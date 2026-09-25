எல்லாம் பச்ச பிள்ளைங்க சார்; ஸ்டாலின் சார் வாயைத் திறங்க - ஜெம் வீரமணி குறித்து முதல்வர் விஜய் சரமாரி கேள்வி
திமுகவுக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறோம், மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறோம், ஊழல் செய்த கூட்டத்தை விடவேமாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் விஜய் பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : September 25, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: எல்லாம் பச்ச பிள்ளைங்க சார்; தமிழ்நாடே கேள்வி கேட்குது, ஸ்டாலின் சார் வாயைத் திறங்க சார், இதில் கூடவா கூட்டு என்று ஜெம் வீரமணி வழக்கு குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆத்தூரில் இன்று (செப்.25) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பூங்கொத்துக் கொடுத்தும், வெள்ளி வேலை வழங்கியும் வாழ்த்துப் பெற்றார்.
"2026-ல் தான் தமிழ்நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது"
தொடர்ந்து, ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி அருகே நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுடன் தொடங்கியது. அப்போது பேசிய அமைச்சரும், தவெக பொதுச் செயலாளருமான என்.ஆனந்த், "வாக்குச் சேகரிக்க நான் சென்றபோது பல தாய்மார்களைப் பார்த்தேன். அதில் ஒருவர், 1947- ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. ஆனால் 2026-ல் தான் தமிழ்நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. அதற்கு காரணம் தங்க தளபதி. அன்று தளபதி, நேற்று வெற்றி தலைவர், இன்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்.வேட்பாளர் என்றால் தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வருபவர் அல்ல; மக்கள் அழைக்காமலேயே மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தேடி வருபவர் தான் உண்மையான மக்கள் பிரதிநிதி.
பதவி என்பது அதிகாரமல்ல. மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான பொறுப்பு. வாக்கு என்பது பட்டனை அழுத்துவது அல்ல; நம் தொகுதியின் எதிர்காலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது. மதுராந்தகம் மண்ணுக்கு இன்று ஒரு புதிய நம்பிக்கைத் தேவைப்படுகிறது. அந்த நம்பிக்கையின் பெயர் மரகதம் குமரவேல். அவர்கள் உங்கள் வேட்பாளர் மட்டுமல்ல. உங்கள் வீட்டு பெண்; உங்கள் குரல்; உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு; ஒரே வரியில் சொல்லவேண்டுமென்றால் நமது முதலமைச்சரின் தங்கை என்பதை சந்தோஷத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இன்று மதுராந்தகம் மண்ணில் நமது முதலமைச்சரின் பாதம் பட்டுவிட்டது. இன்று முதல் இது தளபதியின் கோட்டையாக மாறப் போகிறது. திரும்பியத் திசையெல்லாம் வெற்றிக் கொடி பறக்கப் போகிறது. வெற்றி வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல். எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்; எங்கள் தலைவர் வெற்றி பெற போவது உறுதி. அதற்கான தொடக்கம் தான் இந்த நாள். மீண்டும் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம்" என்றார்.
"பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசமே கிடையாது"
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பிரச்சாரத்திற்கு திமுக அனுமதி தரவில்லை. முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது 12 கூட்டங்களில் தான். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளரின் மகன் தோல்வியைச் சந்தித்தனர். இதுவரை திமுக தலைவர், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளரின் மகன் தோல்வியடைந்ததாக வரலாறு கிடையாது. 15 அமைச்சர்கள் அவுட்.
திமுக தலைவரிடம் இரண்டு கேள்வியைக் கேட்கிறேன்.எடப்பாடி அண்ணனிடம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்கிறேன். அண்ணா அவர்களாலும், பெரியார் அவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி, எதற்காக சமூகநீதிக்காக. 1931- ஆம் ஆண்டு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தியவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள். அதற்கு பிறகு கணக்கெடுப்பை நடத்தப்படவில்லை. 69% இடஒதுக்கீட்டை அனைத்துத் தலைவர்களும் கட்டிக்காத்தனர். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும்போது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று கூறினார்.
