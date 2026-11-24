திருப்பரங்குன்றத்தில் வழக்கமான இடத்தில் ஏற்பட்ட மகா தீபம்- தலைவர்கள் வரவேற்பும், எதிர்ப்பும்
காலங்காலமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் வழக்கத்தின்படி மூலவரின் சிரசுக்கு நேர் மேல் உள்ள இடமான உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 10:47 PM IST
சென்னை: கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் ஒருமுறை தீபம் ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்த நிலையில், பாரம்பரிய மரபைப் பாதுகாக்கும் வகையில் தீப மண்டபத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கு, பாஜக, அதிமுக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. அதேவேளையில் தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக ஆகிய அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன.
மாவட்ட ஆட்சியரே முதல் குற்றவாளி- நயினார் நாகேந்திரன்
இதுகுறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அளித்த பேட்டியில், "உயர் நீதிமன்றத்தில் உரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வதாக உறுதியளித்து விட்டு, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்குப் பதிலாகப் பிள்ளையார் கோவிலில் தீபம் ஏற்றி, சிறுவர்களுக்கு மிட்டாய் கொடுத்து ஏமாற்றுவது போல் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை தமிழக அரசு ஏமாற்றியுள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர் என்பவர் மாவட்ட மாஜிஸ்திரேட். முதலமைச்சர் சொல்வதை அவர் கட்டாயம் கேட்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. என்னைப் பொறுத்தவரை இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரே முதல் குற்றவாளி ஆவார். உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் அடுத்தகட்ட உத்தரவைப் பொறுத்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
காங்கிரஸ் வரவேற்பு
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "வகுப்புவாத சக்திகளின் சதிகளை முறியடித்து, எவ்வித சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினையுமின்றி அமைதியையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும், தமிழக அரசிற்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மனதார வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
வகுப்புவாத சக்திகளின் விஷமத்தனமான சூழ்ச்சிகளுக்குச் சிறிதும் இடம் கொடுக்காமல், தங்களின் விழிப்புணர்வாலும் ஒற்றுமையாலும் அந்தச் சதிகளை முறியடித்து, 'இது சமூகநீதி மண்' என்பதைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீண்டும் ஒருமுறை உலகுக்கு உரக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
வகுப்புவாத சக்திகளின் சதிகளை முறியடித்து, எவ்வித சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினையுமின்றி அமைதியையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும், தமிழக அரசிற்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மனதார வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது! மதுரை திருப்பரங்குன்றம் திருக்கோயிலில், தொன்றுதொட்டு பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகளின்படியும், காலங்காலமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும் மரபின்படியும் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீபத்தூணில் இந்த ஆண்டும் திருக்கார்த்திகை தீபம் மிகச் சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டுள்ளது. உண்மையான பக்தர்களின் ஆன்மிக உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையிலும், தமிழகத்தின் தொன்மையான வழிபாட்டு மரபுகளுக்கு எவ்வித பங்கமும் ஏற்படாத வகையிலும் அமைதியான முறையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக, உச்ச நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவைக் காரணம் காட்டி, பா.ஜ.க மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புகளின் பின்புலத்தோடு இவ்விவகாரத்தில் தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்க பெரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இத்தகைய கடுமையான சூழலும் அழுத்தமும் வேறு எந்த மாநிலத்தில் ஏற்பட்டிருந்தாலும், அதனைத் தாக்குப்பிடிப்பது என்பது இயலாத காரியமாக இருந்திருக்கும். ஆனால், மதச்சார்பின்மை என்ற கொள்கையில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் துளியும் பின்வாங்காமல் உறுதியாக நின்றார்கள். வகுப்புவாத சக்திகளின் விஷமத்தனமான சூழ்ச்சிகளுக்குச் சிறிதும் இடம் கொடுக்காமல், தங்களின் விழிப்புணர்வாலும் ஒற்றுமையாலும் அந்தச் சதிகளை முறியடித்து, 'இது சமூகநீதி மண்' என்பதைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீண்டும் ஒருமுறை உலகுக்கு உரக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அமைதியையும் சகோதரத்துவத்தையும் பாதுகாக்கத் துணைநின்ற தமிழ்நாட்டுப் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதேபோல், எவ்வித அழுத்தங்களுக்கும், தூண்டுதல்களுக்கும் அடிபணியாமல், எவ்வித சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைக்கும் இடமளிக்காமல், முழுமையான அமைதியை நிலைநாட்டி, மக்களின் ஒற்றுமையையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாத்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @CMOTamilnadu திரு. விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி அரசின் உறுதியான நடவடிக்கைகளைத் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மனதார வரவேற்கிறது. மதத்தின் பெயரால் மக்களைப் பிளவுபடுத்த நினைக்கும் சக்திகளின் எண்ணங்களுக்குத் தமிழக மண்ணில் ஒருபோதும் இடமில்லை என்பது இன்றைய நிகழ்வின் மூலம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சமூகநீதியையும் மதச்சார்பின்மையையும் காக்க தமிழக அரசு எடுத்து வரும் அனைத்து ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளுக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி என்றும் துணை நிற்கும். @Viswanathan_INC @RajeshKumarSMLA— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 24, 2026
