கோயில் யானை தாக்கி உயிரிழந்த பாகன் - மகள்கள் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்
உதயகுமாரின் மகள்கள் கொடுத்த பழங்களை உற்சாகமாக வாங்கி உண்ட தெய்வானை யானை, அவர்களுக்கு தனது தும்பிக்கையால் ஆசிர்வாதம் வழங்கியது.
Published : December 6, 2025 at 4:14 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயில் யானை தாக்கி பாகன் உட்பட இருவர் உயிரிழந்து ஓராண்டு கடந்த நிலையில், யானை பாகனின் மகள்கள் செய்த செயல் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். குறிப்பாக, திருவிழா மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்வர்.
இந்த கோயிலில் தெய்வானை என்ற 26 வயது பெண் யானை பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. கோயிலின் ராஜகோபுரம் பகுதியில் யானை தங்குவதற்காக குடில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சூழலில், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 18ஆம் தேதி மதியம் 3 மணியளவில், அந்த இடத்திலிருந்து திடீரென பயங்கர சத்தம் கேட்கவே, கோயில் பணியாளர்கள் ஓடிச்சென்று பார்த்துள்ளனர். அங்கு யானை பாகன் உதயகுமாரும், அவருடைய உறவினரான சிசிபாலன் ஆகியோர் யானையால் தாக்கப்பட்டு படுகாயங்களுடன் கிடந்துள்ளனர்.
அவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில், இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். 2006ஆம் ஆண்டு முதல் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தெய்வானை யானை பராமரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த 18 ஆண்டுகளில் ஒருமுறைகூட யாரிடமும் கோபம் காட்டாத யானை, திடீரென பாகனை தாக்கிய சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
|இதையும் படிங்க: ‘பரங்குன்று’ என்ற திருப்பரங்குன்றம்: மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் ஸ்தலத்தின் வரலாறும், சர்ச்சையும்
இதனையடுத்து, வனத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு துறையினர் சுமார் 11 நாட்கள் யானையை பராமரித்து, வேறு பாகன்களின் உதவியுடன் அதனை குளிப்பாட்டி உணவு வழங்கினர். மேலும், யானைக்காக சிறப்பு யாகங்கள் மற்றும் பூஜைகள் செய்து, யானை தங்கியுள்ள மண்டபத்தில் புனித நீரை தெளித்தனர். அதன்பிறகு வெளியே கொண்டுவரப்பட்ட யானை, கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களிடம் சகஜமாக நடந்துகொள்ள தொடங்கியது.
தற்போது இந்த சம்பவம் நடந்து ஓராண்டு கடந்த நிலையில், இறந்துபோன யானைப்பாகன் உதயகுமாரின் மகள்களான அக்ஷரா, அகல்யா ஆகிய இருவரும் இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு வந்தனர். பின்னர், தெய்வானை யானை பராமரிக்கப்படும் இடத்துக்கு இருவரும் சென்று, அதற்கு தர்பூசணி, பலாப்பழம், கரும்பு, செவ்வாழை, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு என பல்வேறு பழங்களை வழங்கினர். அவற்றை தெய்வானை யானை உற்சாகமாக வாங்கி உண்டது. பின்னர் இருவரையும் தனது தும்பிக்கையால் வருடி தனது அன்பை யானை வெளிப்படுத்தியது.
அதனைத் தொடர்ந்து, 2 பேரும் யானையின் காலில் விழுந்தனர். அவர்களை யானை தும்பிக்கையால் ஆசிர்வாதம் செய்து அவர்களை வழியனுப்பியது. இந்த காட்சி அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியடையச் செய்தது.