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மதுராந்தகம் கோட்டையை தக்க வைக்குமா அதிமுக? - இடைத்தேர்தலில் மீண்டும் களமிறங்கும் மரகதம் குமரவேல்?

மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்களே அதிகம். இருந்தாலும், இளம் வாக்காளர்களே இடைத்தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மதுராந்தகம்
மதுராந்தகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 10:50 PM IST

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-BY சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: முதல்முறையாக இடைத்தேர்தலை சந்தித்து தமிழக அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது மதுராந்தகம் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதி.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ்.ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை), பி.சத்யபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்), சி.விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை), எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (கரூர்) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, த.வெ.க.வில் இணைந்தனர்.

இதில், தேர்தல் வழக்கு இல்லாத தாராபுரம், மதுராந்தகம் ஆகிய இரு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் வரும் அக்.6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தற்போது அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் மதுராந்தகம் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்ற அக்கட்சியும், அங்கு த.வெ.க. யாரை வேட்பாளராக களமிறக்க உள்ளது என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இதற்கிடையே, குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றியை நழுவவிட்ட திமுக 'சைலண்டாக' தேர்தல் வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதனால், அரசியல் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கிவிட்டது.

முதல்முறையாக இடைத்தேர்தல்

இதை ஒரு சாதாரண இடைத்தேர்தலாக கடந்து போக முடியாது. ஏனென்றால், தவெக ஆட்சிக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனதில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கிடைத்த வாக்குகளை அரசியல் கட்சிகள் தக்க வைப்பார்களா? அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கி யாருக்கு செல்லும்? மரகதம் குமரவேலின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? ஓட்டு யாருக்கு போகப்போகிறது? என பலதரப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் தேர்தலாக மாறியுள்ளது.

அதேபோல, இத்தொகுதியில் இதுவரை இடைத்தேர்தலே நடந்தது இல்லை. அதன்படி முதல்முறையாக இடைதேர்தலை சந்திக்க உள்ளது.

மதுராந்தகம் தொகுதி ஒரு பார்வை

'குட்டி சென்னை' என்றழைக்கப்படும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மொத்தம் 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. அதில், சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது மதுராந்தகம் தொகுதி.

இங்கு கருங்குழி மற்றும் அச்சரப்பாக்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய நகர்ப்புற பேரூராட்சிகள்; மதுராந்தகம் மற்றும் அச்சரப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளும் உள்ளன. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் தெற்கு பகுதிகளுடன் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களை இணைக்கும் முக்கிய போக்குவரத்து பகுதி. என்ன இருந்தாலும், விவசாயமே மதுராந்தகம் தொகுதியின் முக்கிய தொழில்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.

மேலும், ஏரி சீரமைப்பு, பாசனை கால்வாய்கள், குடிநீர் ஆதாரம், போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் ஆகியவையே இப்பகுதி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

சுமார் 2,37,604 வாக்காளர்கள் இருந்த இத்தொகுதியில், எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,03,943 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,07,388 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 64 பேரும் என மொத்தமாக 2,11,295 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதன்படி, 26,309 வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்களே அதிகம். இருந்தாலும், 4,958 இளம் வாக்காளர்களே இடைத்தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மதுராந்தகம் தொகுதி தேர்தல் வரலாறு

அதிமுகவின் கோட்டையாக திகழும் மதுராந்தகம் தொகுதியில், இதுவரை அதிமுக 7 முறையும், திமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதன்படி, கடந்த 2021-ல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளர் மல்லை சத்யாவை 3,600 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

மரகதம் குமரவேல், 2014ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 5 ஆண்டுகாலம் எம்.பி-யாகவும் இருந்துள்ளார். தொடர்ந்து, 2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதால், அவருக்கான தனிப்பட்ட செல்வாக்கு பெருகியது. இதையடுத்து 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், மதுராந்தகம் அதிமுகவின் கோட்டை என்பதை பதிவு செய்தார்.

இதில், அதிமுக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேல் 69,284 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளர் எழில் கேத்ரின் 62,090 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளர் அம்லு பொன்மலர் 59,838 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளர் ஜானகி ராமன் 4,950 வாக்குகளும் பெற்றனர். முதல் 3 இடங்களில் உள்ள வேட்பாளர்களின் வாக்குகளில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்பதால், இந்த 2026 இடைத்தேர்தல் மீண்டும் விறுவிறுப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

மரகதம் குமரவேல் வெற்றி முதல் ராஜினாமா வரை

2026 தேர்தலின் மூலம் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், சில வாரங்களிலேயே எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது. தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் நடத்தப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது அதிமுக எம்.எல்.ஏ மரகதம் குமாரவேல் உள்ளிட்ட சில எம்எல்ஏக்கள் அக்கட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இதனால், அதிமுக கொறடா உத்தரவை மீறியதாக, மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அது நடந்த சில நாட்களிலேயே மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்ட 6 எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது பதவியை வரிசையாக ராஜினாமா செய்து, தவெகவிற்கு தாவினர்.

அப்போது "அதிமுக, திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைப்பதை தாங்கள் விரும்பவில்லை என்றும், தொகுதி மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு முடிவெடுத்ததாகவும் மரகதம் விளக்கம் அளித்தார்.

இந்நிலையில், இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பாக மீண்டும் மரகதம் குமரவேலே களமிறங்குவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தவெக என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவுகிறது.

அதிமுகவின் அடுத்த வியூகம்?

