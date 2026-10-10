'அன்புமணியன் வஞ்சக நடுநிலைமை' - இடைத்தேர்தல் முடிவு குறித்து கிருஷ்ணசாமி கூறியது என்ன?
இடைத்தேர்தல்களுக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படியெல்லாம் மூலைமுடுக்கெல்லாம் சென்று பிரச்சாரம் செய்த வரலாறு இதுவரை இல்லை என கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 10, 2026 at 12:32 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக சாதித்துவிடவும் இல்லை, திமுக, அதிமுக சாய்ந்து போய்விடவும் இல்லை என புதிய தமிழகம் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அன்புமணியின் முடிவை வஞ்சக நடுநிலைமை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக கிருஷ்ணசாமி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள அறிக்கையில், “மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக சாதித்து விடவும் இல்லை, திமுக, அதிமுக சாய்ந்து போய்விடவும் இல்லை.
தமிழ்நாட்டிற்கான சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் முடிவுற்று ஒரு மாதம் கூட ஆகாத நிலையில், ஆளுங்கட்சிப் பக்கம் சாய்ந்தால் ஆதாயமான பதவிகள் கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையில், இதுவரை ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிமுகவிலிருந்து தவெகவிற்கு தாவி உள்ளனர்.
39 இடங்களில் முதலமைச்சர் விஜய் பேரணி
இது அப்பட்டமான ’குதிரை பேரம்’ என்று அனைவராலும் விமர்சிக்கப்பட்டது. சட்டரீதியாக இந்த தேர்தலை நடத்த வழியில்லாத காரணத்தினாலே, தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகத்திற்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
கடந்த நான்கு மாத ஆட்சியில் குறிப்பிட்டு சொல்லக் கூடிய சாதனைகள் எதையும் ஆளும்கட்சி செய்யாத நிலையில், நடைபெறக்கூடிய இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான தவெக அவ்வளவு எளிதாக வெற்றி பெற முடியாது என்ற கருத்தை நாம் ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்தோம்.
அதற்கு ஏற்ப, அணி மாறிய இரண்டு வேட்பாளர்களும் தொகுதிக்குள் சென்ற இடமெல்லாம் பொதுமக்களின் எதிர்ப்புகளை சந்தித்தனர். கள நிலவரங்கள் நாளுக்கு நாள் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக சென்று கொண்டிருந்ததை அறிந்து கொண்ட முதல்வர் விஜய், மதுராந்தகத்தில் 39 இடங்களில் பேரணி நடத்தினார். தாராபுரத்தில் மிக குறைவாக வாக்குகள் பெறக்கூடும் என்ற மூலனூர் ஒன்றியத்தில் மாட்டு வண்டியை ஓட்டினார். முருங்கைக்காய் பறித்தார்.
அங்கிருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை சமுதாயத்தின் குலதெய்வக் கோயிலுக்கு சென்று விழுந்து விழுந்து சாமி கும்பிட்டார். பொதுவாக இடைத்தேர்தல்களுக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக் கூடியவர்கள் இப்படியெல்லாம் மூலைமுடுக்கெல்லாம் சென்று பிரச்சாரம் செய்த வரலாறு இதுவரை இல்லை. ஆட்சி பலம், அதிகார பலம், பண பலம் ஆகியவற்றை கொண்டு இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுவிட்டார்கள்.
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் நூலிழையில் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாகிவிட்டது
எனினும், தாராபுரத்தில் ஆறு சுற்றுகளில் அதிமுகவே முன்னிலை வகித்தது. அதிமுக இரண்டாவது இடத்தைப் பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டது. இரண்டாவது இடத்திற்கு வந்த திமுகவிற்கும், வெற்றி பெற்ற தவெகவிற்கும் இடையே வாக்கு வித்தியாசம் வெறும் 9,471 மட்டுமே. அதே போல மதுராந்தகத்திலும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை.
பொதுவாக இடைத்தேர்தல்களில் ஆளுங்கட்சி லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதே கடந்த கால வரலாறு ஆகும். எதிர்க்கட்சிகள் கடந்த தேர்தலில் சந்தித்த தோல்வி மனப்பான்மையிலிருந்து இன்னும் முழுமையாக மீண்டு வராதது; காலச் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப கள அளவில் ஒன்றுபடாமல் இருந்தது; உண்மையான நேச சக்திகளை இணைத்துக்கொண்டு செயல்படாதது ஆகியவை ஆளுங்கட்சிக்கு நூலிழையில் சாதகமாக அமைந்துவிட்டது.
எனவே, தவெக இடைத்தேர்தலில் சாதித்துவிட்டது என்று சொல்வதற்கு எதுவுமில்லை. கடந்த இரண்டு தேர்தல்களில் வாய்ச்சவடாலுடன் மாயாஜாலம் காட்டி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் ’பச்சோந்திகளாக’ மாறி எதிர்த்தரப்பிற்கு சென்ற பின்னரும் தனது வாக்குகளைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது திமுக சாய்ந்துவிடவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது.
இதன் மூலம் திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், மதிமுக, விசிக, ஐயுஎம்எல், கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் வாக்குகள் சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலிலேயே திட்டமிட்டு மடைமாற்றப்பட்டு விட்டன என்பது உறுதியாகி உள்ளது. யார் யாரால் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதும் வெட்டவெளிச்சமாகி உள்ளது. அதிமுகவைப் பொறுத்தமட்டிலும், பொதுத் தேர்தலில் முதலிடத்திலிருந்த அதிமுக இப்போது மூன்றாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.
வாரச்சந்தை போல் பனையூரில் கூடிய அதிமுகவினர்
தேர்தலுக்குப் பின்பு அக்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இடையே ஏற்பட்ட பிளவுகள், பலர் அணி மாறியது, ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை வாரச்சந்தையில் கூடுவது போல பனையூரில் முன் கேட் வழியாகவும் பின் கேட் வழியாகவும் தவெகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டது, மேல்மட்டத்தில் ஏற்பட்ட அதிகாரப் போட்டிகள், கள அளவில் பணியாற்ற போதிய தொண்டர்கள் இல்லாதது ஆகியவை அதனுடைய வாக்கு வங்கியை குறைத்ததோடு, மூன்றாவது இடத்திற்கும் தள்ளிவிட்டது.
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் அதிமுக கூட்டணியில் அல்வாவை போல ஒரு நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர் பதவியையும், 17 சட்டமன்றத் தொகுதிகளையும் பெற்ற அன்புமணி வஞ்சகத்தோடு நடுநிலைமை வகித்தது அதிமுகவிற்கு பெரிய பலம் இழப்பாகும். இந்தத் தேர்தலைப் பொறுத்தமட்டிலும் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பச்சோந்திகளையும், சந்தர்ப்பவாதிகளையும் பொதுவெளியில் நன்கே அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது.
விஜய்யின் பலவீனத்தை வெளிப்படுத்தி, தமிழகத்தில் உள்ள எதிர் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டியதற்குண்டான எச்சரிக்கையையும், எதிர்காலத்திற்கான சரியான அரசியல் களத்தையும் அமைத்து கொடுத்துள்ளது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.