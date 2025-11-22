மின்சாதன பொருட்கள் விற்பனை கடையில் திருட்டு: சிசிடிவி காட்சியால் சிக்கிய திருடர்கள்... நடந்தது என்ன?
Published : November 22, 2025 at 6:07 PM IST
மதுரை: மின்சாதன பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடையில் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த 4 பேரை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரியார் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள டவுன் ஹால் ரோடு கிளாஸ்காரத் தெருவில் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனியார் மின்சார பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. எப்போதும் இந்த இடம் மக்கள் நடமாட்டத்துடன் பரபரப்பாக காணப்படும்.
இந்த கடையின் உரிமையாளர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த முகேஷ், வழக்கம் போல் கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதியன்று இரவு 11 மணியளவில் அன்றைய தின வருமானமான ரூ.5 ஆயிரம் ரூபாயை கல்லாப் பெட்டியில் வைத்து விட்டு, கடையை அடைத்து விட்டு வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்.
இதனையடுத்து வழக்கம் போல் மறுநாள் காலை கடையைத் திறக்க வந்த போது அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. கடையின் ஷட்டர் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த முகேஷ் உள்ளே சென்று பார்த்த போது கல்லாப் பெட்டியில் இருந்த பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் துறையினர் தடயங்களைச் சேகரித்து சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை காவல் துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அதே கடையில் பணி புரிந்த நான்கு நபர்கள் இந்தக் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
இந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல், கடையின் ஷட்டரை உடைத்து விட்டு, மூன்று பேர் கடைக்கு வெளியே காவல் காத்திருக்க, மற்றொருவர் கடையின் உள்ளே சென்று பணத்தைக் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ள காட்சிகள் கண்காணிப்புக் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.
சம்பவம் குறித்த கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. மின் சாதன பொருட்கள் விற்பனை கடையில் நடந்த கொள்ளை தொடர்பாக குற்றவாளிகள் விரைவில் பிடிபடுவார்கள் என காவல் துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.