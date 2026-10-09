மதுராந்தகத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் த.வெ.க - இடைத் தேர்தல் முடிவுகள் நேரலை
மதுராந்தகத்தில் காலை 8 மணிக்கு இடைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் தற்போது
Published : October 9, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: தமிழகமே பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதல் சுற்றின் முடிவில் தவெக 960 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
3ஆம் சுற்று நிலவரம்
3ஆம் சுற்றில் தவெக 2997 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதன்படி தவெக 11,859 வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறது. அதிமுக 8862 வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறது. அதிமுக 6759 வாக்குகள் பெற்றிருக்கின்றன.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: 2வது சுற்று முடிவில் தவெக முன்னிலை #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakambyelection2026 | #tvk | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/EaatUgDNBK— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
2-ஆம் சுற்றிலும் தவெக முன்னிலை
இரண்டாவது சுற்றில் தவெக 4461 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது. திமுக 2856 வாக்குகளும், அதிமுக 2458 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன. நாதக, சிபிஎம் மற்றும் சுயேச்சை கட்சிகள் ஒரு வாக்கு கூட பெறவில்லை. இதுவரையிலான நிலவரப்படி, தவெக 4461 வாக்குகளும், திமுக 2856 வாக்குகளும், அதிமுக 2458 வாக்குகளும், கம்யூனிஸ்ட் 70 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் 154 வாக்குகளும் பெற்றிருக்கின்றன.
முதல் சுற்று விவரம்
மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்திருக்கிறது. அதன்படி, தவெக 3,571 வாக்குகளும், திமுக 2,611 வாக்குகளும், அதிமுக 2078 வாக்குகளும், சிபிஎம் 70 வாக்குகளும், நாதக 154 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன. இதன்படி, முதல் சுற்று முடிவில் தவெக 960 வாக்குகள் முன்னிலை வகிக்கிறது.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: முதல் சுற்றில் முன்னிலை வகிக்கும் தவெக #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakambyelection2026 | #tvk | #DMK | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/CY8BLzWzbM— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் மொத்தம் 931 பேருக்கு தபால் வாக்கு செலுத்தும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதில் 480 பேர் மாற்றுத்திறனாளிகள், 451 பேர் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள். இதில் மொத்தம் 43 தபால் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இரண்டு மேஜைகளில் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. அதில் ஆரம்பத்தில் தவெக 3571 வாக்குகள் பெற்று முன்னணி வகிக்கிறது. திமுக 35 வாக்குகளும், அதிமுக 17 வாக்குகளும் பெற்றிருக்கின்றன.
மதுராந்தகம் சட்டப் பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை #madurantakam | #byelection2026 | #madurantakamelection2026 | #tvk #ETVBharatTamilNadu https://t.co/duqTMAT375— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 9, 2026
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள்
கடந்த 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தேர்தல் முடிவு வெளியான சில நாட்களிலேயே தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர்.
இதேபோன்று கரூர், பெருந்துறை, விராலிமலை, அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் வென்ற அதிமுக உறுப்பினர்களும் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர்.
மேலும், இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய்யும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால் பொதுதேர்தல் நடைபெற்ற அடுத்த சில வாரங்களிலேயே 7 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளை தவிர மற்ற 5 தொகுதிகளில் தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால், அந்த தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, தேர்தல் வழக்கில் சிக்காத மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைதேர்தல் அறிவிப்பை, தேர்தல் ஆணையம் கடந்த மாதம் அறிவித்தது. அதன்படி, இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் ஆளும் தவெக சார்பில் மரகதம் குமரவேல் வேட்பாளராக போட்டியிட்டார்.
|நேரலை மதுராந்தகம், தாராபுரம், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் - யாருக்கு சாதகமாக இருக்கப்போகிறது?
இவர் ஏற்கனவே கடந்த சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் இதே தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக சார்பில் பரந்தாமன் களமிறக்கப்பட்டார். அதிமுக சார்பில் கணிதா சம்பத், சிபிஎம் சார்பில் சுகந்தி, நாதக சார்பில் ஜானகிராமன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்கள் உட்பட மொத்தம் 27 வேட்பாளர்கள் மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட்டனர்.
முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகிய தலைவர்கள் மதுராந்தகத்தில் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர்.
காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதலே பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர். மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் 86.26 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் 93.22 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இடைத்தேர்தலில் வாக்கு சதவீதம் வெகுவாக குறைந்திருந்தது.
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தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: நேரலை தகவல்கள்
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: லைவ் அப்டேட்ஸ்