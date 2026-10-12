தரமற்ற வெங்காயத்துக்கு ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கையா? ரேசன் கடை பணியாளர் சங்கம் கேள்வி
தரமான வெங்காயம் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதை தரம் பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்காது என ரேசன் கடை பணியாளர் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் தினேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: மதுரவாயல் நியாயவிலைக் கடையில் தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்ததாக, அந்த ரேசன் கடையின் விற்பனையாளர் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், தரமற்ற வெங்காயத்திற்கு பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதா என ரேசன் கடை பணியாளர் சங்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
வெளிச்சந்தைகளில் வெங்காயம் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதை தொடர்ந்து, அதனை கட்டுப்படுத்த நியாய விலை கடைகளில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தமிழக அரசு சார்பில் குறைவான விலைக்கு வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கூட்டுறவுத் துறை மூலமாக ரேசன் கடைகளில் கிலோ ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் மதுரவாயல் நியாய விலைக் கடையில் பொதுமக்களுக்கு தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்ட புகார் எழுந்தது. அந்த புகாரை தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட கடையின் விற்பனையாளர் யுவராணியை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை இணைப் பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் போரூர் சரகத்துக்கு உட்பட்ட மதுரவாயல்-1 நியாய விலைக் கடையில் தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அந்த விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட கடையின் விற்பனையாளரான யுவராணி, வெங்காய மூட்டைகளில் இருந்த வெங்காயங்களைத் தரம் பிரிக்காமல், தரமற்ற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கியது தெரியவந்ததுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்களுக்கு தரமான வெங்காயத்தை வழங்குவது தொடர்பாகப் பலமுறை அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டும், அவற்றை முறையாகப் பின்பற்றாமல் விற்பனையாளர் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட்டுள்ளார். இதனால் பண்டகசாலையின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்பட்டு, பொதுமக்களிடையே அவப்பெயர் உருவாகியுள்ளது.
விற்பனையாளர் கே.யுவராணியை 2026 அக்டோபர் 12ஆம் தேதி முற்பகல் முதல் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையின் இணைப்பதிவாளர் மற்றும் செயலாட்சியர் சிவகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். யுவராணி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய குறிப்பாணை பின்னர் தனியாக வழங்கப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரேசன் கடை பணியாளர் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் தினேஷ் குமார், “தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 33,000 ரேசன் கடைகளில் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஒரு சில இடங்களில் தவறு நடந்தாலும், அதன் காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது.
தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது அவர்களின் மனநிலையைப் பாதிக்கிறது. ரேசன் கடைகளில் கிலோ ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் வெங்காயம், தரம் குறைவாக இருப்பதால் ரூ.25-க்கு விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரப்பதம் உள்ள வெங்காயத்தைத் தரம் பிரிப்பதற்காகப் பணியாளர்கள் கடைகளில் தனியாகப் பணியாற்ற வேண்டியுள்ளது. தரமான வெங்காயம் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதைத் தரம் பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்காது.
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பொதுமக்கள் பயன்பெறும் நோக்கில் அரசு குறைந்த விலையில் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் திட்டங்களைக் கொண்டுவருகிறது. ஆனால், தரமற்ற பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதால், அரசுக்குக் கெட்ட பெயர் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இதற்கு பின்னால் என்ன காரணம் இருக்கிறது என்பது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
ரேசன் கடை பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு கூட்டுறவுத்துறை உரிய கவனம் செலுத்தவில்லை. ஆட்சியாளர்கள் மாறினாலும், அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அதே துறையில் பணியாற்றுகின்றனர். எனவே, பணியாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்.
தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை தொடர்பாக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவை ரத்து செய்வதாக அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார். இதற்காக அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறோம். ரேசன் கடை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. எனவே, அவர்களுக்கு 25 சதவீத ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும். இந்தப் பிரச்சினையை அமைச்சரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளோம். முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து ஊதியம் மற்றும் இதர பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்” என்றார்.