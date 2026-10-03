தவெக அரசின் அராஜகத்திற்கும், ஆணவத்திற்கும் முடிவு கட்ட வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்
உங்கள் ஜோசியர் சொல்வதைப்போல பிரதமர், ஏன் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகூட ஆகுங்கள். உலக நாடுகளின் பிரச்சனையைப் பேசித் தீர்த்து வையுங்கள் என முதலமைச்சரை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 10:47 PM IST
செங்கல்பட்டு: தவெக அரசின் அராஜகத்திற்கும், ஆணவத்திற்கும் இந்த இடைத்தேர்தலில் முடிவு கட்ட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வழக்கறிஞர் பரந்தாமனை ஆதரித்து பேசிய திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், "மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுகவின் வெல்லும் வேட்பாளர் பரந்தாமனுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு வந்துள்ளேன். கடந்த முறை தவறிவிட்டது. இந்த முறை தவறக்கூடாது. பரந்தாமன் உங்களில் பலருக்கும் அறிமுகமானவர். சிறந்த வழக்கறிஞர், சிறந்த பேச்சாளர். எந்தவித அச்சுறுத்தலுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் அஞ்சாதவர். கேஸ் போட்டும் மிரட்ட முடியாது. சூட்கேஸ் காட்டியும் ரேட் பேச முடியாது. இப்படிப்பட்டவர்தான் சட்டமன்றத்தில் உங்கள் பிரதிநிதியாகவும், உங்கள் குரலாகவும் இருக்க வேண்டும்.
இந்தத் தேர்தல் வழக்கமான தேர்தல் அல்ல. தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் நடக்கின்ற தேர்தலும் அல்ல. தவிர்த்திருக்க வேண்டிய தேர்தல். உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட தேர்தல். நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் ஒருவரை வெற்றி பெற செய்தீர்கள். மெஜாரிட்டி இல்லாத இந்த ஆட்சிக்கு முட்டுக்கொடுப்பதற்காக அவர் ராஜினாமா செய்துவிட்டு, மீண்டும் வந்து வேறு சின்னத்தில் வாக்கு கேட்கிறார்.
ஐந்து ஆண்டுகளாக எதுவும் செய்யவில்லை என்று அவரை வைத்துக் கொண்டே அமைச்சர் ஒருவர் கூறுகிறார். அதைக் கூறிவிட்டு அவருக்கே வாக்குக் கேட்கிறார். இதைவிட மதுராந்தகம் மக்களை கேவலப்படுத்த முடியுமா? தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் முடிவு வந்து வெற்றி பெற்ற கையோடு ஒரு எம்எல்ஏ ராஜினாமா செய்தது இதற்கு முன்பு நடந்திருக்கிறதா? இல்லவே இல்லை. அப்பட்டமாக நடந்த குதிரை பேரத்தால்தான் இந்தத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டுதான் தவெகவில் சேர்ந்ததாக முதலமைச்சர் கூறுகிறார். ராஜினாமா செய்யவில்லை என்றால் கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம் பாயும். அதனால் தானே பொய்யான காரணத்தை சொல்லி சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தனர். அதையும் சேர்த்துச் சொல்லியிருக்கலாமே முதலமைச்சர்.
தவெக வேட்பாளருக்கு தக்க பாடத்தைத் தர வேண்டும்
மக்களை ஏமாற்றுகிற முதலமைச்சருக்கும், உங்களை ஏமாற்றுகிற ஆளுங்கட்சி வேட்பாளருக்கும் மதுராந்தகம் மக்கள் தக்க பாடத்தைத் தர வேண்டும். தவெக வேட்பாளருக்கு எதிர்ப்பு, அவர் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார், ஆளுங்கட்சி வேட்பாளரால் தொகுதிக்குள்ளேயே நுழைய முடியவில்லை என்ற செய்திகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. மதுராந்தகம் மக்கள் தெளிவானவர்கள், மானமுள்ளவர்கள். சுயமரியாதை உணர்வு உள்ளவர்கள் என்பதை காட்டிவிட்டீர்கள்.
