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திருக்குடமுழுக்கு விழா விமர்சனமும், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் நிர்வாகத்தின் விளக்கமும்

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலின் மேல் கருடர் வட்டமிட திருக்குடமுழுக்கு விழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலின் மஹா கும்பாபிஷேகம்
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலின் மஹா கும்பாபிஷேகம் - கோப்புப்படம் (X/@tnhrcedept)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 9:02 PM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் ஓதுவார் மூர்த்திகளால் தமிழில் பாடல்கள் பாடப்பெற்றும், தேவாரம், திருமுறை பாராயணம் செய்யப்பெற்றும் திருக்குடமுழுக்கானது வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றதாக கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் சுமார் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த செப்.17- ஆம் தேதி அன்று திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது. பக்தர்களின் கரகோஷத்துடன் கோபுரக் கலசங்களுக்கு புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டு திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா நடைபெற்றது. லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், பக்தர்களின் வசதிக்காக இலவச தரிசனத்தை வரும் செப்.23- ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த சூழலில், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழாவின்போது தமிழ் முறைப்படி வேதங்களும், மந்திரங்களும் ஓதப்படவில்லை என்றும், தமிழ் ஓதுவார்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எனவும், பக்தர்களின் ஒருதரப்பினரை குற்றம்சாட்டியிருந்தனர். இதையடுத்து, திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா எவ்வாறு நடைபெற்றது? என்பது குறித்து மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருக்கோயிலின் செயல் அலுவலர் செல்லத்துரை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலின் திருக்குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு பெருவிழா செப்.17- ஆம் தேதி அன்று குறித்த நேரத்தில் நடைபெற்றபோது கருடர் திருக்கோயிலின் மேல் வட்டமிட வெகுவிமரிசையாக நடத்தப்பட்டது.

மேலும், திருக்குடமுழுக்கு பெருவிழாவின்போது அதற்கான யாகசாலை பூஜைகளிலும், திருக்குடமுழுக்கு அன்று திருக்கோயிலின் கோபுரங்களில் தங்க விமானங்களின் முன்பும் ஓதுவார் மூர்த்திகளால் தமிழில் பாடல்கள் பாடப்பெற்று தேவாரம் மற்றும் திருமுறை பாராயணம் செய்யப்பெற்று திருக்குடமுழுக்கானது வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

மேலும், இத்திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில் தமிழில் பாடல்கள் பாடப்படவில்லை எனவும், தமிழ் ஓதுவார்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எனவும், மேலும் திருக்குடமுழுக்கு நடைபெற்ற நேரத்தில் கருடர் வட்டமிடவில்லை எனவும், உண்மைக்குப் புறம்பாக பத்திரிக்கைகளில் செய்தியாக வருவது தவறான செய்தியாகும் என்பதனையும் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது." இவ்வாறு கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில்
திருக்குடமுழுக்கு விழா
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