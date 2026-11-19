மதுரை தனிஷ்க் கொள்ளை வழக்கில் போலீசாருக்கு உதவிய '4 ரியல் ஹீரோக்கள்' - 100 சிசிடிவிகளால் முடியாததை சாதித்த சாமானியர்கள்
ஒருபுறம் காவல் துறையினரின் தீவிர விசாரணை, மறுபுறம் சாமானிய மக்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு என இரண்டும் இணைந்ததன் விளைவாகவே பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கு விரைவாக முடிவுக்கு வந்தது.
Published : November 19, 2026 at 7:59 AM IST
- By இரா. சிவக்குமார்
சினிமா பாணியில் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கொள்ளை... முகத்தை மறைக்க முகமூடி, கைகளில் கையுறை... கண்காணிப்பு கேமராக்களில் சிக்காமல் இருக்க துல்லியமான முன்னேற்பாடுகள்... கொள்ளையடித்த நகைகளை பல்வேறு இடங்களில் மறைத்து வைத்துவிட்டு, பயன்படுத்திய தடயங்களையும் தீயிட்டுக் கொளுத்தி அழித்த முயற்சி... என பல்வேறு வழிகளில் காவல் துறையினருக்குப் போக்கு காட்டி வந்த இளைஞரை, இறுதியில் சாமானிய மனிதர்களின் விழிப்புணர்வே சிக்க வைத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டை அலற வைத்த நகைக்கடை கொள்ளை
மதுரை புறவழிச் சாலையில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கடந்த நவம்பர் 12-ம் தேதி அதிகாலை அரங்கேறிய கொள்ளை சம்பவம் தமிழ்நாட்டியே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
அன்று அதிகாலை, முழு முகமூடி மற்றும் கையுறை அணிந்து கொண்டு, கட்டுமானப் பணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த சாரம் மற்றும் லிப்ட் பராமரிப்புப் பகுதி வழியாக உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர், சுமார் 10 கிலோ தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வைர நகைகள் என மொத்தம் 11.384 கிலோ நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றார். இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.15 கோடி. ஆனால், நகைக் கடையிலோ அல்லது அருகில் உள்ள பகுதிகளிலோ உள்ள சிசிடிவிகளில் கொள்ளையனின் முகம் பதிவாகாததால், குற்றவாளி யார் என்பதைக் கண்டறிவதில் ஆரம்பத்தில் காவல் துறையினருக்கு பெரும் சவால் நீடித்தது.
கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபரைப் பிடிக்க மதுரை மாநகர காவல் துறையினர் 9 தனிப்படைகளை அமைத்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள், செல்போன் உரையாடல்கள், வாகனங்களின் நடமாட்டம் எனப் பல்வேறு தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களைச் சேகரித்து விசாரணை நடைபெற்றது. ஆனால், இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களை ஏற்படுத்தியதில் நான்கு சாமானிய மனிதர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானதாக அமைந்தது.
கொள்ளையன் யார் என்பதை அடையாளம் காட்டியது முதல், அவன் மறைத்து வைத்திருந்த நகைகளை மீட்பது, இறுதியில் அவனைக் கைது செய்வது வரை இந்த நான்கு பேரின் தகவல்களும் விசாரணைக்கு வலு சேர்த்தன.
1. 'ஒரே தொப்பி... கையில் டாட்டூ' - முதல் துப்புக் கொடுத்த நகைக்கடை ஊழியர்
நகைக்கடையில் பணியாற்றும் ஒரு ஊழியர் போலீசாருக்கு முதல் வெளிச்சத்தை காட்டினார். கொள்ளை நடப்பதற்கு முன்பு இரண்டு, மூன்று முறை ஒரு இளைஞர் கடைக்குள் வந்து சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சுற்றிப் பார்த்துச் சென்றதை அந்த ஊழியர் கூர்ந்து கவனித்துள்ளார்.
