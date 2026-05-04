மதுரை மேற்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மதுரை மேற்கு தொகுதியில் திமுகவின் ரகு பாலாஜி, அதிமுக செல்லூர் கே.ராஜு, நாதக-வின் விக்னேஷ் குமார், தவெக-வில் இருந்து எஸ்.ஆர்.தங்கப்பாண்டியன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 12:34 AM IST
மதுரை (மேற்கு): தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மதுரை மேற்கு தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மேற்கு, மேலூர், திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்டுள்ள நிலையில் மதுரை மேற்கில் யார் வெற்றி பெறூவார்கள் என வாக்காளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1967ஆம் ஆண்டு மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. அரசு ஊழியர்கள், தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் இந்த தொகுதியில் அதிகமாக உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் கடந்த 23ஆம் தேதி பொதுமக்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு படையாக திரண்டு வந்து வாக்களித்தனர். இந்த தொகுதியில் 1,35,052 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,40,452 பெண் வாக்காளர்களும், 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,75,516 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்
அதன்படி இந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 77.77 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 65.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது.
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் செல்லூர் கே.ராஜு, திமுக சார்பில் ரகு பாலாஜி, நாதக சார்பில் வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் குமார், தவெக சார்பில் எஸ்.ஆர்.தங்கப்பாண்டியன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகவும் பிரபலமான அறியப்படும் செல்லூர் ராஜூ, தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறை வெற்றி பெற முனைப்பு காட்டும் வகையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். எனினும் இந்த தொகுதியில் திமுக, அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
1967-க்கு பிறகு மதுரை மேற்கு சட்டப்பேரவை தொகுதி இதுவரை 12 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக மூன்று முறையும், அதிமுக 7 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், சிபிஐ ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சின்னம்மாளை செல்லூர் கே.ராஜு வெறும் 9,121 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதிமுகவின் கோட்டையாக விளங்கும் மதுரை மேற்கு தொகுதியில் செல்லூர் ராஜூவிற்கு மக்கள் அத்தியில் நற்பெயர் உள்ளது. மேலும் திமுக சார்பில் களமிறங்கியுள்ள ரகு பாலாஜியின் போதுமான அறிமுகமின்மை ஆகியவை அதிமுகவிற்கு வெற்றியை தேடி தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|செல்லூர் ராஜூ
|அதிமுக
|2016
|செல்லூர் ராஜூ
|அதிமுக
|2011
|செல்லூர் ராஜூ
|அதிமுக