எவ்வித அழுத்தங்களுக்கும், தூண்டுதல்களுக்கும் அடிபணியாமல், எவ்வித சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைக்கும் இடமளிக்காமல், மக்களின் ஒற்றுமையையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாத்த முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான 'மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி' அரசின் உறுதியான நடவடிக்கைகளைத் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மனதார வரவேற்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தமிழ்நாடு அரசு சந்திக்கும்- ஈபிஎஸ்
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்துள்ள பேட்டியில், "எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயக் கடமை. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மதிக்காமல் செயல்பட்டால், அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பினை தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்றியிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவமதிப்பு வழக்கு தமிழ்நாடு அரசு சந்திக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராட்டு
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "பல்வேறு அழுத்தங்களுக்கும், மதவாத வகுப்புவாத சக்திகளின் மிரட்டல்களுக்கும் அடிபணியாமல் தவெக அரசு உறுதியோடு செயல்பட்டு வழக்கமான முறையில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றியது பாராட்டுக்குரியது.
சட்டம் ஒழுங்கையும்,மத நல்லிணக்கத்தையும், மக்கள் ஒற்றுமையையும் பாதுகாப்பதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதலமைச்சருக்கும், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்களுக்கும், காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினருக்கும் பாராட்டுகள்.
தொடர்ந்து மதநல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வரும், அரசியல் சட்டத்திற்கும், மதச்சார்பின்மைக்கும் எதிராக செயல்பட்டுவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதியரசர் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மீது தலைமை நீதியரசர் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்திட வேண்டும் என்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராட்டு
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உண்மையான பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையிலும், மரபுகளையும், பாரம்பரியத்தையும் பின்பற்றும் வகையிலும், பல்வேறு முனைகளிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கடும் அழுத்தங்களுக்கும் நிர்ப்பந்தங்களுக்கும் அடிபணியாமல் மதநல்லிணக்கம், மக்கள் ஒற்றுமையை பாதுகாக்கும் வகையில் த.வெ.க அரசு எடுத்த உறுதியான நடவடிக்கையை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாராட்டுகிறது.
சங்பரிவாரத்தின் ஆத்திரமூட்டலுக்கும் திசைதிருப்பல்களுக்கும் இரையாகாமல் வழக்கம்போல் மக்கள் திருக்கார்த்திகை விழாவை கொண்டாடியுள்ளனர். கடந்த ஆண்டைப் போலவே, இந்த ஆண்டும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் தேவையில்லாமல் இப்பிரச்சனையில் தலையிட்டது எந்த வகையிலும் ஏற்கத்தக்கதல்ல. மதவெறி சக்திகளின் சதி செயல்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடமில்லை என்பது மீண்டும் ஒருமுறை அழுத்தமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பாராட்டு
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாளவன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "வழக்கம்போல உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலருகே உள்ள தீபமண்டபத்தில் மகாதீபத்தை ஏற்றியுள்ள மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்.
வழக்கம்போல உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலருகே உள்ள தீபமண்டபத்தில் மகாதீபத்தை ஏற்றியுள்ள மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள். சங்பரிவார்களின் சதிமுயற்சியை முறியடித்து தமிழ்நாட்டில் சமூகநல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாத்துள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு @actorvijay அவர்களுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள். எத்தனை நெருக்கடிகளைத் தாண்டி இதனை சாதித்திருக்கமுடியும் என்பதை சங்பரிவார்களின் 'வலைபின்னல் அரசியல்' வலிமையை அறிந்தவர்களால் உணரமுடியும். ஆட்சிக்கு எத்தகைய நெருக்கடி வந்தாலும், தமிழர் மரபையும் சமூகநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாப்பதில் உறுதியோடு செயலாற்றியுள்ள தவெக அரசுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உளமார்ந்த பாராட்டுகள். @CMOTamilnadu— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) November 24, 2026
ஆட்சிக்கு எத்தகைய நெருக்கடி வந்தாலும், தமிழர் மரபையும் சமூகநல்லிணக்கத்தையும் பாதுகாப்பதில் உறுதியோடு செயலாற்றியுள்ள தவெக அரசுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உளமார்ந்த பாராட்டுகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.