'தவெக சார்பில் நாங்கள் ஒரு நாயை நிற்க வைத்தால்கூட மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்' என்று ஆளுங்கட்சியினர் பேசுகின்றனர். எவ்வளவு கேவலமான நினைப்பு. மக்களை இளக்காரமாக நினைக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களின் திமிரை மதுராந்தகம் மக்கள்தான் அடக்கிக் காட்ட வேண்டும். தேர்தலுக்கு முன்பு தவெகவை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் விட்டதுதான் நாம் செய்த ஒரே தவறு. கொள்கை எதிரிகளோடு மோதினோம். இந்தக் கோமாளிக் கூட்டத்தைக் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டோம். அத்துடன் எஸ்ஐஆர் மூலம் பல லட்சம் மக்களின் வாக்குரிமையும் பறிக்கப்பட்டது. இதுபோன்ற காரணங்களால்தான் நம்முடைய வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம்.
தவெகவுக்கு ஆதரவாக அலை வீசியிருந்தால் குறைந்தபட்சம் 150 இடங்களிலாவது அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களுக்குத் தேவையான 118 இடங்கள்கூட கிடைக்கவில்லை. திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வென்ற கட்சிகளின் ஆதரவில்தான் இந்த ஆட்சி அமைந்துள்ளது. திமுகவின் வாக்குகளின் தயவால் நடைபெறும் ஆட்சிதான் இது.
சட்டம்- ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது
ஆதரவு கொடுத்த கட்சிகளை நம்பாமல் அதிமுக உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கி, மீண்டும் அவர்களையே நிற்க வைத்து தவெகவின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கப் பார்க்கிறார்கள். பல்வேறு குதிரை பேரங்கள் நடந்திருக்கின்றன. உதயசூரியன் சின்னத்தில் களம் கண்ட இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வந்தால் அமைச்சராகியிருக்கலாம் என்று அமைச்சரே மேடையில் பேசுகிறார். ஆனால் முதலமைச்சர் குதிரை பேரம், கழுதை பேரம் எதுவும் இல்லை என்கிறார்.
பலவீனமான ஆட்சி அமைத்துள்ள கட்சி முடிந்தவரை நல்லது செய்து மக்கள் மனதில் இடம்பிடிக்க வேண்டும் என்றுதான் எதிர்பார்த்தோம். புதிதாக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள், ஆட்சி நடத்தட்டும், ஆறு மாதம் பொறுத்திருப்போம் என்றுதான் நினைத்தோம். ஆனால் ஒரு மாதம்கூட தாக்குப்பிடிக்கவில்லை. எம்எல்ஏக்களை வாங்குகின்றனர்.
சட்டம்- ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. தினந்தோறும் கொத்துக் கொத்தாக கொலைகள், கத்திக்குத்துகள், அரிவாள் வெட்டுகள் நடக்கின்றன. போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. பாலியல் வன்கொடுமைகள் சர்வ சாதாரணமாக நடக்கின்றன. புகார் கொடுத்த பெண்மணியை கட்சியைவிட்டு நீக்கிவிட்டு, குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான எம்எல்ஏவுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்கள். இதுதான் தூய சக்தி ஆட்சியா? இல்லை, இது துயர சக்தி.
மின்வெட்டு பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண முடியவில்லை. பச்சைக் குழந்தை குடிக்கும் ஆவின் பாலைக்கூட ஒழுங்காக வழங்க முடியாத ஆட்சி நடக்கிறது. ஆவின் தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தனியார் பால் நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. அரிசி, சர்க்கரை, காய்கறி உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துவிட்டது.
உலக நாடுகளின் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வையுங்கள்
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலுக்காக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து வந்து தெருத்தெருவாக செல்கிறார். டீக்கடை, வயல் என்று இப்போதுதான் தோல்விப் பயத்தில் காலைக் கீழே இறக்கியிருக்கிறார். ஐந்து நிமிடம் பேசினாலே அகிலமே ஆடிப்போகும் என்று பேசிக்கொண்டிருந்த முதலமைச்சர், இன்றைக்கு ஒரு தொகுதியில் வாக்கு வாங்கவே குட்டிக்கரணம் அடிக்கிறார். 'வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்டா' என்று பேசியது யாருக்குப் பொருந்துகிறதோ இல்லையோ, இப்போது அவருக்குத்தான் பொருந்துகிறது.
