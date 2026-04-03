விஜய்க்கு சிக்கல்; பெரம்பூர் வேட்புமனுவில் பெரிய குளறுபடி: அடுத்து என்ன நடக்கும்?
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுவில் பெரிய குளறுபடி நடந்துள்ளது; இதனால் அவரது வேட்புமனு ஏற்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட 3 வாரங்களே உள்ளன. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதேபோல, வேட்புமனு தாக்கலும் வரும் 6ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைவதால், வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுவை வேகமாக சமர்ப்பித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தவெக தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இரு தினங்களுக்கு முன்பு பெரம்பூரிலும், நேற்றைய தினம் திருச்சி கிழக்கிலும் அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்நிலையில், விஜய் தாக்கல் செய்த இரண்டு வேட்புமனுக்களிலும் குழப்பம் இருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், தன் மீது எந்த வழக்குகளும் நிலுவையில் இல்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதே சமயத்தில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கான வேட்புமனுவில் தன் மீது மதுரை மாவட்டம் கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் 2025ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கு, நிலுவையில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதுதான் தற்போது அவருக்கு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே வேட்பாளர் தாக்கல் செய்த இரண்டு வேட்புமனுக்களிலும் இவ்வாறு முரண்பட்ட தகவல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதை, தேர்தல் ஆணையம் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாது எனக் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் தொடர்பாக முரணான தகவல்களை அளிப்பது 'தகவல் மறைப்பு' என்ற பிரிவின் கீழ் சேர்க்கப்படும். இதனால் முக்கிய தகவலை மறைத்ததாக கூறி, பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் வேட்புமனுவை நிராகரிக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தொகுதிக்கு அதிகபட்சமாக 4 செட் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம். விஜய் இப்போது பெரம்பூரில் இரண்டு செட் மனுக்களை மட்டுமே தாக்கல் செய்திருக்கிறார். எனவே, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் இருப்பதால், திருத்தப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தை பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் உடனடியாக தாக்கல் செய்து, இந்த பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, விஜய்யின் இந்த வேட்புமனு குளறுபடிக்கு விஜய்யின் சட்ட ஆலோசனைக் குழுவின் அலட்சியமே காரணம் என அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு முன்பாகவே உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்து, விஜய் மீது தமிழகம் முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை வெளியிட வேண்டும் என காவல்துறைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கும்படி கேட்டிருக்கலாம்.
அவ்வாறு செய்திருந்தால், மாநிலம் முழுவதும் விஜய் மீது எந்த காவல் நிலையத்தில் எத்தனை வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்றன என்ற விவரம் தெரியவந்திருக்கும். வேட்புமனு தாக்கலில் இத்தகைய குழப்பமும், குளறுபடியும் ஏற்படிருக்காது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெறவுள்ளது. அன்றைய தினம், இந்த விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவெடுக்க போகிறது என்பது தெரியவரும். பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் வேட்புமனு ஏற்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கும் அன்றுதான் விடை கிடைக்கும்.