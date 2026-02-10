ETV Bharat / state

ஒரு கை புரட்சி: தட்டச்சில் தடம் பதிக்கும் மாற்றுத் திறனாளி அபிதா

தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்நுட்ப தேர்வுகள் இயக்ககம் நடத்த இருக்கும் தட்டச்சுத் தேர்வில் பங்கேற்க இருக்கின்றேன் என்பதே எனக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கிறேன். இந்த முயற்சி என்னை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிச்சயம் ஒரு ஊக்கமாக அமையும்.

BY: இரா. சிவக்குமார்

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஓர் ஆற்றல் இருக்கின்றது. இதனை வெளிப்படுத்த உடல் 'ஊனம்' தடையாக இருக்கக் கூடாது. மாற்றுத் திறனாளிகளாலும் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை விதைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக ஒற்றை கையை வைத்துக்கொண்டு தட்டச்சு பயின்று சக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார் சாதனை பெண் ''அபிதா''

மாற்றுத்திறனாளிகளாலும் சாதிக்க முடியும்

தட்டச்சு பயிற்சி நிமித்தமாக மதுரைக்கு வந்திருந்த அபிதா என்கிற பெண்ணை எதிர்பாராத விதமாக சந்திக்க நேர்ந்தது. தட்டச்சு செய்வதற்கு கைகள் இரண்டும் மிக முக்கியமான ஆயுதம். ஆனால் ஒரு கை ஊனமுற்றிருந்த நிலையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் அபிதா மற்றவர்களை போல வேகமாக அதுவும் மிக தெளிவாக தட்டச்சு செய்கிறார். இவரால் எப்படி சாத்தியம்? என பேச்சு கொடுத்தோம்.

மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் தாலுகாவை ஒட்டி அமைந்துள்ளது மல்லபுரம் கிராமம். அருகில் உள்ள திருவள்ளுவர் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி பிசிக்ஸ் படித்து முடித்துள்ளார் அபிதா. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக திருமணம் நடைபெற்று தற்போது ஒன்றரை வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வில் வென்று அரசு பணியில் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கில் தன்னை தயார்படுத்தி வரும் அபிதா 2 வயதில் கட்டிலில் இருந்து கீழே விழுந்து, இடது கை பாதிக்கப்பட்டு செயலிழந்து போனதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த 6 மாதங்களாக ஒரே கையால் பயிற்சி

இதற்காக பல்வேறு மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொண்டும் தனது கை சரியாகவில்லை. ஆனாலும் உடல் பாதிப்பால் முடங்கிவிடாமல் உள்ளத்தின் துணிவால் சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படித்து முடித்த அடிபிதா தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு தட்டச்சு முதன்மை தகுதியாக உள்ளதை அறிந்து அதை கற்பதில் தீவிரம் காட்ட தொடங்கினார். இதற்காக அவர் எழுமலை காவல் நிலையம் அருகில் இயங்கும் சுமார் 38 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ரவி தட்டச்சு பயிற்சி பள்ளியை நாடியுள்ளார்.

அப்போது தட்டச்சு பயிற்சி பள்ளியின் உரிமையாளர் ரவி, 'தன்னம்பிக்கையும் மன உறுதியும் இருந்தால் போதும் சாதிக்க முடியும். உழைப்பு உங்களை வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்துக்கு அழைத்து செல்லும். எனவே, சாதிக்க துடிக்கும் உங்களுக்கு ஊனம் தடையல்ல' என்று அளித்த உத்வேகம் அளித்துள்ளார். இதனால், கடந்த 6 மாதங்களாக ஒரு கையால் தட்டச்சுப் பயிற்சி மேற்கொண்டு இயல்பாக மற்றவர்களோடு போட்டி போடும் அளவுக்கு தட்டச்சு இயந்திரத்தில் அபிதாவின் ஒற்றை கை விரல்கள் தடதடத்து தண்டவாள ரயில் ஓசையை நினைவூட்டுகின்றன.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு வெற்றி இலக்கு

இதுகுறித்து அபிதா கூறுகையில், ''வழக்கமாக தட்டச்சு லோயர் கிரேடு 10 நிமிடத்தில் அடிக்க வேண்டிய வேகத்தை 8இல் இருந்து 9 நிமிடங்களுக்குள் மிகக்குறைந்த பிழைகளோடு முடித்து விடுவேன். ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி பள்ளியில் நடக்கும் வேகத்தேர்வில் நூற்றுக்கு 80 மதிப்பெண்கள் பெற்று வருகிறேன். இந்த முறை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 தேர்வில் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என வைராக்கியத்தோடு எனது அம்மா வீட்டில் இருந்து தட்டச்சு பள்ளிக்கு வருகை தந்து நாள்தோறும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்.