திமுக ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தது; மு.க.ஸ்டாலின், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தினாரா?, தெலங்கானா, கர்நாடகா, பீகாரில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தினார்கள். 1931- ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டில் 95 ஆண்டு கனவு, நமது அண்ணன் விஜய், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவையில் பேசியுள்ளாரா? இல்லையா?, அதற்கான தீர்மானம் கொண்டு வந்தாரா? இல்லையா? சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு திமுகவிற்கு எண்ணம் கூட கிடையாது. பெண்கள் பாதுகாப்பில் முதலமைச்சர் சமரசம் செய்ததே கிடையாது" எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதா?
பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "நான் இன்று முதலமைச்சராக வரவில்லை; இடைத்தேர்தலுக்காக வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கிறோம். உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக, உங்கள் வீட்டு மகனாக, உங்கள் வீட்டு அண்ணனாக, உங்கள் வீட்டு தம்பியாக நான் வந்திருக்கிறேன். உங்களிடம் ஒரு கேள்வியைதான் கேட்கிறேன். விஜய் ஏன் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதா? உங்கள் தவெக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதா? தனிக்கட்சியாக, சாமானியர்களின் கட்சியாக, பெண்களின் பேராதரவோடு, குடும்பங்களின் பேராதரவோடு, பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக, போதைப்பொருளை ஒழிக்க, ரொம்ப முக்கியமாக, லஞ்சத்தை ஒழிக்க, ஊழலை ஒழிக்க ஏன் உங்கள் விஜய் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதா?
தினமும் ஏன் இந்த திமுக, சாரி தீயசக்தி. கொஞ்சம் டச் விட்டுப்போச்சு. நம்மை பார்த்து தினம் தினம் அவதூறாகவும், அசிங்கமாகவும், ஆபாசமாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; நாட்டில் ஆபாச நதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதை ஏன் பேசுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் சினிமாவில் ஜெயித்ததிற்கும், அரசியலில் ஜெயித்ததிற்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய என்னுடைய உறவுகள்தான் காரணம். அந்த உறவுகளால் தான் கட்சியை ஆரம்பித்துக் கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகளிலேயே 35% வாக்குகள் வாங்கி நம்மால் ஜெயிக்க முடிந்தது. ஒரு தனிப்பெரும் கட்சியாக நம்மால் ஜெயிக்க முடிந்தது.
ஒரு தனிப்பெரும் கட்சியாக நம்மால் ஜெயிக்க முடிந்தது. அன்றைய ஜெயலலிதாவை இதே ஸ்டாலின் சார் தான் அவதூறாகப் பேசிய வீடியோ இன்றைக்கும் வைரலாகச் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அவர் மட்டுமல்ல, அவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அப்படி தான் பேசுகிறார்கள். அந்த கட்சியில் பெரிய பெரிய பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களும் அப்படி தான் பேசுகிறார்கள்.இதையெல்லாம் மக்களாகிய நீங்கள் மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு நன்றாகத் தெரியும்.
நீங்கள் கொடுக்கும் மிகப்பெரிய தண்டனை
இப்படி திமுக ஒருபக்கம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், இதற்கு மறைமுகமாக ஆதரவு அளிப்பது யார் தெரியுமா மற்றும் பலர். மற்றும் பலர் என்றால் யார் தெரியுமா? அதிமுக தான். ஜெயலலிதாவையே தவறாகப் பேசியவர்களுடன் ஒன்றாக இணைந்து ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்று ஐடியா செய்தபோது இந்த மற்றும் பலருடைய அந்த திட்டம் எல்லாம் தெரிந்துவிட்டது. அப்போது அவர்களின் முகமுடி எல்லாம் கிழிய ஆரம்பித்துவிட்டது.
