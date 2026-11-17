தனிஷ்க் நகைக்கடை திறக்கப்பட்டது முதல் கொள்ளை சம்பவம் வரை; நிஷாந்த் கைது செய்யப்பட்டது எப்படி? எஃப்ஐஆர் கூறுவது என்ன?
தலைமறைவாக இருந்த நிஷாந்த், தருமபுரி வழியாகச் சேலம் நோக்கிச் செல்லும் ஆம்னி பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது தலையில் தொப்பி அணிந்து முகத்தை மறைத்தபடி அமர்ந்திருந்த நிஷாந்தின் நடவடிக்கைகள் பேருந்து நடத்துநருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது.
Published : November 17, 2026 at 9:13 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடைக் கொள்ளை சம்பவத்தில் 15 கிலோ தங்கம், 3 கிலோ வைரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக எஃப்ஐஆரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், பழங்காநத்தம் புறவழிச்சாலை பகுதியில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில் வென்டிலேட்டரை உடைத்து உள்ளே புகுந்து ரூபாய் 15.62 கோடி மதிப்பிலான 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் 3 கிலோ வைர நகைகளைக் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இவ்வழக்கில் ஐந்து நாட்களாகத் தலைமறைவாக இருந்த யூடியூபர் நிஷாந்த்தை, தருமபுரி மாவட்டம், அதியமான்கோட்டை அருகே சேஷம்பட்டியில் ஆம்னி பேருந்தில் தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். ஏற்கனவே, அவரது தந்தை சுரேஷ் மற்றும் தோழியும், சமூக வலைதளப் பிரபலமுமான மீனாட்சி நாச்சியார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பழங்காநத்தம் புறவழிச்சாலை பகுதியில் தனிஷ்க் நகைக்கடை திறக்கப்பட்டது முதல் கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது வரை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
அக்டோபர் மாதம் திறக்கப்பட்ட புதிய நகைக்கடை!
மதுரை மாவட்டம், பழங்காநத்தம் பைபாஸ் சாலையில், ஜீசஸ் கால் சர்ச் அருகே 'ஸ்ரீ சிமா அசோசியேட்ஸ்' (Sri Chima Associates) என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனத்தின் கீழ் டைட்டன் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய தனிஷ்க் (Tanishq) நகைக்கடை ஷோரூம் இயங்கி வருகிறது. கடந்த அக்.14- ஆம் தேதி இந்த ஷோரூம் திறக்கப்பட்டு விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்று தளங்களைக் கொண்ட இந்தக் கட்டிடத்தின் மேல் தளங்களில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த நவ.12- ஆம் தேதி காலை 09.45 மணியளவில் கடையின் ஸ்டாக் பொறுப்பாளர் கீர்த்திகா வழக்கம்போல் கடைக்கு வந்து திறந்து பார்த்தபோது முதல் தளத்தில் தங்க வளையல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த காட்சிப் பெட்டிகள் சிதறிக் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதுகுறித்து உடனடியாக கடையின் மேலாளர் ராகுல் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கடையில் இருந்த நகைகளின் இருப்புப் பதிவேடுகளைச் சரிபார்த்தபோது, சுமார் 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் 3 கிலோ வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
ரூபாய் 15.62 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை!
கடையின் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாருடன் தொடர்புடைய முதல் தகவல் அறிக்கையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு குறித்த விரிவான விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 15 கிலோ தங்க நகைகளின் மதிப்பு ரூபாய் 5 கோடியே 62 லட்சத்து 50 ஆயிரம், 3 கிலோ வைர நகைகளின் மதிப்பு ரூ.10 கோடி. இதன்படி, கொள்ளையடிக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளின் மொத்த மதிப்பு ரூபாய் 15 கோடியே 62 லட்சத்து 50 ஆயிரம் என முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பூட்டை உடைக்காமல் வென்டிலேட்டர் வழியே புகுந்த கொள்ளையர்!
இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கும் விஷயம், கடையின் பிரதான நுழைவுக் கதவுகளோ, பூட்டுகளோ உடைக்கப்படாமல் இருந்ததுதான். கடையின் கதவுகள் மற்றும் பூட்டுகள் வழக்கம்போல் இருந்த நிலையில், கொள்ளையன் உள்ளே புகுந்த வழி குறித்து காவல்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது கட்டிடத்தின் மேல்பகுதிக்குச் சென்று சோதனை நடத்தியபோது, லிஃப்ட் அமைப்புக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த வென்டிலேட்டர் பகுதி உடைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் வழியாக மர்மநபர் உள்ளே புகுந்து, முதல் தளத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றிருக்கலாம் எனப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடையின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் மற்றும் கட்டிடத்தின் அமைப்பு ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்ட நபரே, இந்தக் கொள்ளையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
காவல்துறைக்கு உதவிய சிசிடிவி காட்சிகள்
கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பாக மதுரை மாநகர காவல்துறையினர், நகைக்கடையின் உள்ளே சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு முன்பாக ஒரு நபர் வாடிக்கையாளரைப் போல வெவ்வேறு நாட்களில் கடைக்கு வந்து சென்றது தெரியவந்தது.
