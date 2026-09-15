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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வேட்புமனு தாக்கல்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் மட்டுமே மக்களுக்கான ஆட்சியை வழங்க முடியும் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் கூறினார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்
வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 6:21 PM IST

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செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தனி) இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேல், இன்று (செப்டம்பர் 15) தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.

கடந்த 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற்றிருந்தார். ஆனால் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தனது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ததுடன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இதைத் தொடர்ந்து, மதுராந்தகம் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 6-ம் தேதி, இத்தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இத்தேர்தலில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட மரகத குமரவேலுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அவர் இன்று தமது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார். முன்னதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்திடம் ஆசி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், 500க்கும் மேற்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் ஊர்வலமாகச் சென்று மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் நரேந்திரனிடம் தனது வேட்புமனுவைச் சமர்ப்பித்தார்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மரகதம் குமரவேல் கூறுகையில், "மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு நன்றி. தேர்தல் பிரசாரம் தொடங்கியுள்ளது. இதில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் மாவட்டச் செயலாளர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்டச் செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று வருகின்றனர்.

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்
மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவும், திமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக எங்களிடம் எந்த ஆலோசனையும் நடத்தப்படவில்லை. அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம். கட்சியில் இருந்தபோதே சமூக வலைதளங்களில் என்னை மிகவும் அவதூறாக விமர்சித்தனர். ஒரு பெண் என்றுகூட பார்க்காமல் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. 22 ஆண்டுகள் கட்சிக்காக உழைத்த நிலையில் அங்கு எனக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டது.

மதுராந்தகம் தொகுதியில், அரசு கலைக் கல்லூரி, சித்தர்காடு மேம்பாலம், கூடுதல் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் நீண்டகாலமாக நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன. சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியைத் தவிர தொகுதிக்கான முக்கியமான திட்டங்கள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. நான் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற காரணத்தால் திமுக அரசு, மதுராந்தகம் தொகுதியை புறக்கணித்தது.

தொகுதி மக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் நலனுக்காகவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளேன். தற்போது தேர்தல் பிரசாரம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மக்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று வருகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

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திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதி மக்களை எப்படி சந்தித்தார் என்பது பொதுமக்களுக்கே தெரியும். மழை வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டபோதுகூட ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகுதான் அவர் வந்தார். அப்போது பொதுமக்களே அவரை விரட்டியடித்த சம்பவங்களும் நடந்தன. எனவே இந்தத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் மக்கள் அவரை நிராகரிப்பார்கள்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ள வாக்குறுதிகளையும், தமிழ்நாடு அரசின் சாதனைகளையும் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி பிரசாரம் நடைபெறும். ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் ஒரே நேரத்தில் நிறைவேற்ற முடியாவிட்டாலும், படிப்படியாகவே அவை நிறைவேற்றப்படும். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் மட்டுமே மக்களுக்கான ஆட்சியை வழங்க முடியும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

தவெக வேட்பாளர் வேட்புமனு
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