சென்னையில் தனியாக வசித்து வந்த மூதாட்டி கொலை - விசாரணையில் அம்பலமான பணிப்பெண்ணின் நாடகம்
ராதா அணிந்திருந்த 12 சவரன் நகைக்காக மூதாட்டியை 2 பேரை வைத்து கொலை செய்துவிட்டு நாடகமாடியதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
Published : August 15, 2026 at 2:09 PM IST
சென்னை: பாண்டிபஜார் பகுதியில் தனியாக வசித்துவந்த 80 வயது மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் வீட்டு பணிப்பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தலைமறைவான 2 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.
சென்னை பாண்டிபஜார் குப்புசாமி தெருவிலுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ராதா என்ற 80 வயது மூதாட்டி கடந்த 7 ஆண்டுகளாக தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இவரது கணவர் ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி. இவருக்கு மூன்று பிள்ளைகள். முதல் மகன் அமெரிக்காவிலும், இரண்டாவது மகள் டெல்லியில் வழக்கறிஞராகவும் உள்ளனர். மூன்றாவது மகன் ராம்ஜி விமானி பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்று பெசன்ட் நகரில் வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், தினமும் காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை வீட்டு வேலை செய்வதற்காக ராதாவின் வீட்டிற்கு அம்மு என்ற பெண் வந்து போயுள்ளார். செல்வம் என்பவர் தினமும் இரவு உணவை ஸ்விக்கி மூலம் டெலிவரி செய்து வந்துள்ளார்.
நேற்று காலை வழக்கம் போல் வீட்டு வேலைக்கு வந்த அம்மு, வீட்டின் காலிங் பெல்லை நீண்ட நேரமாக அடித்துள்ளார். கதவு திறக்காததால் அருகில் வசிக்கும் ரத்னா என்பவருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் உடனடியாக பெசன்ட் நகரில் வசித்து வந்த ராதாவின் மூன்றாவது மகன் ராம்ஜியை செல்போனில் தொடர்புகொண்டு இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளார்.
ராம்ஜி வந்து கதவை திறந்து பார்த்தபோது ஹாலில் உள்ள சோபா கட்டிலில் ராதா உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தது தெரியவந்துள்ளது. ராதா அணிந்திருந்த செயின், வளையல் மற்றும் மோதிரம் உள்ளிட்ட தங்க நகைகள் காணாமல் போயிருந்தன. மேலும், அவரது மூக்கில் ரத்தக்கட்டு மற்றும் கழுத்து, இரு கன்னங்களில் சிராய்ப்பு காயங்கள் இருந்த நிலையில், அருகிலிருந்த தலையணையிலும் ரத்தக்கறை இருந்துள்ளது.
இதுகுறித்து உடனே காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்த நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்டமாக இரண்டு கைரேகைகள் கிடைத்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், ராதாவின் வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பழுதடைந்திருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து முதற்கட்டமாக, ராதாவின் வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த அம்மு என்பவரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார்.
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இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவரை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவர் ராதாவை கொலை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார். தொடர் விசாரணையில், ராதா அணிந்திருந்த 12 சவரன் நகைக்காக மூதாட்டியை 2 பேரை வைத்து கொலை செய்துவிட்டு நாடகமாடியதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
இதனையடுத்து ராதாவை கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவான இரண்டு பேரை போலீசார் வலைவீசி தேடிவருகின்றனர். மேலும், ராதாவின் உடலை கே.கே நகர் இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டுசென்றனர்.
12 சவரன் நகைக்காக, வீட்டின் உரிமையாளரே பணிப்பெண்ணை ஆள் வைத்து கொலைசெய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.