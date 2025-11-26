உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு: முதல்வரை சந்திக்க மதுரையில் இருந்து பேரணியாக புறப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து இன்று தொடங்கும் இந்த மோட்டார் வாகன பேரணி டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி சென்னையில் நிறைவடைகிறது.
Published : November 26, 2025 at 4:13 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 4:33 PM IST
மதுரை: உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கிய முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் மோட்டார் வாகனத்தின் மூலம் பேரணியாக கிளம்பியுள்ளனர்.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்து மதுரையில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நல்வாழ்வு சங்கத்தின் சார்பாக 10 பேர் கொண்ட குழுவினர் மோட்டார் வாகனத்தில் சென்னைக்கு பேரணியாக புறப்பட்டனர்.
இவர்கள், மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்த பின்னர் தங்களது பேரணியை தொடங்கினர். இது குறித்து தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் இளைஞர் மன்றத்தின் தலைவர் முத்து மகேஸ்வரன் அளித்த பேட்டியில், "கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு மாற்றுத் திறனாளிகளின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல்வாழ்வு சங்கம் சார்பில் ஒன்பது மாற்றுத்திறனாளிகள் சைக்கிள் பேரணியாக சென்று தமிழக அரசுக்கு மனு அளித்தோம்.
அந்த கோரிக்கைகளில் பலவற்றை அப்போதைய திமுக அரசு நடைமுறைப்படுத்தியது. அதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு கோரிக்கை விடுபட்டிருந்த நிலையில், அந்த கோரிக்கையை தற்போதைய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளார். இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக 15 பேர் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் குழுவினர் மோட்டார் வாகன பேரணியாக மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்னை செல்கிறோம். மாற்றுத்திறனாளிகளின் கோரிக்கைகளை சட்டமன்றத்திலும், நாடாளுமன்றத்திலும் நிறைவேற்றும் விதமாக நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டுவர முதல்வர் வலியுறுத்த வேண்டும்.
வேலைவாய்ப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஐந்து விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும். ரூ.1500 மற்றும் ரூ.2000 ஆக உள்ள மாதாந்திர உதவித் தொகையை முறையே ரூ.5000, ரூ.6000 ஆக உயர்த்தி தர வேண்டும். புதிதாக தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட தோழி விடுதியை போன்று மாற்றுத்திறனாளி ஆண்கள் பெண்களுக்கு மாவட்டம் தோறும் விடுதி அமைத்து தர வேண்டும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொழில்பேட்டையை அமைத்து தர வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 15 கோரிக்கைகளையும் இந்தப் பேரணியின் வாயிலாக முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்கிறோம்.
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து இன்று(நவ.26) தொடங்கும் இந்த மோட்டார் வாகன பேரணி டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி சென்னையில் நிறைவடையும். சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு வழியாக சென்னை சென்றடைகிறோம். இந்த பயணத்தின் நிறைவாக தமிழக முதல்வரை சந்திப்பது தான் எங்களது நோக்கம்" என்றார்.