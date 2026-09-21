மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: அக்.3 இல் மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்?
திமுக சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஐ. பரந்தாமன், தாராபுரம் தொகுதியில் சு. சுகன்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : September 21, 2026 at 3:40 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அக்டோபர் 3-ம் தேதி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வரும் அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து, இடைத்தேர்தலுக்கான தேர்தல் பிரச்சார பணிகள், வேட்பாளர் அறிவிப்பு ஆகியவை சூடுபிடிக்க தொடங்கின.
அதன்படி, முதல் கட்சியாக திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதனையடுத்து, தவெக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், நாதக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, பிரச்சார பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன.
திமுக சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஐ. பரந்தாமன், தாராபுரம் தொகுதியில் சு. சுகன்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
தவெக சார்பாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதியில் சத்தியபாமா ஆகியோர் களம் காண்கிறார்கள். இவர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே இத்தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள். வெற்றிக்கு பின்னர் இருவரும் அதிமுகவில் இருந்து விலகி, தங்களது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். அதனையடுத்து, தற்போது இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிமுக சார்பாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் கணிதா சம்பத் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதியில் பானுமதி ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
மதுராந்தகத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பரப்புரை
இந்நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஐ. பரந்தாமனை ஆதரித்து வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அன்றைய தினம் மதுராந்தகத்தில் நடைபெற உள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் உரையாற்றுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுக தோல்வியை தழுவியது. இந்த சூழலில், சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சியின் எண்ணிக்கையை வலுப்படுத்தும் நோக்கிலும், ஆளும் கட்சியினர் இடையே திமுகவின் பலத்தை நிரூபிக்கும் வகையிலும் இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் திமுக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டம் திமுகவினர் மத்தியில் முக்கிய தேர்தல் பரப்புரையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, தாராபுரம் தொகுதியிலும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பரப்புரை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் இரண்டு தொகுதிகளிலும், முதலமைச்சர் விஜய் செப்டம்பர் 25 மற்றும் அக்டோபர் 2 ஆகிய தேதிகளிலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செப்டம்பர் 24 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளிலும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.