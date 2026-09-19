முதலமைச்சர் விஜய் மதுராங்கத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரம்: வெளியானது தேதி
தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய், பிரச்சார சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் தேதி விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 19, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலையொட்டி மதுராந்தகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், இரண்டு நாட்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் அக்.09- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இடதுசாரிகள் என ஐந்து முனை போட்டி நிலவுகிறது.
மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், திமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கணிதா சம்பத், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகி ராமன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுகந்தி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களுடன் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 22 பேர் என மொத்தம் 27 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, திமுக சார்பில் எஸ்.சுகன்யா, அதிமுக சார்பில் கே.பானுமதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் லட்சுமணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த வேட்பாளர்களுடன் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 17 பேரையும் சேர்த்து மொத்தம் 22 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
இரண்டு தொகுதிகளிலும் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரப் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்குச் சேகரித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய், வரும் செப்.25 மற்றும் அக்.02 ஆகிய தேதிகளில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வரும் செப்.25- ஆம் தேதி அச்சரப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திலும், அக்.02- ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் ரோடு ஷோவாகவும் சென்று முதலமைச்சர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
தவெக பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களான மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி., இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொகிதீன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் முதலமைச்சர் விஜய், பிரச்சார சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் தேதி விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.