‘த.வெ.க-வில் இருந்து 1 ரூபாய் கூட பெறவில்லை’ - மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் அறிமுக நிகழ்வில் மரகதம் பேச்சு
மக்கள் நம்பிக்கையை ஒருபோதும் ஏமாற்ற மாட்டோம்; தவறு, லஞ்சம், ஊழல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட மாட்டோம் என வேட்பாளர் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் என். ஆனந்த் தெரிவித்தார்.
Published : September 14, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 1:45 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவதற்காக ஒரு ரூபாய் கூட தான் பெறவில்லை என மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் த.வெ.க வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேல் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
த.வெ.க தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டம் மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட தவெக பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான என். ஆனந்த், வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை அறிமுகம் செய்து வைத்து ஆதரவுத் திரட்டினார்.
அப்போது த.வெ.க கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், "தான் அ.தி.மு.க-வில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றியுள்ளேன். ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர், ஒன்றியக்குழு தலைவர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை வகித்துள்ளேன். 2021-ஆம் ஆண்டு மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றேன். எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்ததால் தொகுதி மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை.
பணம் எனக்கு முக்கியமல்ல
அ.தி.மு.க-வில் இருந்து விலகியது தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவதற்காக தனக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறானது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடம் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட நான் பெறவில்லை. மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும், வளர்ச்சிப் பணிகளைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில்தான் தவெகவில் இணைந்தேன்.
பண ஆசை எனக்கு இல்லை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த இரண்டு மாதங்களிலேயே துணைப் பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு சாதி, மத பாகுபாடு கிடையாது. அனைவரும் சமமாக நடத்தப்படுகின்றனர். மேலும் மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களுக்காகத் தொடர்ந்து உழைத்து, இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அந்த வெற்றியை தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்" என்றார்.
மரகதம் வெற்றி உறுதி
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் என். ஆனந்த், "மதுராந்தகம் தொகுதியின் வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், தொகுதி மக்களின் பிரச்சனைகளுக்காகத் தொடர்ந்து உழைத்து வருபவர். சாலை, கால்வாய் உள்ளிட்ட அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக அதிகாரிகளை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அவற்றுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். எனவே, அவர் ஏற்கனவே இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பதைப் போலவே, இப்போதும் அவரை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும்.
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தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டபோதும் மக்கள் ஆதரவு அளித்தனர். தற்போது கூட்டணி கட்சிகள் நம்முடன் உள்ளனர். எனவே, மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேலின் வெற்றி உறுதி. மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அமைச்சர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், மாவட்டச் செயலாளர் என்ற பாகுபாடு கிடையாது. தலைவர் விஜய் என்ன உத்தரவிடுகிறாரோ, அதை செயல்படுத்துவதுதான் எங்களுடைய பணி. நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் அல்ல; மக்களுக்கு சேவை செய்யும் ஊழியர்கள்.
மக்கள் நம்பிக்கையை ஒருபோதும் ஏமாற்ற மாட்டோம். தவறு, லஞ்சம், ஊழல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட மாட்டோம். முதலமைச்சர் விஜய், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு வந்து மக்களைச் சந்திப்பார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.