மதுராந்தகம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடக்கம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அம்லு பொன்மலர், அதிமுக தரப்பில் மரகதம் குமாரவேல், நாதக-வின் ஜானகி ராமன், தவெக-வின் எழில் கேத்ரின் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:50 AM IST
மதுராந்தகம் (செங்கல்பட்டு): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
கடந்த 2019-ல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம், சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது. இதில், சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது மதுராந்தகம் தனி தொகுதியாக உள்ளது.
இத்தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,04,496 ஆண் வாக்காளர்களும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,08,078 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 65 பேரும் என மொத்தமாக 2,12,639 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 85.40% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் மட்டும் 92.30% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
அந்த வகையில், கடந்த 2026 தேர்தலில் திமுக சார்பில் அம்லு பொன்மலர், அதிமுக சார்பில் தற்போதைய சிட்டிங் எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், தவெக சார்பில் எழில் கேத்ரின் மற்றும் நாதக சார்பில் ஜானகி ராமன் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 9 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அதேபோல, 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேல் 86,646 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட MDMK வேட்பாளர் மல்லை சத்யாவை (83,076) 3570 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். நாதக வேட்பாளர் சுமிதா 9,293 வாக்குகளும், தேமுதிக என். மூர்த்தி 2,137 வாக்குகளூம், மநீம தினேஷ் 1,488 வாக்குகளூம் வாங்கிய நிலையில் நோட்டாவுக்கு மட்டும் 1,371 வாக்குகள் வந்திருந்தது.
மதுராந்தகம் தொகுதியை பொறுத்தவரை, முறையான பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் இல்லாதது சுகாதாரச் சீர்கேட்டிற்கு வழி வகுப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். குடிநீர் விநியோகத்தில் உள்ள சீரற்ற தன்மை மற்றும் கிராமப்புற உட்புறச் சாலைகளின் மோசமான நிலை போன்றவை முக்கியப் புகார்களாக உள்ளன. பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், இளைஞர்கள் வேலை தேடி சென்னை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
|மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|மரகதம்
|அதிமுக
|2016
|புகழேந்தி
|திமுக
|2011
|கனிதா சம்பத்
|அதிமுக