தேர்தல் முடிந்துவிட்டால் உங்களை அவர் திரும்பிக்கூட பார்க்க மாட்டார். சந்தேகமிருந்தால் பெரம்பூர் மக்களிடம் போய்க் கேளுங்கள். 'நாங்கள் முதலமைச்சர் ஆகக்கூடாதா?' என்று முதலமைச்சர் கேட்கிறார். நீங்கள்தான் முதலமைச்சராகிவிட்டீர்களே, அதையே இன்னும் நம்பவில்லையா? நீங்கள் முதலமைச்சர் இல்லை, உங்கள் ஜோசியர் சொல்வதைப்போல பிரதமர், ஏன் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகூட ஆகுங்கள். உலக நாடுகளின் பிரச்சனையைப் பேசித் தீர்த்து வையுங்கள். ஆனால் அதற்கு முன்பு உள்ளூரில் கரண்ட் கட் பிரச்சனையைத் தீர்த்து வையுங்கள்.
மக்களே உங்கள் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவார்கள்
முதலமைச்சர் பதவியை வைத்துக்கொண்டு நான்கு மாத காலத்தில் மக்களுக்கு என்ன செய்தீர்கள்? திமுக உருவாக்கிய திட்டங்களை ஆய்வு செய்வதுபோல் தினமும் ஒரு ரீல்ஸ் போடுகிறீர்கள். 'சொந்தக் காசிலா பண்ணினீர்கள்? மக்கள் பணம்தானே?' என்று கேட்கிறார். கரிகாலன் கல்லணை கட்டினார், ராஜராஜ சோழன் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் கட்டினார், பெருந்தலைவர் காமராஜர் அணைகளையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் கட்டினார் என்று சொல்கிறோம். அவர்கள் சொந்தப் பணத்திலா செய்தார்கள்? இப்போது தங்க மோதிரம் போட்டீர்களே, அது என்ன உங்கள் பணமா?
குறுக்கு வழியில் ஆட்சியைக் கவிழ்க்க நினைத்தால் நடக்காது என்று முதலமைச்சர் கூறுகிறார். உங்கள் ஆட்சியைக் கவிழ்க்க எங்களுக்கு குறுக்கு வழி தேவையில்லை. எங்கள் வரலாற்றிலேயே அது கிடையாது. மக்களே நேர்வழியில் உங்கள் ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவார்கள். தவெகதான் குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது. ஒரு பக்கம் திமுக கூட்டணியில் வென்ற கட்சிகளை அமைச்சரவையில் வைத்திருக்கிறீர்கள். இன்னொரு பக்கம் பாஜக கூட்டணியில் வென்ற அதிமுக உறுப்பினர்களைப் பர்ச்சேஸ் செய்துகொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுதான் குறுக்கு வழி. இன்னும் சொன்னால் திருட்டு வழி.
மக்கள் பிரச்சனையை எழுப்பினால் முதலமைச்சராக அதற்குப் பொறுப்பாக பதில் சொல்ல வேண்டும். எல்லா மேடைகளிலும் திமுக, திமுக என்று பேசுவதால் மக்கள் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடாது. மக்களை எந்த அளவுக்கு அலட்சியமாக நினைக்கிறீர்களோ, அந்த ஆணவத்தாலேயே நீங்கள் அழிவது உறுதி.இந்த இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு அளிக்கும் வாக்கு அராஜகத்திற்கும் ஆணவத்திற்கும் அளிக்கும் வாக்கு. முறைகேடுகளுக்கும் பணநாயகத்திற்கும் அளிக்கும் வாக்கு. இதை மதுராந்தகம் மக்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. துரோகிகளை விரட்டியடிக்க வேண்டும். ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைக்கும் வாக்காளர்களான உங்களுக்கும் உண்மையாக இருக்கும் திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள். அவர் உங்களோடு இருப்பார். மற்றவர்களைப் போல ஓடிப்போக மாட்டார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.