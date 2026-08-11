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நடிகை த்ரிஷா குறித்து ஆர்.பி. உதயகுமார் பேச்சு - மதுரை முழுவதும் ஒட்டப்பட்ட கண்டன சுவரொட்டிகள்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரையும், நடிகை த்ரிஷாவையும் தொடர்ச்சியாக தொடர்புபடுத்தி பேசி வரும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் மீது வழக்கு தொடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக மதுரை த்ரிஷா நற்பணி மன்றத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள்
ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 2:31 PM IST

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மதுரை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், நடிகை த்ரிஷாவையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யையும் ஒப்பிட்டு பேசியதை கண்டித்து மதுரை முழுவதும் த்ரிஷா நற்பணி மன்றம் சார்பாக ஒட்டப்பட்டுள்ள கண்டன சுவரொட்டிகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில் தூத்துக்குடியில் அதிமுக சார்பாக நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், 'காவிரி தண்ணீருக்காக போராடாமல் எங்கள் அண்ணி த்ரிஷாவுக்காக ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் போராட்டம் நடத்துகின்றன' என விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில், மதுரை மாநகர் முழுவதும் நடிகை த்ரிஷா குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளருமான ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, த்ரிஷா நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில் கண்டன சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

மதுரை த்ரிஷா நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சரத்குமார்
மதுரை த்ரிஷா நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சரத்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த சுவரொட்டிகளில், 'இருவரின் நட்பை கொச்சைப்படுத்தும் நோக்கில் பேசியது கண்டனத்துக்குரியது. ”யாகாவா ராயினும் நாகாக்க’ வேண்டும் என்ற குறளுக்கு ஏற்றவாறு பேசுவது தமிழ் மக்களின் மாண்பு. முன்னாள் அமைச்சரே, மாண்பு தவற வேண்டாம்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ”எங்கள் அன்பு அக்கா திரிஷாவை பற்றி யார் தவறாக பேசினாலும் எங்களால் ஏற்க முடியாது. மீறினால் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய நேரிடும்” என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதி மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆர்.பி. உதயகுமார், ”நடிகை த்ரிஷாவிற்கும் துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம்” என்ற பொருளில் உதயகுமார் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். உதயகுமாரின் இந்த கருத்து அப்போது அரசியல் விமர்சனமாக பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. விஜய், த்ரிஷா இருவரும் பல திரைப்படங்களில் இணைந்து நடித்திருப்பதால், அவர்களது நட்பு மற்றும் திரைத்துறை தொடர்பை மையமாக வைத்து சமூக வலைதளங்களில் ஏற்கனவே பல்வேறு விவாதங்கள் நிலவி வருகின்றன.

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இந்த விவகாரம் குறித்து மதுரை த்ரிஷா நற்பணி மன்றத்தின் தலைவர் சரத்குமாரை தொடர்பு கொண்டு பேசியபோது, ”முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சரையும், நடிகை த்ரிஷாவையும் தேவையின்றி தொடர்புபடுத்தி பேசி வருகிறார். அடுத்த கட்டமாக அவர் மீது வழக்கு தொடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் இறங்கி உள்ளோம்” என்றார்.

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