இதில் ஹைலைட் என்னவென்றால் அவர்களின் முகமுடி கிழிந்துவிட்டது என தெரியாமலேயே கூவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யார் கூவினால் நமக்கு என்ன? அதனால் இந்த மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களே, இந்த இடைத்தேர்தலில் நமது தவெக சார்பாக உங்கள் சகோதரி, நம் வீட்டு பெண்ணுக்கு, எனது தங்கச்சிக்கு மரகதம் குமரவேலுக்கு தயவு செய்து விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டுப்போடுங்கள். நீங்கள் விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டுப்போடுவது, பெண்களை அவதூறாக, ஆபாசமாக, அசிங்கமாகப் பேசுகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கும் மிகப்பெரிய தண்டனையாக இருக்கும்.
திமுகவின் கிளைக் கழகமாக அதிமுக மாறிவிட்டது
திமுகவிற்கோ, தீய சக்திக்கோ, ஆபாச சக்திக்கோ மற்றும் பலருக்கோ ஓட்டுப்போடீர்கள் என்றால் அது பெண்களை இழிவாகப் பேசுகிறவர்களை ஆதரிப்பதுபோல் ஆகிவிடும். அதனால் நம் வீட்டுப் பெண்களை இந்த மாதிரி பேசுகிறவர்களை சும்மா விடக்கூடாது; அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.
'மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு' என்று அண்ணா கூறினார். அப்படி பார்த்தால் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நாம் ஆட்சியமைக்க வேண்டும். அது நடைபெறக்கூடாது என்று திமுகவும் மற்றும் பலரும் சேர்ந்து ஒரு கூத்து பண்ணினார்கள். மற்றும் பலர் பாஜகவின் கிளை. இப்போது திமுகவின் கிளைக் கழகமாகவே மாறிவிட்டார்கள். இதை நான் சொல்லவில்லை, பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அனைவரும் சொல்கின்றனர்.
அனுபவம், அனுபவம் என்று கூறி மக்கள் பணத்தைக் கொள்ளையடித்தவர்கள் ஆட்சிக்கு வரலாமாம், ஆனால் நம்மைப்போல் சாதாரணக் குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு சாமானியரோட கட்சி ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதாம். ஏன் தெரியுமா? உங்களுடைய விஜய்யுடைய ஆட்சி வந்துவிட்டால் ஊழல் எல்லாம் செய்ய முடியாது. மக்கள் பணத்தைத் தொட முடியாது. தொட்டால் மாட்டிக் கொள்வார்கள் என்று தெரியும். அதனால் இந்த ஆட்சி வரக்கூடாது என்று இரண்டு பேரும் மாறி மாறித் திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இதைத்தான் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சியினர் சட்டப்பேரவையில் சொன்னார்கள்.
ஊழலே செய்ததில்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா?
ராஜினாமா செய்துவிட்டு சென்ற அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் அதை தானே சொல்கின்றனர். மக்கள் பணத்தைத் தொடமாட்டோம்; தொடவும் விடமாட்டோம்; தொட்டவர்களையும் விடமாட்டோம். அதனால் தான் அவர்கள் செய்த ஊழல்களை சட்டப்பேரவையில் எடுத்து சொன்னோம். ஊழலின் ஊற்றுக்கண் யாரு என்று இன்றைய தலைமுறையினருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா, அது நமது கடமை இல்லையா, அந்த காலத்தில் நடந்த ஊழல்களை எடுத்துச் சொன்னால் எதிர்க்கட்சி திமுகவில் இருந்து சொல்கிறார்கள், அப்போது விஜய் பிறக்கவே இல்லை என்று. நான் எப்போது பிறந்தால் உங்களுக்கு என்னயா? வரலாறு எடுத்து படித்துப் பார்த்தால் வண்டவாளம், தண்டவாளம் எல்லாம் தெரிய போகிறது. சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளைக் கவனித்தீர்களா, ஊழல் என்று சொன்னால் போதும், உடனே ஆதாரத்தைக் காட்டு என்பார்கள். ஆதாரத்தைக் காட்டினால் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பார்கள்.
