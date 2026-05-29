தமிழ்நாடு சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்
Published : May 29, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
32 வருட காவல் பணி அனுபவம்
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பந்தார் என்ற ஊரில் பிறந்தவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால். சட்டம் படித்த இவர், தனது 22 வயதில் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று 1994-ஆம் ஆண்டு காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்தார். தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, பஞ்சாபி ஆகிய மொழிகளில் இவர் புலமை வாய்ந்தவர். மகேஷ் குமார் அகர்வால் தேனி மாவட்ட இளம் காவல் கண்காணிப்பாளராக தனது பணியை தொடங்கினார். அதன் பிறகு சென்னை பூக்கடை துணை ஆணையராக மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். அதேபோல் சென்னை போக்குவரத்து துணை ஆணையராகவும், தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராகவும் பதவி வகித்துள்ளார்.
மேலும் அயல் பணி காரணமாக சண்டிகரில் சிபிஐயில் ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார். அதன் பிறகு தமிழக காவல்துறைக்கு திரும்பிய மகேஷ் குமார் அகர்வால் சிபிசிஐடி-யில் டிஐஜியாகவும், சென்னையில் தெற்கு மண்டல கூடுதல் ஆணையராகவும், மதுரை மாநகர காவல் ஆணையரகாகவும் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் சிபிசிஐடி ஐஜியாகவும், சென்னை காவல் ஆணையராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அதேபோல் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு ஏடிஜிபி, தமிழக ஆயுதப்படை பிரிவின் டிஜிபியாகவும் பணியாற்றி வந்தார். தற்போது மத்திய அரசின் எல்லை பாதுகாப்புப் படை (BSF) மனித உரிமைப் பிரிவின் சிறப்பு இயக்குநர் ஜெனரலாக பணியாற்றி வந்தார்.
முக்கிய வழக்குகளை திறம்பட கையாண்டவர்
இவர் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் பணியாற்றிய போது பல்வேறு முக்கிய பணிகளை மேற்கொண்டு உள்ளார். சென்னை முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றி உள்ளார். மேலும் பஞ்சாப், அரியானா மாநிலத்தில் சிபிஐ அதிகாரியாக பல்வேறு முக்கிய வழக்குகளை கையாண்டு உள்ளார். நைட் க்ரைம் 2.0 திட்டத்தை காவல்துறையில் அறிமுகப்படுத்தி இரவு ரோந்து பணியை அதிகப்படுத்தி தீவிர படுத்தினார்.
சேலம் ரயிலில் கொள்ளையடித்த வழக்கில் கொள்ளையர்களை கைது செய்த வழக்கு, இந்து அமைப்பு தலைவர் கொலை வழக்கில் மூன்று தீவிரவாதிகளை கைது செய்த வழக்கு, சிறுசேரியில் பெண் பொறியாளர் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகளை கைது செய்த வழக்கு, சென்ட்ரல் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு விசாரணை என பல்வேறு வழக்குகளை திறம்பட கையாண்டு உள்ளார். பல முக்கிய வழக்குகளை திறம்பட செயலாற்றி தமிழக காவல்துறையில் மிகப் பிரபலமாக திகழ்ந்தவர்.
மேலும் சிறப்பான பணிக்காக குடியரசு தலைவர் மற்றும் முதல்வரின் பதக்கத்தையும் பெற்றுள்ளார். தமிழ்நாடு காவல்துறை நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை ஆய்வு செய்த ஐந்தாவது காவல் ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கையை தயாரித்த குழுவிலும் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார்.
தமிழ்நாட்டின் 34-ஆவது டிஜிபி
இந்நிலையில் தான் தமிழ்நாட்டின் 34-ஆவது சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமிக்கபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ராஜூவ் குமார், மகேஷ்குமார் அகர்வால், சந்திப் ராய் ரத்தோர் ஐபிஎஸ் ஆகிய மூன்று காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை தேர்வு செய்து தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையத்திடம் வழங்கிய நிலையில், மகேஷ் குமார் அகர்வால் புதிய டிஜிபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்றபோது தமிழ்நாடு சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோரை தேர்தல் ஆணையம் நியமித்திருந்த நிலையில், தற்போது புதிய டிஜிபி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.