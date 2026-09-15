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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்; நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன் வேட்பு மனு தாக்கல்

இந்த முறை மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நிச்சயம் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன்
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 7:48 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலையொட்டி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகிராமன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுராந்தகம் தனித் தொகுதியில், அதிமுக சார்பில் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற்ற நிலையில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதைத்தொடர்ந்து அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தனித் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அடுத்த மாதம் 6 ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பை அடுத்து கடந்த 9 ம் தேதி முதல் வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியது.

இந்த சூழலில், இன்று (செப்டம்பர் 15) நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜானகிராமன் மதுராந்தகத்தில் உள்ள வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "2026 சட்டமன்ற தேர்தலால் அரசுக்கு இழப்புதான் ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் உடனடியாக பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டார்.

இதனால் மக்கள் வரிப்பணம்தான் வீணாகிறது. மீண்டும் அவர் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அவரால் எப்படி வாக்கு கேட்க முடியும்? எதை வைத்து வாக்கு கேட்பார்? மக்களுக்கு இப்படி நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டு எப்படி இவர்கள் மீண்டும் வெற்றி பெறுவார்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் என்பதால் அவருக்கு ஆதரவாக காவல் துறை செயல்படுகிறது. குறிப்பாக எங்கள் வாகனத்தை உள்ளே அனுப்பாமல் வெளியே தடுத்து நிறுத்தினர். ஆனால், தற்போது ஆளுங்கட்சி சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேலின் காரை மட்டும் எப்படி உள்ளே அனுமதித்தார்கள் என தெரியவில்லை. எங்கள் தரப்பில் ஐந்து பேரை மட்டுமே அனுமதித்த நிலையில், மரகதம் குமரவேல் தரப்பில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது எப்படி?" என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பினார்.

தொடர்ந்து, "இந்த முறை மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நிச்சயம் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம்" என அவர் நம்பிக்கைத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
TN BY ELECTION
NTK CANDIDATE JANAKIRAMAN
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