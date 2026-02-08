'நாடு கடந்த காதலை போற்றுவோம்...' கனடா நாட்டு காதலியை கரம்பிடித்த மதுரை இளைஞர்!
மதுரை: கனடா நாட்டு பெண்ணுக்கும், மதுரை இளைஞருக்கும் பெற்றோர் முன்னிலையில் இன்று காதல் திருமணம் வெகு விமர்சையாக நடந்தது.
சென்னை பெருநகர காவல் தலைமையிட துணை ஆணையராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் முனைவர் ஆ.மணிவண்ணன். தற்போது உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மகன் தாமரைச்செல்வன் பொறியியல் படித்துவிட்டு கனடா நாட்டின் தெற்கு சிட்னியில் அமைந்துள்ள வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் மேலாளராக உள்ளார்.
இந்நிலையில், அங்கு காவல்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் ஸ்டீபன் கோக்ரன் மற்றும் ஆசிரியை மேரி கோக்ரன் ஆகியோரது மகள் கெல்சி கோக்ரன் மழலையர் ஆசிரியையாக பணி புரிந்து வருகிறார். தாமரைச்செல்வன் மற்றும் கெல்சி கோக்ரன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக காதல் புரிந்து வந்த நிலையில், இரு வீட்டாரின் ஒப்புதலோடு, இன்று மதுரை பசுமலையில் வெகு விமர்சையாக திருமணம் நடைபெற்றது.
கெல்சி கோக்ரனின் தாத்தா, பாட்டி ஆகியோர் 100 வயதுடையோர் என்பதால், கெல்சியின் பெற்றோர் கனடாவில் இருந்து இங்கு வர இயலவில்லை. இதனால் அவர்களும், அவர்களின் உறவினர்களும் திருமண நிகழ்வை கண்டு களிக்கும் வகையில் நேரலை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மணமகளின் பெற்றோர் சார்பில் பிரபல வழக்கறிஞர் வி.ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது துணைவியார் ஆகியோர் இருந்து திருமண சடங்குகளை நிறைவேற்றிக் கொடுத்தனர்.
'நாடு கடந்த காதலை போற்றுவோம்'
இதுகுறித்து முன்னாள் காவல்துறை துணை ஆணையர் மணிவண்ணன் கூறுகையில், '' பாரம்பரியமாகவே எனது குடும்பம் தமிழக காவல்துறையில் பெரும் பங்காற்றி வருகிறது. இந்நிலையில் கனடா நாட்டின் காவல்துறை அதிகாரி ஸ்டீபன் கோக்ரன், எனது சம்பந்தியாக அமைந்தது காலத்தின் கட்டளையாக கருதுகிறேன். பொதுவாக தமிழர்கள் 'யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தின் பின்னணியை கொண்டவர்கள்.
அந்த அடிப்படையில் எனது மகனின் இந்த காதலை நாங்கள் ஒரு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு சீரும் சிறப்புமாக இந்த திருமணத்தை நடத்தி தந்துள்ளோம். பிள்ளைகளின் விருப்பம் தான் பெற்றோர்களின் விருப்பமாக இருக்க வேண்டும் என நான் நம்புகிறேன். மணமக்கள் இருவரும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து சமூகத்திற்கு அவர்களால் இயன்ற பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறேன். சாதி, மதம், இனம், மொழி, நாடு கடந்த காதலை போற்றுவோம்'' என்றார்.