்குதல் நடைபெறுவதால் கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், சவூதி அரேபியா போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது. வளைகுடா நாடுகளுக்கான விமான சேவையும் முடங்கியுள்ளது. அத்துடன், விமான நிறுவனங்கள், துபாய், கத்தார் போன்ற நாடுகளின் வான்வழியைத் தவிர்த்துச் சுற்றிச் செல்கின்றனர். இதனால் விமான கட்டணமும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
இந்த சூழலில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யை தற்காலிகமாக 30 நாட்களுக்கு வாங்கிக் கொள்ள இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்க கருவூலத்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதற்கு இந்திய அரசியல் கட்சிகள் கண்டனத்தையும், விமர்சனத்தையும் பதிவுச் செய்து வருகின்றனர். இந்திய விவகாரத்தில் அமெரிக்க தலையிடுவதா? என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இந்தியாவில் எரிப்பொருள் இருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் தொடர்ந்து வாங்கி வருவதாகவும், இந்தியாவில் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிடும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பிற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்.பி. பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவர் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "மதிப்பிற்குரிய அமெரிக்க அதிபர் அவர்களே, இந்திய மக்களாகிய நாங்கள், ஒரு சுதந்திரமான மற்றும் இறையாண்மைக் கொண்ட நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். தொலைத்தூர வெளிநாட்டுக் கரைகளில் இருந்து வரும் உத்தரவுகளை நாங்கள் இனி ஏற்பதில்லை. உங்கள் சொந்த வேலையை உங்கள் திறமைக்கு ஏற்றவாறு செய்யுங்கள்.
To— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 7, 2026
The President of the United States of America @POTUS
Dear Mr. President,
We, the people of India, belong to a free and sovereign nation. We no longer take orders from distant foreign shores.
Please mind your own business to the best of your abilities.
Mutual respect…
இறையாண்மைக் கொண்ட நாடுகளுக்கு இடையிலான பரஸ்பர மரியாதை ஒன்றே உலகளாவிய அமைதிக்கான ஒரே அடித்தளம். உங்கள் நாட்டிற்கும் அதன் மக்களுக்கும், அமைதியையும், செழிப்பையும் நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஒரு பெருமைமிக்க இந்திய குடிமகன் கமல்ஹாசன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.