குறிப்பாக, நவ.05- ஆம் தேதி அதிகாலை கடைக்குள் நுழைய முயற்சி செய்ததும், அப்போது முடியாமல் போனதால் மீண்டும் திட்டமிட்டு நவ.12- ஆம் தேதி கொள்ளையில் ஈடுபட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. மேலும், கொள்ளையின்போது முகமூடி அணிந்திருந்த நபரின் அடையாளத்தைக் கண்டறிய செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் வெவ்வேறு நாட்களில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில் கொள்ளையில் தொடர்புடைய முக்கிய நபர் மதுரையைச் சேர்ந்த யூடியூபர் நிஷாந்த் என்பது தெரிய வந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தந்தை சுரேஷ், தோழி மீனாட்சி நாச்சியார் கைது!
நிஷாந்தைத் தேடி வந்த காவல்துறையினர், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதில் நிஷாந்தின் தந்தையும், ஆட்டோ ஓட்டுநருமான சுரேஷ் மற்றும் அவரது நெருங்கிய தோழியும், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமுமான மீனாட்சி நாச்சியார் ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளில் ஒரு பகுதியை மதுரை, மாடக்குளம் கண்மாய் அருகே உள்ள பகுதியில் புதைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து மீனாட்சி நாச்சியாரை அழைத்துச் சென்று காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தியதில், சுமார் 5 முதல் 6 கிலோ அளவிலான தங்கம் மற்றும் வைர நகைககள் மீட்கப்பட்டன. மேலும், கொள்ளையின்போது அணிந்திருந்த ஆடைகள் மற்றும் தடயங்களை நிஷாந்த் தனது குடும்பத்திற்குச் சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் எரித்ததும் காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
9 தனிப்படைகள் அமைத்து தேடுதல் வேட்டை
இந்த வழக்கில் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் நிஷாந்த் தலைமறைவானதைத் தொடர்ந்து, அவரைப் பிடிக்க மதுரை மாநகர காவல்துறையினர், ஒன்பது தனிப்படைகளை அமைத்தனர். தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தேடுதல் வேட்டை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
நிஷாந்த் அடிக்கடி செல்போன் எண்களை மாற்றியும், தனது இருப்பிடத்தை மாற்றியும் வந்ததால் அவரைப் பிடிப்பதில் காவல்துறையினருக்கு சவால் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் முக்கியப் போக்குவரத்துப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
முகத்தை மறைத்து ஆம்னி பேருந்தில் பயணம்!
ஐந்து நாட்களாக காவல்துறையினரிடம் சிக்காமல் தலைமறைவாகவிருந்த நிஷாந்த், தருமபுரி வழியாகச் சேலம் நோக்கிச் செல்லும் ஆம்னி பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது தலையில் தொப்பி அணிந்து முகத்தை மறைத்தபடி அமர்ந்திருந்த நிஷாந்தின் நடவடிக்கைகள் பேருந்து நடத்துநருக்குச் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அவர் உடனடியாக தருமபுரி மாவட்டம், அதியமான் கோட்டை காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து செயல்பட்ட காவல்துறையினர், சம்மந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்தை அடையாளம் கண்டு பின்தொடர்ந்தனர். தருமபுரி மாவட்டம், அதியமான் கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சேஷம்பட்டி பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது அதனைச் சுற்றிவளைத்தனர்.
பேருந்தைச் சுற்றி காவல்துறையினர் நிற்பதைக் கண்ட நிஷாந்த், உடனடியாகப் பேருந்திலிருந்து கீழே குதித்துத் தப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளார். ஆனால், பேருந்தின் இருபுறங்களிலும் தயாராக இருந்த காவல்துறையினர் அவரை லாவகமாக மடக்கிப் பிடித்துக் கைது செய்தனர். இதையடுத்து தருமபுரியில் இருந்து மதுரைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிஷாந்த், எஸ்.எஸ்.காலனி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
எஸ்.எஸ்.காலனியில் உயர் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை!
மதுரைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிஷாந்திடம் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் 3 கிலோ வைர நகைகளில் ஏற்கனவே மீட்கப்பட்டவை போக எஞ்சிய நகைகள் எங்கே பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்றது.
மேலும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளை விற்பனை செய்ய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா?, அவற்றை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு மாற்றுவதற்கு யாரேனும் உதவி செய்தார்களா?, கொள்ளைச் சம்பவத்தில் வேறு நபர்களுக்குத் தொடர்பு உள்ளதா?, கடையின் பாதுகாப்பு அமைப்பு குறித்த தகவல்களை முன்கூட்டியே யாரிடமாவது பெற்றாரா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்றது.
வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட சட்டப்பிரிவுகள்!
இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பாக நகைக்கடை நிர்வாகம் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், மதுரை எஸ்.எஸ்.காலனி குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் குற்ற எண் 562/2026-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப்பிரிவுகள் 331(4), 305(a)-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு எஸ்.எஸ்.காலனி குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் சுபத்ரா விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளில் 11.384 கிலோ தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மதிப்பு சுமார் ரூபாய் 15 கோடி இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக மதுரை காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.