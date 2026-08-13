சீரழிந்து வரும் மதுரையின் உயிர்நாடி... 'வைகையை நிச்சயம் மீட்டெடுக்க முடியும்' - நம்பிக்கை வார்த்தைகளை உதிர்க்கும் முனைவர் ஆனந்த்!
மொத்த வைகையையும் அரசாங்கம் மட்டுமே சரி செய்ய வேண்டும் என்பது முடியாத காரியம் என்கிறார் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஆனந்த்.
Published : August 13, 2026 at 8:00 AM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
'இதை மட்டும் செய்தால் போதும், வைகையின் அவலநிலையை மாற்றி, அதன் பழமை மாறாமல் மீட்டெடுக்க முடியும். இது வைகைக்கு மட்டுமன்றி, சென்னையில் ஓடும் கூவத்திற்கும் பொருந்தும்' என நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார் முனைவர் ஆனந்த்.
வளமிழக்கும் வைகை
கோயில் நகரம், தூங்கா நகரம், தொன்மையான மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாநகரம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் மதுரை அதிக வெப்ப நகரம் என்று உலகளாவிய பெயரைப் பெற்றிருக்கும் நேரத்தில், மற்றொரு புறம் மதுரையின் தொல் அடையாளமாகத் திகழும் வைகை மிகக் கடுமையான சீரழிவுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. வைகைக்குள் கொட்டப்படும் கழிவுகள், பெருகும் சீமைக்கருவேல மரங்கள், ஆகாயத்தாமரைகள், ஆங்காங்கே சுரண்டி அள்ளப்படும் மணல் என மதுரையின் ஜீவநடியான வைகை இருந்த இடமே தெரியாமல் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?
வைகையை வர்ணிக்கும் சிலப்பதிகாரம்
இன்றிலிருந்து ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்படும் வைகையோ நினைத்துப் பார்க்க முடியாத பேரழகுடன் திகழ்ந்துள்ளது. அதன் இரண்டு கரைகளிலும் ஓங்கி உயர்ந்து நின்ற மரங்களிலிருந்து உதிரும் மலர்களால், நதியின் மேற்புறம் ஆடையாகப் போர்த்தப்பட்டு, தண்ணீரே தெரியாத வண்ணம் ஓடிச் சென்றதாக 'இளங்கோவடிகள்' குறிப்பிடுகிறார்.
கண்ணகி-கோவலனோடு கவுந்தியடிகள் வைகையாற்றை படகின் மூலம் கடந்து செல்லும்போது, கண்ட காட்சிகளின் பதிவுதான் மேலே சொன்னவை.
'குரவமும் வகுளமும் கோங்கமும் வேங்கையும்
மரவமும் நாகமும் திலகமும் மருதமும்...'
-என்று செல்லும் அந்தப் பாடல் வரிகளோடு வைகையின் வனப்பை மனக்கண் முன் கொண்டு வந்தாலே போதும், இன்றைய வைகை எந்தளவுக்கு சீரழிந்துள்ளது என்பதை உணர முடியும்.
மேகமலைத்தொடர்
தென்னிந்தியாவின் குறிப்பிடத்தகுந்த ஆறுகளுள் வைகைக்கு முக்கிய இடம் உண்டு. அதிலும் குறிப்பாக, சங்க இலக்கியங்களால் அதிகம் பாடல் பெற்ற ஆறாக வைகை மட்டுமே திகழ்கிறது. மேகமலையிலுள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் தோன்றி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களை வளப்படுத்தி வருகிறது.
சுமார் 258 கி.மீ தூரம் பயணிக்கும் வைகையின் பாசனப்பரப்பு 7,031 ச.கி.மீ ஆகும். வைகை உற்பத்தியாகும் மேகமலைத்தொடர் சுமார் 42 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பினை கொண்டுள்ளது.
மலர்ப்போர்வையில் வைகை
இதுகுறித்து நறுங்கடம்பு மற்றும் மதுரை மரங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் கார்த்திகேயன் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "மதுரை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களுக்கு வைகைதான் ஒரே நீராதாரம். வைகை அப்போது எப்படி இருந்தது என்பதற்கான சான்றாக, 'புனலாறு அன்று பூம்புனலாறு' என்று சிலப்பதிகாரம் வைகையை போற்றும் இந்த ஒரு வரி போதும்.