'அந்த இளைஞரின் நவடிக்கைகளும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. கொள்ளைச் சம்பவம் நடைபெற்ற பின்னர் காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையின் போது இதனை தெரிவித்தேன்' என்கிறார் அந்த கடை ஊழியர். அவர் அளித்த அடையாளங்களின் அடிப்படையில், கண்காணிப்பு கேமிரா பதிவுகளை காவல் துறையினர் மீண்டும் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது தான் நகைக்கடைக்கு முன்னதாக வந்து சென்ற 25 வயது இளைஞர் மீது காவல் துறையினருக்கு முதன் முதலாக சந்தேகம் வந்தது.
ஒரு நபரின் தோற்றத்தில் இருந்த சிறிய அடையாளங்களை கவனித்து நினைவில் வைத்திருந்த ஊழியரின் தகவல், பல கோடி ரூபாய் கொள்ளை வழக்கில் முதல் முக்கியத் திருப்பமாக அமைந்ததாக கூறுகின்றனர் காவல் துறையினர்.
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2. தடயங்களை எரிப்பதைப் பார்த்த மாடு மேய்த்தவர்
கொள்ளையடித்த பிறகு, தடயங்களை அழிப்பதற்காக நிஷாந்தும் அவரது தந்தை சுரேஷும் சேர்ந்து, கொள்ளையின் போது அணிந்திருந்த உடைகள், கையுறைகள் மற்றும் பொருட்களை மாடக்குளம் கண்மாய் அருகே உள்ள ஆள் நடமாட்டமில்லாத விவசாய நிலத்தில் வைத்துத் தீயிட்டு எரித்துள்ளனர். யாருக்கும் தெரியாமல் இதைச் செய்துவிட்டதாக அவர்கள் நினைத்தனர்.
ஆனால், அந்தப் பகுதியில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த சாமானியர் ஒருவர், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் துணிகள் எரிக்கப்படுவதையும், சிலர் சந்தேகத்திற்கிடமாக ஆட்டோவில் வந்து செல்வதையும் பார்த்து போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்ற ஆட்டோவின் சிசிடிவி காட்சிகளைப் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அதன் மூலம் தான், நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ் மற்றும் காதலியான இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் மீனாட்சி ஆகியோர் சிக்கினர். மேலும், மாடக்குளம் பகுதியில் மண்ணுக்குள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான 5 கிலோ நகைகளும் மீட்கப்பட்டன.
கொள்ளையடிக்கும் போது பயன்படுத்திய பொருட்களை எரித்துவிட்டால் தடயங்கள் அழிந்துவிடும் என நினைத்த குற்றவாளியின் திட்டத்தை, கால்நடைகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சாதாரண மனிதரின் கவனிப்பு முறியடித்தது.
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3. திருப்பூரில் செல்போன் கொடுத்த வழிப்போக்கர்
காவல் துறையினர் தன்னைத் தேடுவதை அறிந்த நிஷாந்த், தனது செல்போனை அணைத்து விட்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்குத் தப்பிச் சென்றுள்ளார். இதனால் அவருடைய செல்போன் மூலம் அவரது இருப்பிடத்தை கண்டறிய முடியாமல் காவல் துறையினர் திணறினர். இந்த நிலையில் திருப்பூரில் இருந்த போது, தனது காதலியான மீனாட்சியிடம் பேசுவதற்காக அடையாளம் தெரியாத ஒருவரிடம் செல்போனை இரவல் வாங்கிப் பேசியதாக விசாரணைத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தனது சொந்த செல்போனை பயன்படுத்தாமல் வேறொருவரின் செல்போனைப் பயன்படுத்தி பேசியதால் காவல் துறையினரின் கண்காணிப்பில் இருந்து தப்பிவிடலாம் என அவர் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால், அந்த ஒரு அழைப்பு தான் விசாரணைக்கு பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அந்த அழைப்பு வந்த எண்ணையும், பேசப்பட்ட நபரையும் போலீசார் கண்காணித்ததன் மூலமே மீனாட்சியையும் சுரேஷையும் போலீசாரால் நேரடியாக நெருங்கிப் பிடிக்க முடிந்தது.