நம்மால் இதனை சாதிக்க முடியுமா? என்ற தயக்கம் தொடக்கத்தில் இருந்தது. ரவி சார் அளித்த ஊக்கம் காரணமாக வருகின்ற பிப்ரவரி 13, 14 ஆம் தேதிகளில் தமிழக அரசின் தொழில்நுட்ப தேர்வு இயக்ககம் நடத்த இருக்கும் தட்டச்சுத் தேர்வில் பங்கேற்க இருக்கிறேன் என்பதே எனக்கு கிடைத்த வெற்றியாக பார்க்கிறேன். இந்த முயற்சி என்னைப் போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிச்சயம் ஒரு ஊக்கமாக அமையும். எழுமலை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இது ஒன்று தான் தட்டச்சு பயிற்சிப் பள்ளி என்பதால் ஆயிரக்கணக்கான கிராமத்து இளைஞர்கள், பெண்கள் இங்கே பயின்று முன்னேறியுள்ளனர். அவர்களைப் போல நானும் எனது லட்சியத்தை அடைவேன்'' என்று உற்சாகம் பொங்க கூறுகிறார் அபிதா.

அபிதா இலவசமாக கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு

இது பற்றி தட்டச்சு பயிற்சி பள்ளியின் உரிமையாளர் ரவி கூறுகையில், 'பல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அபிதா முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார். அவருடைய ஆர்வம் மற்றும் குடும்ப சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அபிதா இலவசமாக கற்றுக் கொள்ள அனுமதி அளித்துள்ளேன். தமிழ், ஆங்கிலத்தில் ஹையர் கிரேடு முடிக்கும் வரை அவருக்கு இங்கு பயிற்சிகள் இலவசமாகவே வழங்கப்படும். ஒரு கையால் தட்டச்சு செய்யும் அபிதா போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளை தமிழக அரசு ஊக்குவித்து, முன்னுரிமை அளித்தாலே பல மாற்றத்திறனாளிகள் நம்பிக்கையோடு அடியெடுத்து வைப்பார்கள்'' என்றார்.

தட்டச்சு பயிற்சிப் பள்ளிகளுக்கு வந்த ஆபத்து

தமிழ்நாடு தட்டச்சு மற்றும் கணினி பள்ளிகள் சங்க கூட்டமைப்பு செயலாளர் கருணாகரன் கூறுகையில், ''அண்மையில் மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கும் பல்வேறு தட்டச்சு பள்ளிகளில் காது கேளாத, ஒரு கை உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் படித்து தேர்வு பெற்று இருக்கிறார்கள். என்னுடைய பள்ளியில் ஒரு கையில் 3 விரல்கள் மட்டுமே இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் கூட தட்டச்சு பயின்று தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே ஊனம் ஒரு தடை இல்லை என்பது தான் இதில் உள்ள செய்தி. இதைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு வருகின்ற 2027 ஆம் ஆண்டுடன் தட்டச்சு பள்ளிகளை கணினி பயிற்சி பள்ளிகளாக மற்றும் முயற்சியை கைவிட வேண்டும்.

கணினி பயிற்சிப் பள்ளிகள் ஒருபுறம் இயங்கினாலும் மறுபுறத்தில் தட்டச்சு பள்ளிகளும் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டும் இன்றி பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது தட்டச்சுத் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். கணினிகளை கையாள்வோர் கூட முறையான தட்டச்சு பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டால் அவர்களது வேலை மேலும் எளிதாகும். எனவே தமிழக அரசு இந்த வேண்டுகோளுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும்' என்கிறார்.

வாழ்வில் சாதிக்க ஊனம் ஒரு தடையே இல்லை

ஈ டிவி பாரத் ஊடகத்திற்காக நாம் எழுமலை தட்டச்சு பயிற்சி பள்ளிக்கு சென்று இருந்த போது ''மாதிரி தேர்வு'' நாள் என்பதால் நம்மிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தபோதே நேரம் பார்த்து பயிற்சியாளர் 'ஸ்டார்ட்' என்று உத்தரவிட அடுத்த நொடி அந்த வளாகமே அதிரும் வகையில் தட்டச்சு பொறிகளில் ஒவ்வொருவரின் விரல்களும் விசையை தட்ட 'தடதடவென' பறந்தது ''மாதிரித் தேர்வு''. அவர்களில் ஒருவராக அபிதா தனது ஒற்றை கையில் உள்ள நான்கு விரல்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி தனக்கான சாதனையை 'தட்டி' தூக்கிக்கொண்டு இருந்தார். 'சாதிப்பதற்கு ஊனம் ஒரு தடை இல்லை' என்பதை இதற்கு முன்னர் பலர் சொல்லி வைத்து சென்றிருந்தாலும், அதை 'அபிதா' நம் கண்முன்னே செயல்படுத்தி காட்டி வருவது தான் கை தட்டி வாழ்த்த வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது.

