ETV Bharat / state

ஹைட்ரோ கார்பன் சோதனைக் கிணறு! ONGC அனுமதியை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்!

ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இருப்பதாக அறிவித்தாலும், அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என மக்கள் நல அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள் நல அமைப்பு
மக்கள் நல அமைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களின் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் சோதனைக் கிணறுகள் தோண்ட ONGC நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை திரும்ப பெற வேண்டும் என மக்கள் நல அமைப்புகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

மக்கள் நல அமைப்புகள் சார்பில் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது. அப்போது தமிழ் தேசிய செயற்பாட்டாளர் காளியம்மாள் பேசுகையில், ”ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வு கிணறுகள் தோண்ட ONGC நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படாது என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், தனிச்சியம், பேய்க்குளம், கீழச்செல்வனூர், கே வேப்பங்குளம், பூக்குளம், சடையநேரி, கீழச்சிறுபோது, வல்லக்குளம், பனையடி வேந்தல், கடம்போடை, நல்லிருக்கை, அரியகுடி, இரா.காவனூர், காமன்கோட்டை, சிறுவயல், அலமனேந்தல், சீனங்குடி உள்ளிட்ட 20 இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வுக் கிணறுகளை தோண்டுவதற்கு எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு கழகத்திற்கு மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வுக் கிணறு தோண்ட அனுமதி என்பது வேளாண்மை நிலப்பரப்பை மட்டுமே வாழ்வாதாரமாக கொண்ட ராமநாதபுரம் மாவட்ட மக்களின் மண், நீர், மற்றும் உயிர் வாழ்வுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக பார்க்கிறோம். நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இருப்பதாக அறிவித்தாலும், அதற்கான நடவடிக்கைகளில் இறங்கியதாக தெரியவில்லை.

உணவு தானிய உற்பத்தி கிடங்கான வேளாண் நிலங்களை எரி, எண்ணெய் தளங்களாக மாற்ற ஒரு போதும் அரசு அனுமதிக்க கூடாது என வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தக் கூட காவல்துறையினர் அனுமதி தருவதில்லை.

ஹைட்ரோ கார்பன் ஆய்வுகளால் நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு, மண் வள இழப்பு போன்ற அபாயங்கள் ஏற்படுவதோடு மட்டும் அல்லாமல் ஆய்வு கிணறு தோண்டப்படும் பகுதிகளில் பறவைகள் சரணாலயம், வைகை ஆறு, கண்மாய்கள்,பல்லுயிர் பெருக்கம் இருப்பதை கவனத்தில் கொள்ளாமல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மலேசியா டூ சென்னை: ரூ.2.8 கோடி மதிப்புள்ள தங்க கட்டிகளுடன் பறந்து வந்த குருவிகள்!

ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களின் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் சோதனைக் கிணறுகள் தோண்ட ONGC நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை திரும்ப பெற வேண்டும். ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளாண் மண்டலங்களாக அறிவித்து சட்டம் இயற்றிட தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

ONGC HYDROCARBON TEST WELLS
மக்கள் நல அமைப்பு
ஹைட்ரோ கார்பன் சோதனைக் கிணறு
ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம்
HYDROCARBON TEST WELLS TAMILNADU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.