நீரால் மட்டுமல்ல பூக்களால் நிறைந்த ஆறு என்பதுதான் இதன் பொருள். அதேபோன்று பரிபாடல் அழகிய பூக்களால் போர்வை போர்த்தியது போன்று உள்ளது என, 'அரி மலர் மீப் போர்வை' என்கிறது. கோவலனும், கண்ணகியும் வைகையை சிறிய புனை ஒன்றில் கடக்கும்போது, வைகையின் கரை மற்றும் ஆற்றுக்குள் வளர்ந்திருந்த மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் என 24 வகையான தாவரங்களை சிலப்பதிகாரம் பட்டியலிட்டுப் பாடுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, நாகம், வளை, அசோக மரங்கள் இருந்ததாகவும் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
அசோகமர சோலை
மதுரையில் கலித்தொகை அசோக மரங்கள் அடர்ந்த சோலை ஒன்று இருந்ததாகப் பதிவு செய்கிறது. நாகம், செண்பகம், வளை, அசோக மரங்களெல்லாம் பசுமை மாறாக்காடுகளில் வளரக்கூடியவை. நல்ல குளிர்ச்சி நிறைந்த பகுதிகளில்தான் இவை வளரும். மதுரையில் அசோக சோலையும், செண்பகம் மற்றும் வளை மரங்களும் இருந்தன என்றால், எந்த அளவிற்கு மதுரை குளிர்ச்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணிப் பார்க்கலாம்” என்றார்.
சீர்கெட்டுப் போன மணல் வளம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வைகையின் நீர்வளத்தை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறோம். ஆனால் அதன் மணல் வளம் மிகவும் சீர்கெட்டுப் போயுள்ளது. வைகை ஆறு மதுரை மாவட்டம் பரவை வரை மணலோடு சற்றுத் தூய்மையாக ஓடி வருகிறது. ஆனால் மதுரைக்குள் நுழைந்தவுடன் முற்றிலுமாக வைகையின் மணல் வளம் தொலைந்து போய் இருப்பதை காணலாம். மதுரையை கடந்து திருப்புவனம், மானாமதுரை பகுதிகளில் ஓரளவுக்கு மணல் இருப்பதால் அங்கு தண்ணீர் தெளிவாக ஓடுவதைக் காண முடியும்.
ஒருகாலத்தில் குளிர்ச்சியான நகர்
செண்பக மரங்களை மதுரை முழுவதும் நட்டு வளர்த்ததாலேயே ஒரு பாண்டிய மன்னன் செண்பகப் பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்டான் என வரலாறு குறிப்பிடுகிறது. கொடைக்கானல் போன்ற குளிர்ப்பகுதிகளில் வளரக்கூடிய செண்பக மரங்கள் மதுரையிலும் வளர்ந்திருக்கிறது. மக்களும், உயிர்களும் வாழ்வதற்கேற்ற குளிர்ச்சியான நகராகத்தான் ஒரு காலத்தில் மதுரையும், வைகையும் இருந்துள்ளன.
ஆனால், தற்போது நிலைமை தலைகீழாக மாறியுள்ளது. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைவிட தற்போது 3 டிகிரி வரை மதுரையில் வெப்பம் அதிகரித்துள்ளது. கடம்பவனம் என்று அழைக்கப்பட்ட மதுரையில் தற்போது விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய மரங்களே உள்ளன. குறிப்பாக, புதிய கடம்ப மரங்கள் இந்த மண்ணில் முளைப்பதில்லை. காரணம் மணற்பரப்பு, நீர்ப்பரப்பு, தட்பவெப்பம் ஆகியவை சீராக இருந்தால் மட்டுமே கடம்ப மரம் முளைக்கும் திறனைப் பெறும். மருத மரங்கள் நிறைந்திருந்த மதுரையில் தற்போது மருந்துக்கும்கூட அவை இல்லை” என்கிறார் வேதனையுடன்.
