கூட இருந்தே குழிபறித்த வீட்டு பணிப்பெண்; 15 ஆண்டுகள் விசுவாசத்தை நகை, பணத்திற்காக தூக்கியெறிந்த பயங்கரம்
பத்மா குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிக அளவில் தங்க நகை மீட்கப்பட்டிருப்பதால், மீதமுள்ள நகை திருட்டு நகையா அல்லது மணிமேகலைக்கு சொந்தமானதா என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 6, 2026 at 11:42 AM IST
சென்னை: சென்னை மயிலாப்பூரில் 15 ஆண்டுகளாக வீட்டு வேலை பார்த்து வந்த பணிப்பெண், ரூ. 15 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 44 சவரன் தங்க நகைகளை திருடிச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை, மயிலாப்பூர் காரணீஸ்வரர் கோயில் 2-ஆவது தெருவில் வசித்து வருபவர் பத்மா (வயது 85). வருவாய்த் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவர், தற்போது தனது மகளுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
மேலும், இவரது வீட்டில் மந்தைவெளி வள்ளீஸ்வரன் கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிமேகலை (51) என்பவர் வீட்டு வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பத்மா வீட்டில் இவர் பணியாற்றி வரும் காரணத்தினால், வீட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அவர் சென்று வர அனுமதி உண்டு என கூறப்படுகிறது.
நம்பிக்கையை தொலைத்த பணிப்பெண்
இந்த நிலையில்தான் நேற்று மாலை பத்மா, தனது மகளுடன் வீட்டில் இருந்த நேரத்தில் வழக்கம்போல் வீட்டு வேலை செய்வதற்காக மணிமேகலை வந்துள்ளார். அப்போது, யாரும் கவனிக்காத வேளையில், வீட்டில் இருந்த பணம் மற்றும் தங்க நகைகள் அடங்கிய இரும்புப் பெட்டியை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பியதாக மயிலாப்பூர் இ-1 காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் கொடுத்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையறியாத தான், வீடு முழுக்க பெட்டியை தேடியதாகவும், அது கிடைக்காததால் தான் புகார் கொடுத்ததாகவும் பத்மா தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காணாமல் போன பெட்டியில் ரூ. 15.5 லட்சம் ரொக்கமும், 44 சவரனுக்கும் மேற்பட்ட தங்க நகைகளும் இருந்ததாக பத்மா தரப்பில் காவல்நிலையத்திடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், போலீசார் தங்களின் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
அந்தவகையில், மயிலாப்பூர் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல் குழு பத்மா வீட்டில் பணிபுரிந்த மணிமேகலையிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பணம் மற்றும் தங்க நகைகள் அடங்கிய இரும்பி பெட்டியை திருடிச் சென்றதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
வாங்கிய கடனுக்காக திருட்டு
தான் வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்காக இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்டதாகவும் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மணிமேகலை வாக்குமூலம் அளித்தார். இதையடுத்து, மணிமேகலையை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரிடமிருந்து 53 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ. 15.5 லட்சம் ரொக்கப் பணம் ஆகியவற்றை மீட்டனர்.
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பத்மா குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிகளவில் தங்க நகை மீட்கப்பட்டிருப்பதால், மீதமுள்ள நகை திருட்டு நகையா அல்லது மணிமேகலைக்கு சொந்தமானதா என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஒரே வீட்டில் வீட்டு வேலை செய்து வந்த பெண்ணே, வீட்டில் இருந்த நகை மற்றும் பணத்தைத் திருடிச் சென்ற சம்பவம் மயிலாப்பூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட மணிமேகலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.