"திமுகவில் தொடர்வதை கூட்டணி கட்சிகள் கசப்பாக நினைக்கிறார்கள்" - செல்லூர் ராஜு

525 வாக்குறுதியை கொடுத்துவிட்டு நிறைவேற்றாத திமுக போல நாங்கள் கிடையாது என செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார்.

செல்லூர் ராஜு
செல்லூர் ராஜு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 26, 2026 at 8:54 PM IST

மதுரை: திமுகவில் தொடர்வதை கூட்டணி கட்சிகள் கசப்பாக நினைக்கிறார்கள் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டு, வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவுக்கு கட்சியினர் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மேற்கு தொகுதியில் மக்களுக்கு ஆற்றிய பணிகள் குறித்து எடுத்துரைத்து, திட்டங்கள் மற்றும் மறைந்த எனது மகனின் பெயரால், நடத்திய நலத்திட்ட முகாம்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து எடுத்துரைத்து வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளேன். மக்கள் தான் எஜமானர்கள், மக்களை நம்பி என்னைக் களத்தில் நிறுத்தியுள்ளார். அதற்கு நன்றி” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “திமுகவில் அங்கம் வகிக்கின்ற இந்தியா கூட்டணியில் சிலர் அழுவார், சில சிரிப்பார் என்ற அடிப்படையில், பல தலைவர்கள் இன்று இருக்கிறார்கள். அந்த கூட்டணியில் தொடர்வதை கசப்பாக நினைக்கிறார்கள். திருமாவளவனின் இயக்கத்திற்கு குறைந்த தொகுதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். என்ன மனவலிமையோடு அவர் அதை எடுத்துக் கொண்டார் என தெரியவில்லை.

மதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ 2011-ல் ஜெயலலிதா அழைத்து 19 தொகுதியை கொடுக்கின்றோம் என்ற போது அவர் கேட்கவில்லை. மிகக் கோபமாக பேசியவர் தான். இன்று அந்த கட்சியில் இருக்கிறவர்களும் மிகவும் நொந்து போயிருக்கக் கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்க முடிகிறது. தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் கூட்டணியிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கின்ற அனைத்து கட்சியினரும் மகிழ்வோடு நம்முடன் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இபிஎஸ் நேற்றைய தினம் மயிலாப்பூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். எங்கெங்கு யார் நிற்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது” என்றார்.

முன்னாள் அமைச்சர்களின் தொகுதி கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற நிரூபரின் கேள்விக்கு, “210 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணி வெல்லும் என இபிஎஸ் தெரிவித்திருக்கிறார். அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் நிறைவேற்ற முடியும். கோவிட் காலகட்டத்தில் அரசுக்கு வருமானம் இல்லாத நிலையில் கூட சிறப்பான நிதி நிர்வாகத்துடன், சரியான முறையில் ஆட்சி செய்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

தேர்தல் அறிக்கையின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் தொகுப்போடு, ஆயிரம் ரூபாயும் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார். 525 வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டு நிறைவேற்றாத திமுக போல நாங்கள் கிடையாது. மக்களுக்கு அறிவித்த அனைத்து திட்டங்களையும் எங்களது ஈபிஎஸ் நிறைவேற்றிக் காட்டுவார். அனைத்து குடும்பத்தினருடைய நிலையை அறிந்து தேர்தல் அறிக்கை தயாரித்தவர்.

மதுரை மேற்குத் தொகுதியை கூடுதலாக கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில்,அமைச்சர் பி.மூர்த்தி பணி செய்து வருகிறார். ஆனால், நான் மக்களோடு மக்களாக இருக்கக் கூடியவன். அனைத்து மக்களுக்கான திட்டத்திற்கும் குரல் கொடுத்து கொண்டு வருவேன்” என்று செல்லூர் ராஜு உறுதியளித்தார்.

செல்லூர் ராஜு
SELLUR K RAJU
DMK ALLIANCE
MADURAI WEST AIADMK CANDIDATE
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

