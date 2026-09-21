‘இந்த இடைத்தேர்தல் இயல்பானது அல்ல; த.வெ.க மக்கள் மீது திணித்தது’ - உதயநிதி ஸ்டாலின்
மாற்றம் தருவோம் என ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை பரிசாக அளித்துள்ளனர் என்றும் உதயநிதி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : September 21, 2026 at 10:51 AM IST
செங்கல்பட்டு: இந்த இடைத்தேர்தல் இயல்பாக உருவானது அல்ல என்றும், ஆளுங்கட்சியின் குதிரைபேரத்தால் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட தேர்தல் எனவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தனித்தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பரப்புரை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அந்த தொகுதியின் தி.மு.க வேட்பாளர் பரந்தாமனை ஆதரித்து அக்கட்சியின் இளைஞரணி செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மதுராந்தகத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் இளைஞரணி நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற மேற்கொள்ள வேண்டிய களப்பணிகள், வீடு வீடாக சென்று மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பது, தொகுதி முழுவதும் கட்சியின் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தி.மு.க இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது, "தேர்தலுக்கு இன்னும் 16 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. அடுத்த 16 நாட்களும் களத்தில் ஒவ்வொருவரின் உழைப்பும் முக்கியமானது. தேர்தல் வெற்றி என்பது எளிதானது அல்ல என்றாலும், திமுகவின் வெற்றி உறுதி. அதற்காக நிர்வாகிகள் அனைவரும் முழுமையாக களப்பணியாற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின் ஒப்படைத்துள்ள, நம் கட்சியின் வேட்பாளர் பரந்தாமனை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்வதே, மதுராந்தகம் தொகுதி நிர்வாகிகளின் முக்கிய இலக்காக இருக்க வேண்டும். வழக்கறிஞரும் சிறந்த களப்பணியாளருமான பரந்தாமனை சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி, மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுக்க வைக்க வேண்டும்.
தி.மு.க கூட்டணியில் த.வெ.க ஆட்சி
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் இயல்பாக உருவான தேர்தல் அல்ல. ஆளுங்கட்சியின் குதிரை பேர அரசியலால் மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட தேர்தல். கடந்த ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் ஆளுங்கட்சிக்கு 107 இடங்களே கிடைத்தன. தி.மு.க கூட்டணி கட்சிகள் பெற்ற வெற்றியின் அடிப்படையிலேயே தற்போதைய ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழகத்தில் எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களாக உள்ளன. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து போயுள்ளது. மாற்றம் தருவோம் என ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை பரிசாக அளித்துள்ளனர். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவோம் என கூறிய ஆட்சியில், ஆளுங்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்தே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேட வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மின்வெட்டு; அரிவாள் வெட்டு
மின்கட்டண உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு என மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 'ஒரு பக்கம் மின்வெட்டு, மறுபக்கம் அரிவாள் வெட்டு' என தமிழ்நாடு தவிக்கும் நிலையில் உள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களில் புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றுவது, திட்டங்களை முடக்குவது மட்டுமே ஆளுங்கட்சியின் பணியாக உள்ளது.
சட்டமன்றத்தில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பினால் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களிடம் இருந்து உரிய பதில் இல்லை. அமைச்சர்களுக்கே தாங்கள் எந்தத் துறைக்கு அமைச்சர் என்பது தெரியாத அளவுக்கு ஆட்சி நடைபெறுகிறது. பேரவையின் மாண்பை கெடுக்கும் வகையில் சட்டமன்ற குறிப்பில் இருந்து அமைச்சர்களின் பேச்சை நீக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில் சட்டமன்றத்தில் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கவும், திமுகவுக்கு துணையாக நிற்கவும் பரந்தாமனை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். மதுராந்தகம் தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டின் கதவையும் தட்டி மக்களை சந்திக்க வேண்டும். ஆளுங்கட்சியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் திமுகவின் நிலைப்பாடுகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். அடுத்த 16 நாட்களும் களத்தில் தீவிரமாக உழைத்து பரந்தாமனின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வகையில் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என கூறினார்.