நமக்கு இந்த சட்டப்பேரவைக்கு முதல் அனுபவம். சட்டப்பேரவையில் அவர்கள் கத்தும்போது பேசுவதா, வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் நான் நின்றுக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அவர்களின் நோக்கம் மட்டும் தெளிவாகப் புரிந்துவிட்டது. விஜய்யை பேச விடக்கூடாது என்று. திமுகவுக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறோம், மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறோம், ஊழல் செய்த கூட்டத்தை விடவே மாட்டோம். இனி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றவும் முடியாது; ஏமாற்றவும் விடமாட்டோம். மக்கள் பணத்தைத் தொட்டதே இல்லை என்றும், மக்கள் பணத்தைத் தொடவே மாட்டோம் என்றும் உங்களால் சொல்ல முடியுமா?, இதுவரை ஊழலே செய்ததில்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? ஊழலே செய்ய முடியாது என்று தான் சொல்ல முடியுமா?" என்று விஜய் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார்.
ஸ்டாலின் சார் எனது ஸ்வீட் அங்கிள்
அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு உங்களுடைய சொத்து கணக்கு எவ்வளவு?, அரசியலுக்கு வந்த பிறகு உங்களுடைய சொத்து கணக்கு எவ்வளவு? என்று காட்ட முடியுமா? என்று கேள்வி எழுப்பிய விஜய், அவர் (ஸ்டாலின்) ஜெயித்தாலும், தோற்றாலும் எனது அங்கிள். அவர் எனது ஸ்வீட் அங்கிள். இரண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் போட்டியே. ஒன்று தூய சக்தி தவெக, இன்னொன்று தீய சக்தி திமுக. இதை இவ்வளவு நாட்களாக நான் மட்டும்தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இன்று திமுகவினரே சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்கள், கவனித்தீர்களா. எங்களுக்கும், தவெகவுக்கு தான் போட்டி என்று கூறுகின்றனர். அதுதான் வாழ்க்கை; வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் குழந்தை
நாங்கள் அரசியலுக்கு குழந்தை தான்; தமிழ்நாட்டின் மக்களுடைய குழந்தை. திமுகவும், திமுகவின் தலைமையும் தான் நமது போட்டியே. நமது கேள்வி எப்போதுமே ஸ்டாலின் சாருக்கு மட்டும் தான். நான் ஒரு முதல்மைச்சராக பல இடங்களுக்கு ஆய்வுக்கு செல்கிறேன். அதில் ஒருநாள் ஒரு பாலத்திற்கு போகிறேன். உடனே, நாங்கள் கட்டிய பாலத்தின் மீது ஏறி நின்று விஜய் என்ன சூட்டிங் எடுக்கிறார்? என்று கூறினர்.
நீங்கள் கட்டிய பாலம் என்றால் எப்படி சார், நீங்களே சொந்தமாக பணம் கொடுத்து கட்டினீர்களா சார். அப்படி கட்டினீர்கள் என்றால் செக் எங்கிருந்து போனது. கோபாலபுரத்தில் இருந்து போனதா? சித்தரஞ்சன் சாலையில் இருந்து போனதா? பாவம் உங்களிடமே ரூபாய் 10,000 தான் சார் இருக்கிறது. ரூபாய் 10,000 வைத்து எப்படி சார் பாலம் கட்டினீர்கள்? கார் கூட இல்லையே சார். இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்த தகவல் சார். பரம ஏழையாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி சார் பாலம் கட்டினீர்கள்? ஓ...கணக்கில் வராத அந்த பணத்தை வைத்து அப்படி பாலம் கட்டினீர்களா சார்? இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கவில்லை சார், மக்கள் கேட்கிறார்கள் சார்.
அரசியலைத் தாண்டிய பாசக் கணக்கு
முதலமைச்சர் என்பது மக்களின் வேலைக்காரன். முதலமைச்சர் என்பது மக்களின் முதலாளி இல்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு நீங்களும், உங்கள் குடும்பமும் தான் முதலாளி என்பதைப் போல் பேசுகிறீர்கள். தேர்தலுக்கு முன்பு கணக்குப் போட்டீர்கள், ஒன்றும் வேலைக்காகவில்லை. இப்போது ஒரு கணக்குப் போட்டிருக்கிறீர்கள். எப்படி குறுக்கு வழியில் சென்று ஆட்சியைக் கலைக்கலாம் என்று. அதுவும் எங்களுக்கு தெரியும் சார். உங்கள் கணக்கு எல்லாம் ஒன்றுக்கும் உதவாத மனக்கணக்கு. எனக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் இருக்கிறது அன்புக்கணக்கு. அரசியல், கிரசியல் எல்லாவற்றையும் தாண்டிய பாசக்கணக்கு. திமுகவாலும், மற்றும் பலராலும் ஒன்று செய்ய முடியாது.
