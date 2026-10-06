விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன் நேரில் ஆய்வு
285 வாக்குச்சாவடிகளிலும் பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 11:04 AM IST
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தனி தொகுதியில் இன்று (அக்டோபர் 6) காலை இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தனித் தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கிய நிலையில், காலை முதலே வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர். தொகுதி முழுவதும் 285 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெறுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தேர்தல் நிர்வாகம் சார்பில் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வாக்குச்சாவடி மையங்களில் கட்டுப்பாடு
வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெறும் நிலையில், வாக்குச்சாவடி மையங்களைச் சுற்றி தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாடுகளும் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாக்குச்சாவடி நுழைவாயிலில் இருந்து 100 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்களிடம் வாக்கு சேகரிப்பது, குறிப்பிட்ட வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வலியுறுத்துவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: பதட்டமான வாக்குச்சாவடியில் ஆட்சியர் திடீர் ஆய்வு #madurantakambyelection | #bypollelectionnews | #bypoll2026 | #byelection2026| #tvkgovernment | #dmk | #admk | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/uNYjKwx2LD— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 6, 2026
அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் வாக்காளர் அடையாளச் சீட்டு வழங்கும் முகாம்கள் வாக்குச்சாவடியில் இருந்து 100 மீட்டருக்கு அப்பால் மட்டுமே அமைக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்குச்சாவடிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் மற்றும் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் மட்டுமே விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
வாக்குப்பதிவின் ரகசியத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன், கேமரா உள்ளிட்ட சாதனங்களை பயன்படுத்துவதற்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்களை வேட்பாளர்கள் அல்லது அரசியல் கட்சியினர் தங்களது வாகனங்களில் அழைத்து வந்து வாக்களிக்கச் செய்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெறுவதற்காக 2000-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் தேர்தல் பணியாளர்கள், காவல்துறையினர் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
இதையடுத்து, மதுராந்தகம் தனி தொகுதிக்கான சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பதட்டமான வாக்குச்சாவடியாக கண்டறியப்பட்டுள்ள மேலவலம்பேட்டை வாக்குச்சாவடியில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர், “மதுராந்தகம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி அமைதியான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது.
வாக்காளர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து காவல்நிலையங்களிலும், வாக்குப்பதிவு வெப் ஸ்ரிமிங் செய்யப்பட்டு வருகிறது. 285 வாக்குச்சாவடிகளிலும் பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 58 வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிஐபிஎஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்புப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார்.
மதுராந்தகம் தொகுதி
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 788 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,04,926 ஆண்கள், 1,08,797 பெண்கள் மற்றும் 65 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் அடங்குவர். மேலும், 27 சேவை வாக்காளர்கள், 2,462 மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் மற்றும் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட 1,383 வாக்காளர்களும் உள்ளனர்.
தொகுதியில் மொத்தம் 167 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் 285 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 55 வாக்குச்சாவடிகள் நகர்ப்புறப் பகுதிகளிலும், 230 வாக்குச்சாவடிகள் கிராமப்புறப் பகுதிகளிலும் அமைந்துள்ளன. தேர்தல் நிர்வாகத்தால் தொகுதியில் 60 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
இவை 23 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அமைந்துள்ளன. தேர்தல் பணிகளை கண்காணிக்க 25 மண்டல அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கள்ளபிரான்புரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள பகுதி எண் 72 வாக்குச்சாவடி முழுமையாக பெண்களுக்கான வாக்குச்சாவடியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்குப்பதிவுக்காக 684 வாக்குப்பதிவு அலகுகள், 342 கட்டுப்பாட்டு அலகுகள் மற்றும் 370 வாக்குப்பதிவு சரிபார்ப்பு இயந்திரங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான தபால் வாக்கு நடவடிக்கைகளும் ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மொத்தம் 931 பேரிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட நிலையில், 893 தபால் வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 480 பேரில் 459 பேரும், சேவை வாக்காளர்கள் 27 பேருக்கும் மின்னணு முறையில் தபால் வாக்குகள் அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை ஒரு வாக்கு பெறப்பட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மரகதம் குமரவேல், திமுக சார்பில் பரந்தாமன், அதிமுக சார்பில் கனிதா சம்பத், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகிராமன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுகந்தி உள்ளிட்ட 27 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.