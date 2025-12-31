Yearender 2025: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய முக்கிய தீர்ப்புகள்!
Published : December 31, 2025 at 2:47 PM IST
-By க.சசிக்குமார்
சென்னை: மத்திய - மாநில அரசுகள் சட்டங்களை மக்கள் நலனுக்காகவே இயற்றுகின்றன. ஆனால், அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டிய அதிகாரிகள் சரியாக செயல்படாத போது, மக்கள் தங்கள் இறுதி நம்பிக்கையாக நீதிமன்றங்களையே நம்பியுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீதிமன்றங்கள் வழங்கும் தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சியில் இருக்கும் அமைச்சர்கள் முதல், அரசு அதிகாரிகள் வரை சட்டத்தை மீறும் போது, அவர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் தனது சாட்டையை சுழற்றுகிறது. இந்த ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புகளில் முக்கியமான சிலவற்றை விரிவாக பார்க்கலாம்....
குட்டு வாங்கிய அதிகாரிகள்
சென்னையில் முக்கிய இடங்களில் ஒன்றான தியாகராய நகர், பாண்டிபஜாரில் தரைதளம் மற்றும் மூன்று தளங்களுடன் வணிக வளாகத்துக்கு பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் அனுமதி வழங்கியது. ஆனால், அனுமதியை மீறி 10 அடுக்கு கட்டடம் கட்டப்பட்டது. மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தான வகையில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடத்துக்கு எதிரான வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், அனுமதி இல்லாத கட்டடத்தை அரசு வரன்முறை செய்ய கூடாது. கட்டடம் கட்டுவதற்கு முன் திட்ட அனுமதியை வாங்க வேண்டும் என கோரும் அரசு, மறுபுறம் விதியை மீறிய கட்டடத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காமல், அவற்றை வரன்முறை செய்யவதன் மூலம், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை அரசே ஊக்குவிக்கிறது.
தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து கட்டடம் கட்டியதற்காக சட்டத்தை மீறியவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டக் கூடாது. அவ்வாறு இரக்கம் காட்டுவது, அரசே மறைமுகமாக குற்றத்தை ஊக்குவிப்பதாக ஆகிவிடும் என தெரிவித்தது.
விளையாட்டுக்கு கட்டுப்பாடு
தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்கள் மற்றும் பெரியவர்களிடையே ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மீதான மோகம் காரணமாக ஏற்பட்ட கடன் தொல்லையால் 30-க்கும் அதிகமானோர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டனர். அதனால், எந்த வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத ஆன்லைன் விளையாட்டுக்களை முறைப்படுத்த கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மற்றும் ஆன் லைன் விளையாட்டுக்கள் ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தை தமிழக அரசு கொண்டு வந்தது.
அதில், 18 வயதுக்கு குறைவான சிறார்கள் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆன்லைனில் விளையாட ஆதார் கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும். ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் விளையாடினால் எச்சரிக்கை குறுஞ்செய்தி அனுப்ப வேண்டும். மாதத்துக்கு குறிப்பிட்ட அளவே பணம் வைத்து ஆட வேண்டும். இரவு 12 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை விளையாடவும் தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்துக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மாநில அரசு கொண்டு வந்த ஒழுங்குமுறையை ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் பின்பற்ற உத்தரவிட்டது.
திருவிழா கட்டுப்பாடுகள்
கோயில் திருவிழாக்கள் என்றால் பொதுவாக இசை நிகழ்ச்சி அல்லது கலை நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது காலம் காலமாக தமிழகத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் கலாச்சாரங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால், நாகரீகத்தின் அதீத வளர்ச்சி மற்றும் சினிமா தாக்கத்தின் காரணமாக விழாக்களில் சினிமா பாடல்கள் ஒலிபரப்பப்பட்டன.
இது தொடர்பாக உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், கோயில் என்பது மன அமைதிக்கான இடமாகும். அங்கே பக்திக்கு மட்டுமே முதலிடம் தர வேண்டும். சினிமாவுக்கு இல்லை. அதனால், கோயிலுக்குள் எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், கண்டிப்பாக பக்தி பாடல்கள் மட்டுமே பாட அனுமதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு தனி கொள்கை
ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் தங்களுக்கான பாதுகாப்பை வழங்க உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் பாதுகாப்புக்காக தனிக்கொள்கை வகுக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து, திருநங்கைகள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் பாதுகாப்புக்கான "தமிழ்நாடு மாநில திருநங்கையர் கொள்கை 2025" ஜூலை 31 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இந்தியாவில், ஏற்கனவே 6 மாநிலங்கள் திருநங்கையர்கள் கொள்கை நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் தமிழகம் 7-வது மாநிலமாக கொள்கையை செயல்படுத்தியுள்ளது.