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செல்போனை அணைத்து வைத்து விட்டால் காவல் துறையினரிடம் இருந்து தப்பிவிடலாம் என நினைத்த நிஷாந்த்திற்கு, மற்றொருவரின் செல்போன் மூலம் மேற்கொண்ட அழைப்பே சிக்கலை ஏற்படுத்தியது.
இந்த வழக்கின் உச்சகட்ட திருப்பமே ஒரு பேருந்து நடத்துநரின் சமயோசித புத்தியால் நடந்தது தான். 9 தனிப்படை போலீசாருக்கும் போக்கு காட்டி, பெங்களூரு வழியாக சேலம் நோக்கி சென்ற தனியார் ஆம்னி பேருந்தில் சாதாரணப் பயணி போல நிஷாந்த் தப்பிக்க முயன்றார்.
வழியில் ஒரு இடத்தில் பேருந்தை நிறுத்தி போது, நடத்துநர் அனைத்து பயணிகளிடமும் ஓய்வறைக்கு செல்பவர்கள் சென்று வரலாம் என்று கூறியுள்ளார். அப்போது நிஷாந்த் அவரிடம் செல்போனை கேட்டு வாங்கியுள்ளார். அவரிடமும் செல்போன் இருந்தது. ஆனால், நடத்துநரிடம் செல்போன் வாங்கி, யாருக்கோ போன் செய்து, 'நான் நிஷாந்த் பேசுகிறேன்' என்றார். அந்த 3 வார்த்தைகள் நடத்துநருக்கு சந்தேகத்தை வரவழைத்தது.
செல்போனை வாங்கிய நிஷாந்த், பேருந்துக்குள்ளேயே சிறிது தூரம் தள்ளிச் சென்று தனியாக நின்று பேசியுள்ளார். தலையில் அணிந்திருந்த குல்லாவையும், முகத்தில் இருந்த மாஸ்க்கையும் கழற்றிய போது அடையாளத்தை கண்டுபிடித்து விட்டார் நடத்துநர். இதனை அவரே தெரிவிக்கும் ஆடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது.
பின்னர் அவர் நிஷாந்த் குறித்து ஓட்டுநரிடம் தெரிவித்துள்ளார். அப்போது, சற்றும் பதற்றமடையாமல் பேருந்து ஓட்டுநர், உடனடியாகத் தனக்கு தெரிந்த காவல் துறை அதிகாரிக்கு தகவல் கொடுத்தார். பின்னர் போலீசார் அறிவுறுத்தியபடி தருமபுரி மாவட்டம் சேஷம்பட்டி அருகே நெடுஞ்சாலையில் பேருந்தை நிறுத்தியுள்ளார்.
பேருந்து நிறுத்தப்பட்டதும் காவல் துறையினர் சுற்றி வளைத்திருப்பதை உணர்ந்த நிஷாந்த், பின் பக்க இருக்கை அருகே உள்ள ஜன்னல் வழியாகக் குதித்துத் தப்பிக்க முயன்றுள்ளார். ஆனால், ஏற்கெனவே தயாராக இருந்த காவல் துறையினர் அவரைச் சுற்றிவளைத்துப் பிடித்தனர்.
ஒரு குற்றவாளியின் புகைப்படத்தைச் செய்திகளில் பார்த்து நினைவில் வைத்திருந்து, நேரில் பார்த்ததும் அடையாளம் கண்டுகொண்ட பேருந்து நடத்துநரின் விழிப்புணர்வு இந்த வழக்கில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
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நான்கு மனிதர்கள்... நான்கு முக்கியத் தகவல்கள்... முழுமையாக மீட்கப்பட்ட நகைகள்!
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 11.384 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளையும் முழுமையாக மீட்டுள்ளதாக மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
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ஒரு பக்கம் காவல் துறையினரின் தீவிர விசாரணை... மறுபக்கம் சாமானிய மக்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு... இவை இரண்டும் இணைந்ததன் விளைவாகவே பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைக் கடை கொள்ளை வழக்கு விரைவாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.