நிச்சயம் வைகையை மீட்டெடுக்க முடியும்
மதுரை ஒருபுறம் வெந்தணலில் தகிக்க, மறுபுறம் வைகையின் சீரழிவு நம்மை வேதனை கொள்ளச் செய்கிறது. இருந்தபோதும், வைகை ஆற்றை பாதுகாக்க வைகை நதி மக்கள் இயக்கம், மதுரை இயற்கை பண்பாட்டு அறக்கட்டளை போன்ற அமைப்புகளின் முன்னெடுப்புகள் நம்பிக்கை அளிக்கின்றன.
இந்நிலையில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக ஆற்றல், இயற்கை வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறையின் (Department of Energy, Natural Resources and Environment) பேராசிரியர் முனைவர் ஆனந்த், வைகை ஆற்றின் வளத்தை மீண்டும் பழமை மாறாமல் மீட்டெடுக்க இயலும் என்கிறார் நம்பிக்கையுடன்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், “மரங்கள் வளர்ப்பு, மண் வளம் மீட்பு, சூழல் பாதுகாப்பு என்ற அடிப்படையில் வைகை ஆற்றை மீட்பதற்கான பல்வேறு கருத்துக்கள் தற்போது வெளிப்படுகின்றன. ஆனால், இவைபோக வேறு சில பணிகளும் உள்ளன.
இதை செய்தால் போதும்
வைகை ஆற்றை மீண்டும் பழமை மாறாமல் மீட்டெடுக்க இயலுமா? என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள். ஏன் முடியாது? இதற்கு மூன்று துறைகளின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம். முதலாவதாக இன்ஜினிரியங் அடிப்படையில், வைகையாறு உருவாகும் வெள்ளிமலை பகுதியின் சூழல், மரங்கள், காடழிப்பு உள்ளிட்டவற்றுடன், அதன் நிலவியலின் தற்போதைய நிலை குறித்த முதன்மை ஆய்வு அவசியம்.
அத்துடன் வைகையில் நிலவும் உயிரியியல் சூழல் குறித்த விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுகளும் ஒருங்கிணைவது முக்கியம். சூழலியல் மறுசீரமைப்பும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்” என்றார்.
திடமான கொள்கை உறுதி
மேற்கண்ட செயல்முறைகளோடு மூன்றாவதாக பொதுமக்களின் பங்கேற்பும் மிகமிக அவசியம் என்ற பேராசிரியர் ஆனந்த், “பொறியியல், உயிரியியல் என்ற இரண்டும் பொதுமக்கள் பங்கேற்பு இன்றி சாத்தியமில்லை. தன் வீட்டில் உருவாகுகின்ற கழிவுகளை அங்கேயே பிரித்து, வைகையாற்றுக்குள் எந்தவொரு பிளாஸ்டிக் மற்றும் கட்டுமான பொருட்கள் கொட்டப்படக்கூடாது என்ற திடமான கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த நிலை வருஷ நாட்டில் தொடங்கி அழகன்குளம் வரை நிகழ வேண்டும். மொத்த வைகையையும் அரசாங்கம் மட்டுமே சரி செய்ய வேண்டும் என்பது முடியாத காரியம். வைகையின் பயணம் நிகழ்கின்ற ஒவ்வொரு கிராமமும், நகரமும் குப்பை மேலாண்மையில் அதிகபட்ச நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
மீண்டெழும் கூவம்
மேலும், யமுனை நதிக்கு அரசின் பல திட்டங்கள் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன. அதன் சீரமைப்பும் நேர்மறையாகவே உள்ளது. அதேபோன்று கூவத்துக்கும் பல திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணத்துக்கு, கூவத்தின் முகப்பில் அலையாத்திக் காடுகள் சிறப்பாக சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைக்காலங்களில் கூவத்திலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர் அனைத்தும் கடலுக்குள் செல்லும் வகையில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று கூவத்தின் மேல் பகுதியிலும் பல்வேறு பணிகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. வைகைக்கு கூறியதை போன்றே மக்கள் அடர்த்தி அதிகமுள்ள கூவத்திலும் மக்கள் பங்கேற்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் முனைவர் ஆனந்த்.