மதுராந்தகம் தொகுதியை தக்க வைத்திருந்த எம்.எல்.ஏ கட்சி மாறியுள்ளதால், அத்தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது அதிமுக. குறிப்பாக, ‘மதுராந்தகம் எப்போதும் அதிமுகவின் கோட்டை’ என்ற பிம்பத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால், கட்சியில் இருந்து விலகிய மரகத குமரவேல், தனியாக தவெகவில் இணையவில்லை. அதிமுக ஆதரவாளர்கள் பலரை தன்னுடன் அழைத்து சென்றது பெரும் சவாலாக மாறும்.

இதனால், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கனிதா சம்பத் உள்ளிட்ட சிலர் முக்கிய நபர்களின் பெயர்கள் வேட்பாளரின் பட்டியலில் உள்ளதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேவேளையில், உள்ளூரை சேர்ந்த முக்கிய புள்ளிகளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அதிமுகவினர் இடையே எழுந்துள்ளது.

மீண்டும் கை கொடுக்குமா திமுகவின் கணக்கு?

2026 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் அம்லு பொன்மலர் 59,838 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். வெற்றிக்கு 9,446 வாக்குகள் மட்டுமே வித்தியாசம். இந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக-தவெகவின் வாக்குகள் பிரியும் பட்சத்தில், அது திமுகவுக்கு சாதகமாக அமையுமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

திமுக கூட்டணி பலத்தை வைத்தே 59 ஆயிரம் வாக்குகள் தான் பெற்றது என்ற சூழலில், தற்போது பல கூட்டணி கட்சிகள் விலகிவிட்டது. இதனால், நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் மதுராந்தகம் தொகுதியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் திமுக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

மரகதம் குமரவேல் த.வெ.க-வுக்கு பலமா - சவாலா?

தவெகவை பொறுத்தவரை மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஏனென்றால், இத்தொகுதியில் முதல்முறையாக களம் கண்ட த.வெ.க வெறும் 7,194 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே தோல்வியை தழுவியது. தற்போது தவெகவில் இணைந்துள்ள மரகதம் குமரவேல் மீண்டும் களமிறங்கினால், அவருடைய தனிப்பட்ட செல்வாக்கும், த.வெ.க வாக்குகளும் ஒன்றிணைய வாய்ப்புள்ளது.

மேலும், ஆளும்கட்சியாக இருக்கும் தவெகவின் நிர்வாக செல்வாக்கு, புதிய வாக்காளர்கள், ஜென்-சி ஆதரவு என அனைத்தும் தவெகவுக்கு பலமே. இருந்தாலும், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்குகள் முழுமையாக மரகதம் குமரவேலுக்கு செல்லுமா என்பதுதான் மிகப்பெரிய சவால். இதற்கு தேர்தல் முடிந்தால் தான் விடை தெரியும்.

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இளம் வாக்காளர்கள் யார் பக்கம்?

2026 தேர்தலில் முதல் மூன்று கட்சிகளுக்கு இடையே வாக்குகள் நெருக்கமாக இருந்ததால், இடைத்தேர்தலில் இளம் தலைமுறையினரின் வாக்குகள் கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக, இளைஞர்களை முக்கிய ஆதரவு தளமாக தவெக கருதும் சூழலில், 4,958 இளம் வாக்காளர்கள் எந்த கட்சியை நோக்கி நகர்வார்கள் என்பது பிரச்சாரத்தில் வரும் அறிவிப்பில் தான் தெரியும்.

பிரச்சினைகளும், எதிர்பார்ப்பும்

மதுராந்தகம் தொகுதியை பொறுத்தவரை மதுராந்தகம், வீரராகவன் ஏரி சீரமைப்பு, பாசன வசதிகள், விவசாயம், குடிநீர், போக்குவரத்து மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகளாக உள்ளன. மதுராந்தகம் ஏரி விவசாயத்துக்கு முக்கிய ஆதாரமாகதால், அதன் சீரமைப்பு பணிகள் மற்றும் பாசன வசதிகள் குறித்து விவசாயிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கு தொலைதூர மருத்துவமனையை நாட வேண்டிய நிலை, போதிய பேருந்து வசதியின்மை பாசன கால்வாய் பிரச்சனைகள் உள்ளிட்டவை முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், இளைஞர்கள் வேலை தேடி சென்னை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

அக்டோபர் 6 தேர்தல்

  • வேட்பு மனு தாக்கல் தொடக்கம் - செப்.9
  • வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி நாள் - செப்.16
  • வேட்பு மனு பரிசீலனை - செப்.17
  • வேப்பு மனு திரும்ப பெற கடைசி நாள் - செப்.19
  • தேர்தல் நாள் - அக்.6
  • வாக்கு எண்ணிக்கை - அக்.9

சூடுபிடித்துள்ள களம்

இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மதுராந்தகம் தனி தொகுதியில் தேர்தல் பணிகள் தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளன. செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள், பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், பேனர் மற்றும் சுவர் விளம்பரங்கள், தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பு அனுமதி பெறும் நடைமுறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொது இடங்களில் உள்ள அரசியல் கட்சி பேனர், போஸ்டர், சுவர் விளம்பரங்களை அகற்றும் பணியும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மேலும் தேர்தலை அமைதியாகவும், நேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணைய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டுமென் மாவட்ட ஆட்சியர் வீரப்பன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

யார் வசம் செல்லும் மதுராந்தகம் தனி தொகுதி?

2026 பொதுத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் சில வாரங்களிலேயே பதவி விலகியதால், இடைத்தேர்தல் சந்திக்கும் மதுராந்தகம், தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. யாருக்கு வெற்றி என்ற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி மக்கள் தீர்ப்பு எழுதவுள்ளனர்.

TAGGED:

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தனி தொகுதி
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