நான் கடன் வாங்குகிறேன், எதற்காக?
ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கும் பச்சிளம் குழந்தையில் இருந்து பாட்டி, தாத்தா வரைக்கும் என்னுடைய சொந்தங்கள்; என்னுடைய உறவுகள். இப்போதும் விஜய் கடன் தான் வாங்குகிறார். ஆம், நான் கடன் வாங்குகிறேன்; கொள்ளையடிப்பதற்காக இல்லை; மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காகவே. கொடுத்த வாக்குறுதிகளைப் படிப்படியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆறு சிலிண்டர்களைக் கொடுக்கிறேன் என்றேன். இப்போது இந்த நிலைமையில் என்னால் மூன்று சிலிண்டர்கள் தான் கொடுக்க முடிந்தது. உடனே, ஆறு சிலிண்டர்களைக் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்; மூன்று தான் கொடுக்கிறார். போய் மக்களிடம் பேட்டி எடுங்கள். மக்களை நன்றாக ஏத்திவிடு, இதுகுறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன? என்று மக்களிடம் கேட்டபோது, பொறுமையாக இருங்கள் சார், ஏன் பதறுகிறீர்கள்? ஏன் கதறுகிறீர்கள்? நம் வீட்டுப் பிள்ளை விஜய் கொடுக்கும். நீங்கள் போயிட்டு வாருங்கள் என்று முகத்தில் கரியை பூசி மக்கள் அனுப்பி விடுகின்றனர்.
எம்ஜிஆர் தொண்டர்களால் எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?
எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை, தீயசக்தி, தீயசக்தி என்று சொல்லி சொல்லி வந்த இந்த திமுகவோடு சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்று பிளான் போட்டால் எம்ஜிஆரோட அந்த அப்பழுக்கற்ற தொண்டர்களுக்கு எப்படி அதனை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?, எவ்வளவு மனவலியில் இருந்திருப்பார்கள், எவ்வளவு மனவேதனையில் இருந்திருப்பார்கள். அதனால் இந்த தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக ஜெயிச்சும், அந்த மனவேதனையைத் தாங்கிக் கொள்ளாமல் அந்த எம்எல்ஏ பதவியையே ராஜினாமா செய்துவிட்டு நம்முடன் வந்து இணைந்துவிட்டார். எனது தங்கச்சி மரகதம் குமரவேல் மனதில் எவ்வளவு வலி இருந்திருக்கும்?
எம்ஜிஆர் தொண்டர்களே கவலையேப்பட வேண்டாம், உங்களுடன் விஜய் இருப்பான். உங்களை இந்த விஜய் பார்த்துக் கொள்வான். ஒரு தம்பியாகவும், மகனாகவும் உங்களுடன் இருப்பான். அன்று எம்ஜிஆருக்கும் இதே தீயசக்தி திமுக தான் எதிரி. ஜெயலலிதாவுக்கும் இதே தீயசக்தி திமுக தான் எதிரி. இன்றைக்கு விஜய்க்கும் தீயசக்தி திமுக தான் எதிரி.
அதிமுகவுடன் சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க முயன்றது ஏன்?