இந்த கொள்கை மூலம், மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும். மாவட்ட அளவில் குறைகள் கேட்க திருநங்கைகள், நம்பிகள் மற்றும் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் அடங்கிய சிறப்பு குழு அமைக்கப்படும். அரசு மற்றும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கான சம வாய்ப்பு வழங்கப்படுவது உறுதி செய்கிறது.
மூன்றாவது பிரசவத்திற்கு விடுப்பு
குழந்தை பிறப்புக்கு முன்பும், பின்பும் வலிகளை அனுபவிக்கும் தாய்க்கு ஆதரவாகவே மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க கொள்கை முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு விடுப்பு மறுப்பது நியாயமற்றது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட முன்சீப் நீதிமன்றத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியாற்றியவர் மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு ஓராண்டு விடுப்பும், சலுகைகளும் வழங்க கோரிய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து ஊழியர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், 3 வது குழந்தைக்கும் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கலாம் என உத்தரவிட்டது.
மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் இல்லை
சென்னையை சேர்ந்த மருத்துவத் தம்பதிகளின் விவாகரத்து வழக்கில், மனைவிக்கு மாதம் 30 ஆயிரம் ரூபாய் ஜீவனாம்சமாக வழங்க குடும்ப நல நீதிமன்றம் கணவனுக்கு உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மனைவிக்கு அதிகப்படியான சொத்துக்களும், வருமானமும் கிடைக்கும்பட்சத்தில் கணவன் ஜீவனாம்சம் வழங்க தேவையில்லை. ஆனால், குழந்தைகளைகளுக்கு மட்டும் ஜீவனாம்சம் வழங்கலாம் என தெளிவுபடுத்தியது.
மனைவி அடிமையில்லை
சென்னையை சேர்ந்த ரேவதியின் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தில் கணிவரின் கையெழுத்து இல்லை என்பதால் விண்ணப்பத்தை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் நிராகரித்தது. விவாகரத்து வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால், கணவரின் ஒப்புதில் இல்லாமல் பாஸ்போர்ட் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என ரேவதி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதை ஏற்ற நீதிமன்றம், பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பிக்க கணவரின் அனுமதியோ அவரது கையெழுத்தோ மனைவி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருமணம் ஆகிவிட்டால் பெண் தனது தனி அடையாளத்தை இழந்து விடுவதில்லை. கணவனின் கையெழுத்து இல்லாமல் பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து பாஸ்போர்ட் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.
நண்பர் உறுப்பு தானம் செல்லும்
தஞ்சாவூரைச் சேந்த வி. பெரியசாமி என்பவர் சிறுநீரகம் பாதிப்பட்டதால் கடுமையாக அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். இதையறிந்த அவரது நண்பர் கணேசன், நண்பருக்காக தனது ஒரு கிட்னியை தானமாக தர முன் வந்தார். ஆனால், உடல் உறுப்பு தானத்தை முறைப்படுத்த அமைக்கப்பட்டுள்ள உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அங்கீகாரக் குழு அதை நிராகரித்தது. குழுவின் முடிவை எதிர்த்து பெரியசாமி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், நட்பு என்ற உறவு, உணர்வு அடிப்படையிலானது. அதை ஆவணங்கள் மூலம் தீர்மானிக்க முடியாது. உறவினர்கள் அல்லாதவர்கள் உறுப்பு தானம் செய்வதை சட்டம் தடை செய்யவில்லை. பாசத்தின் அடிப்படையில் உறுப்புகள் தானம் செய்ய சட்டம் தடையில்லை என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
மதம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்
திருப்பத்தூரை சேர்ந்த சந்தோஷ் தனக்கு சாதி, மதம் இல்லை என்ற சான்றிதழ் வழங்க வட்டாட்சியருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தனது குழந்தைகளுக்கு சாதி, மதத்தின் அடிப்படையில் அரசின் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சலுகைகளை கேட்க போவதில்லை என வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், சாதிய பாரபட்சத்தை தடுக்க போராடி வரும் நிலையில், சாதி, மதம் இல்லை என சான்றிதழ் வழங்குவதில் தவறில்லை. உரிய அரசாணையை பிறப்பித்தால் மேலும் பலர் பயன் பெறுவார்கள் என கூறி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.