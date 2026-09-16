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மதுராந்தகத்திற்கு இதுவரை என்ன செய்துள்ளேன்? சாதனைகளை பட்டியலிட்ட அதிமுகவின் கணிதா சம்பத்

மை கூட காயாத நிலையில் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலில் நிற்பது நியாயமற்றது என தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் மறைமுகமாகச் சாடினார்.

அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் வேட்பு மனுத்தாக்கல்
அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் வேட்பு மனுத்தாக்கல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 4:47 PM IST

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செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் கணிதா சம்பத், வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்து வெற்றி பெறுவேன் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் கணிதா சம்பத், இன்று (செப்.16) எம்ஜிஆரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள், படைச்சூழ ஊர்வலமாகச் சென்று தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் நரேந்தரிடம் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத், "கடந்த 2001 முதல் 2006 வரை திருப்போரூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், 2011 முதல் 2016 வரை மதுராந்தகம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளேன்.

நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காலகட்டத்தில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் புதிய நீதிமன்ற வளாகம் கட்டப்பட்டது. சேதமடைந்த நிலையில் இருந்த வட்டாட்சியர் அலுவலக கட்டிடம் மறுசீரமைக்கப்பட்டது.

அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி
அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மழைக் காலங்களில் கிராம மக்கள் செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரம்மப்பட்ட கத்திரிச்சேரி பகுதியில் புதிய பாலமும், சித்தாமூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட தண்டரைப்பேட்டையில் புதிய பாலமும் அமைக்கப்பட்டது.

எண்டத்தூரில் மருத்துவமனை கட்டப்பட்டது. ஜமீன் எண்டத்தூரில் உள்ள மருத்துவமனை 30 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனையாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது. விவசாயிகளின் பயன்பாட்டுக்காக பல்வேறு இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டன.

ஒருங்கிணைந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைப் பிரித்து செங்கல்பட்டு தனி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் மக்கள் தங்களுடைய குறைகளைத் தீர்க்க காஞ்சிபுரம் வரை செல்ல வேண்டிய சிரமம் நீங்கியது.

மக்களின் வரிப்பணத்தில் தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. ஒரு கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு மக்களின் வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுவிட்டு, பதவியை ராஜினாமா செய்து வேறு கட்சியில் இணைவது மக்களிடம் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தாது. வாக்களித்த மக்களின் மை கூட காயாத நிலையில் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலில் நிற்பது நியாயமற்றது.

அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் பிரச்சாரம்
அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத் பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுக அரசு செய்த சாதனைகளையும், எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்படுத்திய திட்டங்களையும், மக்கள் நன்கு அறிவார்கள். தொகுதி மக்கள், அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினரின் ஆதரவுடன் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்டு இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறேன். நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன்" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து, பிரச்சார வாகனத்தில் சென்ற கணிதா சம்பத், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

இதையும் படிங்க: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு

TAGGED:

அதிமுக வேட்பாளர் கணிதா சம்பத்
மதுராந்தகத்திற்கு என்ன செய்தேன்
இடைத்தேர்தல்
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ADMK CANDIDATE KANITHA SAMPATH

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