டெல்லியில் உள்ள திமுக பெயர் தான் பாஜக. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பாஜகவின் பெயர் தான் திமுக. மதச்சார்பற்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் உங்களால் நிரந்தரமான Stand-ல் இருக்க முடியுமா? பாஜக கூட்டணியில் இருக்கின்ற அதிமுகவுடன் சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்று ஏன் பிளான் போட்டீர்கள்? வெளியில் தனித்தனியாக இருக்கிறார்கள்; ஆனால் அவர்களுக்குள் செம்ம 'Understanding'. திமுக, பாஜக, மற்றும் பலர் எல்லாம் ஒரே கூட்டணி. ஒரே கூட்டணியில் விழுந்த மட்டைகள். இது தனிப்பட்ட விஜய் ஆட்சி அல்ல; இது தனிப்பட்ட தவெக ஆட்சி அல்ல. மக்களுடைய ஆட்சி. ஜனநாயக ஆட்சி.
எல்லாம் பச்ச பிள்ளைங்க சார்
எனது மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய வேதனையாக விசயத்தை நான் உங்களிடம் ஷேர் செய்ய வேண்டும். நம் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் வைக்க முடியவில்லை என்ற விரக்தியில், அந்த கடுப்பில் ஒரு டேஞ்சரான வெப்பனை திமுக கையில் எடுத்துள்ளது. என் அம்மாவை அவர்கள் தவறாகப் பேசும்போது கூட பொறுத்துக்கிட்டேன்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எனது அம்மா, அக்கா, தங்கைகள் மற்றும் எனக்கு துணையாக இருக்கின்ற, தாய் அன்பு காட்டுகின்ற தமிழ்நாட்டு பெண்களை அசிங்கமாகப் பேசும்போது தான் திமுக தலைமையும், இந்த மாதிரி தான் பேசுகிறார்கள்; திமுக குடும்பத்தில் இருந்தும், இந்த மாதிரி தான் பேசுகிறார்கள். அதை பழக்க தோஷத்தில் ஸ்டாலின் சாரும், அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களும் உட்கார்ந்து ரசிக்கிறார்கள். இதை இனிமேல் யாரும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது.
இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் இங்கு நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதைப் பற்றி பேச வேண்டாம் என்று தான் நினைத்தேன். நமது தமிழ்நாட்டின் இளம் பெண்களை, அந்த பச்ச பிள்ளைங்கள, ஒருத்தன் இத்தனை ஆண்டுகளாக சீரழித்துக் கொண்டிருந்தான். அந்த கேஸ் சென்ற திமுக ஆட்சியில் வந்தும், அந்த கேஸை, அந்த சாப்பட்டரை, அந்த ஹிஸ்ட்ரியையே எல்லாம் மூடி மறைத்துவிட்டனர். உள்ளுக்குள் என்ன டீலிங் நடக்கின்றது? தமிழ்நாடே கேள்வி கேட்கிறது. ஸ்டாலின் சார் வாயைத் திறங்க. உங்களுடன் சேர்ந்து மற்றும் பலரும் வாயைத் திறக்காமல் இருக்கின்றனர். இதில் கூடவா கூட்டு, இதில் கூடவா கூட்டு சேர்ந்துக் கொண்டு வாயைத் திறக்காமல் இருப்பீர்கள்?
அத்தனை பெண்களைச் சீரழித்தானே, தூக்கி உள்ளே வைத்துவிட்டோம். இப்போது அவனை பற்றியும் வாய் திறக்கவில்லை. அந்த ஆளை பற்றியும் வாய் திறக்கவில்லை. என்னடா, இத்தனை ஆண்டுகளாக மூடி மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு விஷயத்தை விஜய் வந்த உடனே தோண்டி எடுத்து அவனை தூக்கி உள்ளே வைத்துவிட்டான். அந்த அதிர்ச்சியில் வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்களோ, என்னமோ எனக்கு தெரியவில்லை. எல்லாம் பச்ச பிள்ளைங்க சார், பச்ச பிள்ளைங்க. அவங்களின் வலியைப் பற்றி வெளியில் பேச முடியவில்லை என்றால் அப்புறம் என்ன அரசியல் இத்தனை ஆண்டுகளாக பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க?
அதனால் மக்களே இந்த இடைத்தேர்தலில் இந்த தீயசக்திக்கும் மற்றும் பலருக்கும் நீங்கள் சரியான ஒரு பாடம் புகட்டியே ஆக வேண்டும்" என்று முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.