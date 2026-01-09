ETV Bharat / state

நடிகர் சூரி மற்றும் அமைச்சர்களின் காளைகளுக்கு மட்டும் எப்படி குலுக்கலில் டோக்கன் கிடைக்கிறது? திருநங்கைகள் வேதனை

கடந்த 4 ஆண்டுகளாக 20 காளைகளுக்கு விண்ணப்பித்தும் ஒன்றுக்கு கூட இதுவரை ஆன்லைன் டோக்கன் கிடைக்கவில்லை என திருநங்கைகள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

திருநங்கை கீர்த்தனா
திருநங்கை கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 9, 2026 at 8:46 PM IST

மதுரை: குலுக்கல் முறையில் டோக்கன் வழங்கப்படுவதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் நடிகர் சூரி மற்றும் அமைச்சர்களின் காளைகளுக்கு மட்டும் எப்படி குலுக்கலில் டோக்கன் வருகிறது என தெரியவில்லை என திருநங்கைகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

மதுரை மாவட்டத்தில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் 15ம் தேதி அவனியாபுரத்திலும், 16ம் தேதி பாலமேட்டிலும் மற்றும் 17ம் தேதி உலகப் புகழ் பெற்ற அலங்காநல்லூரிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறவுள்ளது.

இந்த 3 ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க காளைகள் மற்றும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம் ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, நேற்று முன்தினம் தொடங்கி நேற்று மாலை 5 மணி வரை ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இதனிடையே ஆன்லைன் டோக்கன் வழங்குவதற்கான குலுக்கல் முறை தேர்வு பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜல்லிக்கட்டு காளை உரிமையாளர்களான 20-க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் இன்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்தனர். அப்போது அவர்கள், தங்களுடைய காளைகளுக்கான அனுமதி டோக்கன்களை வழங்க ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

அந்த மனுவில், ''மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் 20க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் சொந்தமாக ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து வருகிறோம். போதிய கல்வி இல்லாத நிலையில் தாங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை மற்றும் பசு மாடுகளை வளர்த்து வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டி வருகிறோம். இந்நிலையில், மதுரை மண்ணில் நடைபெறக் கூடிய புகழ்பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளாக தங்களது காளைகள் போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளாக 20 காளைகளுக்கு விண்ணப்பித்தும் ஒரு காளைகளுக்கு கூட இதுவரை ஆன்லைன் டோக்கன் கிடைக்கவில்லை'' என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இது குறித்து 'நான் கடவுள்' திரைப்பட பிரபலமும், ஜல்லிக்கட்டு காளை உரிமையாளருமான திருநங்கை கீர்த்தனா பேசுகையில், ''எங்களது முன்னேற்றத்திற்காக சுயதொழில் செய்து இதுபோன்ற வீரமிக்க ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து வருகிறோம். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பல முறை மாவட்ட ஆட்சியர், அமைச்சர் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து மனு அளித்திருக்கிறோம், ஆனால் எங்களுக்கு இதுவரை ஒருமுறை கூட டோக்கன் கிடைக்கவில்லை.

கடந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது இரவு 2 மணி வரை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தங்கியிருந்த விடுதி முன்பாக காத்திருந்து அவரது காலில் விழுந்து டோக்கன் கேட்டோம், அப்போதும் கூட டோக்கன் கிடைக்கவில்லை. குலுக்கல் முறையில் டோக்கன் வழங்கப்படுவதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் நடிகர் சூரி மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு மட்டும் எப்படி குலுக்கலில் முதல் 50 மாடுகளுக்குள் டோக்கன் வருகிறது என தெரியவில்லை.

திருநங்கைகளான எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே கிடையாது. நான் திமுகவைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் என்றாலும் கூட திமுக ஆட்சியில் திருநங்கைகள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். திருநங்கைகள் என பெயர் மட்டும் வைத்திருக்கிறார்கள், ஆனால் எந்த முக்கியத்துவமும் எங்களுக்கு இல்லை. பாரம்பரிய மிக்க ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல ஆண்டுகளாக 8 ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து வருகிறேன். ஆனால் டோக்கன் கிடைக்காமல் போட்டிகளில் பங்கேற்காமல் இருப்பது மன வேதனையை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த ஆண்டும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான டோக்கன் கிடைக்கவில்லை என்றால் எங்களது ஆதார், ரேசன் கார்டு, திருநங்கைகள் அட்டை, வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்டவைகளை தீயில் எரித்துவிட்டு, காளைகளை விற்று விடுவோம். மீண்டும் நாங்கள் பழைய நிலைக்கு வீதியில் சென்று யாசகம் கேட்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம்'' என ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.

